"Самостоятельная девушка": зачем Собчак встречалась с Путиным

Правообладатель иллюстрации Alexander Nikolayev/Interpress/TASS Image caption Ксения Собчак не стала отрицать, что выдвинется в президенты

Телеведущая Ксения Собчак, возможная участница президентских выборов 2018 года, встретилась с российским президентом Владимиром Путиным. Формальная тема разговора - интервью для фильма об Анатолии Собчаке.

К 80-летию со дня рождения бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака его дочь, телеведущая Ксения Собчак, снимает фильм о жизни и карьере отца. Об этом Русской службе Би-би-си рассказала мать телеведущей, член Совета Федерации Людмила Нарусова.

Для этого фильма Собчак беседовала с Владимиром Путиным, знают два осведомленных собеседника Би-би-си (оба попросили об анонимности по личным обстоятельствам).

"После того как операторы, осветители и прочие ушли, Путин и Собчак остались поговорить наедине", - сказал один из наших собеседников.

На вопрос, действительно ли Собчак брала интервью у Путина, Нарусова ответила: "Предполагается, что Владимир Владимирович выступит одним из спикеров в фильме".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос Би-би-си о встрече Собчак и Путина ответил: "Без комментариев". То, что телеведущая виделась с президентом и брала у него интервью, он не подтвердил, но и не опроверг.

Ксения Собчак в пятницу и субботу не отвечала на звонки корреспондентов Би-би-си, ее помощник попросил прислать вопросы в мессенджере WhatsApp - и также не ответил.

Будущий кандидат

Правообладатель иллюстрации Alexander Nikolayev/Interpress/TASS Image caption Путин знает семью Собчак почти 30 лет

Ксения Собчак - возможный участник президентских выборов 2018 года. Выдвижение Собчак рассматривается в Кремле как вариант увеличения интереса граждан к кампании, говорил в сентябре близкий к администрации президента собеседник Би-би-си. Собчак не подтверждала, что пойдет на выборы, но и не отрицала этого.

"Собчак так устроена, что пойдет на выборы, только если Путин скажет ей: "Нужно". А если он так не скажет, то она не пойдет", - говорил Би-би-си бывший сотрудник кремлевской администрации.

Обсуждала ли Собчак во время встречи с Путиным свое участие в президентской гонке, неизвестно. Но несколько дней назад в интервью журналу Glamour на вопрос "Скажи мне теперь уже как потенциальный кандидат на самый высокий в стране пост: ты не думаешь, что твое прошлое в шоу-бизнесе тебе повредит", Собчак не стала отрицать, что выдвинется в президенты.

"Просто я именно такой человек - как торт "Муравейник". Много разных слоев, но в итоге я один торт. Я общаюсь с разными людьми, мне все интересно, я хочу все знать, во всем участвовать, каждую секунду учиться - из этого состоит моя жизнь", - сказала Собчак.

Путин ранее прокомментировал новости о планах Собчак выдвинуться в президенты фразой "ради бога". Он добавил, что с большим уважением относится к ее отцу Анатолию Собчаку.

То, что Собчак готовится к кампании, подтверждается еще и тем, что телеведущая искала главу предвыборного штаба. Как уже писала Би-би-си, с предложениями возглавить ее штаб телеведущая обращалась к гендиректору канала "Дождь" Наталье Синдеевой, экс-главреду телеканала Михаилу Зыгарю и создателю фонда "Спид.Центр" Антону Красовскому.

Кроме того, такое же предложение она сделала бывшему руководителю правозащитного отделения "Открытой России" Марии Бароновой, политтехнологу Станиславу Белковскому и журналисту Роману Суперу. По данным Би-би-си, никто из них не согласился работать на кампанию Собчак.

Что за фильм

Правообладатель иллюстрации Alexander Nikolayev/Interpress/TASS Image caption Собчак в девяностых был начальником Путина

Анатолий Собчак работал мэром Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах, он умер в 2000 году. Путин работал его подчиненным в мэрии в начале девяностых.

Собчак готовит фильм об отце к 80-й годовщине со дня его рождения, которая отмечалась в августе этого года. Как отметила Нарусова, неважно, что сама дата годовщины уже прошла - фильм, по ее мнению, будет актуален весь этот год.

Кто режиссер фильма, когда будут закончены съемки, а также когда и где выйдет картина, Нарусова не уточнила. "Она у меня девушка самостоятельная, я только помогаю с архивами и подбором спикеров", - сказала сенатор.

По сведениям Би-би-си, режиссер фильма про Собчака - Вера Кричевская. Она, в частности, снимала документальные ленты "Гражданин поэт. Прогон года" об одноименном сатирическом проекте, а также фильм "Слишком свободный человек" о Борисе Немцове.

"Я не буду ничего комментировать", - ответила Би-би-си Кричевская на вопрос о своей работе над фильмом.

Правообладатель иллюстрации SERGEI KONKOV/TASS Image caption По словам Нарусовой, она помогает дочери только контактами

Снимать фильм о Собчаке предлагали и режиссеру Илье Белову. Он вместе с гендиректором телеканала "Пятница" Николаем Картозией и журналистом "Дождя" Антоном Желновым работал режиссером фильмов "Бродский не поэт" и "Саша Соколов. Последний русский писатель".

"Были разговоры [с Ксенией Собчак] на стадии обсуждения, но мы довольно быстро распрощались", - рассказал Би-би-си Белов. Он объяснил, что не смог поработать над фильмом из-за плотного графика, потому что "есть другие более интересные проекты".

Выборы президента России должны пройти в марте 2018 года. Владимир Путин еще официально не объявил о своем участии, но ожидается, что он сделает это в декабре.

О своем намерении участвовать в выборах уже объявили один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский, политолог Андрей Богданов и один из лидеров движения "Наши" Борис Якеменко. Кроме того, в выборах хочет принять участие оппозиционер Алексей Навальный, которому может помешать непогашенная судимость.