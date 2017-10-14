Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сет Макфарлейн (на фотографии) еще в 2013 году упомянул о дурной славе Вайнштейна

Когда актер Сет Макфарлейн в 2013 году объявлял номинанток на премию "Оскар" за лучшую роль второго плана, он произнес шутку, получившую печальную известность: "Поздравляю! Вам пятерым больше не придется притворятся, что вам нравится Харви Вайнштейн".

На тот момент это было редкое публичное упоминание того, что сейчас превратилось в громкий скандал.

Это красноречивое свидетельство, что предполагаемые проступки Вайнштейна были - как за последнюю неделю не раз говорилось - секретом Полишинеля в Голливуде.

Однако как много людей знали о происходящем, и почему это не обсуждалось раньше?

По словам Макфарлейн, он высказался после того, как его коллега по фильму "Третий лишний" Джессика Барт рассказала ему о домогательствах Вайнштейна двухлетней давности.

Актриса заявила журналу New Yorker, что Вайнштейн пытался убедить ее сделать ему массаж в кровати. Она отказалась и ушла.

Актриса Леа Сейду, писавшая для Guardian, что Вайнштейн "внезапно напрыгнул на нее" в номере отеля, также вспомнила, что продюсер пытался "надавить" на других молодых женщин на вечеринках, убеждая переспать с ним.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Леа Сейду: "Просто удивительно, что ему это сходило с рук несколько десятилетий"

"Все видели, что он делает, - написала она. - Это самая отвратительная вещь. Все знали, чем Харви занимался и никто ничего не сделал".

"Невозможно поверить, что он мог вести себя так на протяжении десятилетий и сохранять карьеру. Это возможно только потому, что у него была огромная власть", - считает актриса.

Вайнштейн отрицает, что вступал в сексуальные контакты с женщинами без их согласия.

Однако об обвинениях в непристойном поведении знали все, кто работал на него, пишет New York Times.

По версии издания, десятки бывших и нынешних сотрудников Вайнштейна - от ассистентов до топ-мендежеров - "говорили, что знали о его непристойном поведении, пока работали на него".

"Это не было секретом для ближнего круга", - рассказала газете Кэти Деклезис, бывшая ассистентка брата и бизнес-партнера Вайнштейна Боба.

Сразу несколько обвинителей Вайнштейна рассказали, что подчиненные продюсера назначали от его имени встречи молодым женщинам и зачастую сопровождали их в номера отелей, а потом оставляли наедине с продюсером.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Вайнштейн был частым гостем на фестивалях и премьерах

New York Times рассказала о молодой сотруднице, уволившейся из-за того, что ее заставляли организовывать "свидания" для Вайнштейна. Она подписала договор о неразглашении и поэтому не может комментировать обвинения.

Многие задаются вопросом, почем эти сотрудники не рассказали об этом публично. Однако нужно учитывать, что Вайнштейн - один из самых влиятельных мужчин и фактически легенда Голливуда.

В служебной записке, которую цитирует издание, еще одна бывшая сотрудница Лорен О'Коннор описала свой опыт в компании: "Баланс сил такой, я - 0, Харви Вайнштейн - 10".

Как насчет тех в Голливуде и Нью-Йорке, кто не был связан с компаниями Вайнштейна?

Истории о домогательствах распространялись среди актеров, агентов и других работников киноиндустрии.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption По словам Элисон Оуэн, слухи были настолько распространены, что она не позволяла молодым женщинам встречаться с Вайнштейном наедине

Многие знаменитости сейчас заявляют, что не знали о происходящем, хотя некоторые и слышали о плохой репутации продюсера.

Номинантка на "Оскар" Аннетт Бенинг рассказала на радио Би-би-си, что слышала о "хамстве" Вайншнейна, но не знала о происходящем за закрытыми дверями.

Британский продюсер Элисон Оуэн, которая работала среди прочего над фильмами "Спасти мистера Бэнкса" и "Суфражистка", рассказала, что поведение Вайнштейна было секретом Полишинеля.

"Все слышали истории о Харви. Если ты работал в киноиндустрии, нельзя было не услышать историй о Харви", - заявила она.

