Почему столько женщин в США бойкотировали "Твиттер"?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роуз Макгоуэн стала одной из первых и самых неистовых в критике Харви Вайнштейна актрис

Сначала ряд женщин, а затем и немало мужчин решили на время забросить "Твиттер" в знак солидарности с блокировкой аккаунта актрисы Роуз Макгоуэн, в самых резких выражениях выступившей против культуры домогательств в Голливуде и конкретно - против продюсера Харви Вайнштейна.

Теперь учётная запись американской актрисы полностью восстановлена, и она поблагодарила тех, кто поддерживал её хэштегами #WomenBoycottTwitter ("ЖенщиныБойкотируютТвиттер") и #RoseArmy ("Армия Роуз/Розы").

Роуз прямо обвинила продюсера Харви Вайнштейна в изнасиловании, как ранее сделала итальянская актриса, режиссёр и певица Азия Ардженто и ещё одна женщина, пожелавшая сохранить анонимность.

Вайнштейн продолжает отрицать все обвинения. В среду продюсер направился в Аризону в клинику для сексоголиков. Более того, несмотря на то, что его несколько дней назад уволила из совета директоров продюсерская компания, носящая его же фамилию, по данным портала TMZ, он может оспорить увольнение.

Согласно преданным гласности условиям контракта, 65-летний киномагнат и сооснователь одной из успешных кинокомпаний всех времён - Miramax - имел в договоре пункт, согласно которому мог тратить средства на досудебные соглашения с теми, с кем он "некорректно обошёлся".

По данным портала, о таких соглашениях он обязан был сообщать другим членам совета директоров, но с момента заключения контракта в 2015 году о его выплатах пострадавшим нет никакой информации.

"Оставленный богом сайт"

Хэштег #WomenBoycottTwitter был использован более 200 тысяч раз с момента временной блокировки аккаунта Макгоуэн.

Правообладатель иллюстрации Jemal Countess/Getty Images Image caption Модель и телеведущая Крисси Тейген с энтузиазмом поддержала "Твиттер"-бойкот

Как объяснили представители самой соцсети, поводом для блокировки стала не бранная лексика Роуз в адрес киномагнатов и защитников Вайнштейна, а публикация ею личных данных одного из участников конфликта.

Не всех удовлетворили объяснения интернет-гиганта: некоторые пользователи, добавившие хэштег, посчитали, что соцсеть просто "заглушила" голос актрисы.

Другим идея использовать подобный флешмоб для борьбы с домогательствами показалась странной.

Увы, нашлись и те, для кого этот хэштег стал поводом выразить свои женоненавистнические либо шовинистические взгляды.

"Это я, ненадолго покидающая этот оставленный богом сайт", - пишет колумнистка молодёжного журнала Teen Vogue Лорен Дука.

Многие известные женщины привели в пример оскорбления и издевательства, которые звучали в их адрес в соцсети, что не привело к блокировке аккаунтов их хулителей.

Пропустить Twitter пост , автор: @chrissyteigen I'm boycotting for many reasons. To stand with the victims of sexual assault, online threats and abuse. And... — christine teigen (@chrissyteigen) 13 октября 2017 г.

"Я бойкотирую по многим причинам: чтобы поддержать жертв сексуального насилия, онлайн-угроз и унижений. И...", - как только модель Крисси Тейген написала твит поддержку бойкота, она тут же получила в ответ ряд оскорбительных комментариев сексуального содержания. Девушка впоследствии поделилась и ими.

Актриса Тара Стронг также задалась вопросом, не нарушают ли правила "Твиттер"-сообщества многие сообщения из тех, что ей случалось получать.

"Роуз Макгоуэн они прикрыли, но не этого парня. Я не шучу, его аккаунт жив-здоров", - подчеркнула Стронг, поделившись скриншотами с призывами покончить с собой от человека, называющего себя "кровожадным убийцей".

Алисса Милано - партнёрша Роуз по культовому телесериалу "Зачарованные" - заметила, что впервые за 10 лет прекратит твитить.

"Пятница, 13-е - первый день за 10 лет, когда я ничего не затвичу. Присоединяйтесь", - пишет Милано.

Некоторые известные мужчины поддержали акцию #WomenBoycottTwitter, среди них - актёры Марк Руффало и Терри Крюс; последний на днях признался, что известный голливудский продюсер на оживлённой вечеринке трогал его гениталии.

"Завтра я последую за женщинами. #WomenBoycottTwitter", - написал Руффало.

"Я солидарен с женщинами. Никаких твитов от меня", - добавил Крюс.

Многим, кто не принял участие в этом конкретном бойкоте, но поддерживает борьбу за права женщин и выступает против безнаказанных домогательств, показалось, что было бы логично твитить не меньше, а больше на данную тему.

Некоторые комментаторы, включая режиссёра и сценаристку Аву Дюверней, заметили, что многие из темнокожих женщин не получили такого же уровня поддержки, как их светлокожие коллеги.

"Призываю союзниц из числа белых женщин, чтобы они осознали, что #WomenBoycottTwitter - неоднозначная тема для женщин других оттенков кожи, которых так не поддерживали в аналогичных ситуациях", - отметила Ава.

Теперь Вайнштейна проверяет полиция по обе стороны Атлантики, из правления The Weinstein Company ушли ещё три человека, а бывшая ассистентка продюсера Лиза Роуз призналась, что в ходе его работы в Лондоне ей еженедельно приходилось выписывать чек на услуги "секретарши" или "писательницы", которая на деле не была ни тем, ни другим.

После скандала с Харви Вайнштейном среди борцов с насилием и активистов появилась надежда, что всё меньше людей в киноиндустрии будет закрывать глаза на потенциально травмирующее поведение "больших боссов", после чего отношение к домогательствам в обществе будет меняться.