"Я не слышала об этом от самих пострадавших. Однако всегда были истории из серии "Одна актриса рассказала мне..." или "Кое-кто из сотрудников компании Харви рассказал мне..." или "Ты слышала о той стажерке, работавшей на Харви?", - говорит Оуэйн. - То есть они никогда не были из первых рук, но их было много".

По словам Оуэн, слухи были настолько распространены, что она не позволяла молодым женщинам встречаться с Вайнштейном наедине.

"Если бы вы были актрисой и Харви схватил вас за грудь во время прослушивания, чтобы вы сделали?", - рассуждает продюсер.

"Вы не пойдете в полицию. Они не примут вас всерьез. Вы не позвоните журналисту, потому что в какой-то момент весь медиамир был в руках Харви и никто не стал бы выступать против Харви Вайнштейна", - считает Оуэн.

"Вас ждали бы только негативные последствия... Харви разрушил бы вашу карьеру", - добавляет она.

Ее невестка Лаура Мэдден работала на Вайнштейна, однако никогда не рассказывала о его приставаниях. Оуэн узнала о них только из New York Times.

"Такова сила стыда, я думаю, - сказала продюсер, выступая на радио Би-би-си. - Это еще одна причина, по которой люди молчали".

Оуэн считает, что откровения стали известны сейчас из-за появления новой культуры. "Ветер теперь дует в другую сторону, люди теперь готовы говорить под запись", - говорит она.

Однако разве не должны были СМИ сообщить о подозрениях раньше?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Супруга Вайнштейна - Джорджина Чапман - решила покинуть его из-за скандала

Ряд журналистов за последние дни заявили, что пытались. Однако было одновременно сложно заставить обвинителей выступить публично и противостоять угрозам исков от Вайнштейна - в результате материалы так и не выходили.

Шэрон Уоксман, бывшая журналистка New York Times, рассказала Би-би-си Newsnight, что занималась историей в 2004 году и нашла женщину, которая заключила досудебное соглашение с Вайнштейном.

"Мне удалось встретиться с женщиной, которая получила компенсацию в Лондоне, однако она буквально не рассказала ничего", - говорит Уохман.

"На самом деле она просто встретилась со мной и ничего не рассказала. Это очень тяжелый момент. Она была в ужасе, что может нарушить договор о неразглашении", - объясняет журналистка.

Чтобы выпустить материал, СМИ нужно было иметь очень веские доказательства на случай судебного иска.

"Если о нем готовилась негативная публикация, он вел себя агрессивно", - вспоминает Уоксман.

"Он пользовался любой картой, которой мог сыграть, любыми инструментами, чтобы эта история не появилась в печати. Мне говорили, что он лично приходил в редакцию, чтобы поговорить с моим начальством. Я не знаю, что он говорил, я не знаю, какие угрозы выдвигал", - говорит журналистка.

Другие также пытались заняться кейсом Вайнштейна. Редактор Hollywood Reporter Ким Мастерс и колумнист New York Times Дэвид Карр уже завершали подготовку материала, когда их источники в последний момент отказались от своих слов, передает New York Times.

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Специальный корреспондент Vanity Fair Габриэль Шерман, который помог раскрыть домогательства бывшего главы Fox News Роджер Эйлса, рассказал, что одним из важнейших свидетельств для материала New York Times стала служебная записка, в которой Лорен О'Коннор поднимает вопрос о поведении Вайнштейна.

"Этот документ стал одной из основ расследования", - рассказал он на радио Би-би-си.

Ребекка Трейстер написала на сайте нью-йоркского журнала The Cut, что впервые услышала обвинения в адрес Вайнштейна в 2000 году, но продюсер был слишком влиятельной фигурой.

"На протяжении десятилетий журналисты, пытавшиеся рассказать историю Харви Вайнштейна, сталкивались с той же самой стеной непоколебимой силы, которая использовалась против амбициозных актеров, беззащитных ассистентов, менеджеров, карьеры, зарплаты и репутации которых были в его руках".

Поэтому на протяжении многих лет знавшие люди говорили об этом шепотом или, как Сет Макфарлейн, под видом шуток - забавных только из-за своей правдивости.