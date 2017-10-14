"Мнимое примирение": Израиль - о соглашении между ФАТХ и ХАМАС

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Палестинская группировка ХАМАС отрицает право государства Израиль на существование

В Израиле активно обсуждают соглашение о примирении между палестинским движением ФАТХ и группировкой ХАМАС, контролирующей сектор Газа с 2007 года.

Израильское руководство скептично относится к подписанному в Каире документу и требует в первую очередь от ХАМАС признать право Израиля на существование.

"Каждый, кто говорит о мирном процессе, должен прежде всего говорить о необходимости признания Израиля в качестве еврейского государства", - заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

По словам Нетаньяху, это лишь первое условие, выполнив которое, палестинское правительство национального единства сможет расчитывать на израильское признание. Кроме того, израильтяне настаивают на роспуске военного крыла ХАМАС и разрыве связей с Ираном.

"Мы не заинтересованы в мнимом примирении, когда палестинские группировки помирятся друг с другом за наш счет, за счет нашего существования", - отметил Нетаньяху.

Без контактов

ХАМАС контролирует сектор Газа с 2007 года. В результате силового переворота боевики группировки, признанной в Израиле, США, Канаде и ряде стран ЕС террористической, взяли под свой контроль всю территорию палестинского анклава, включая КПП между Газой и Египтом.

За минувшие 10 лет Израиль провел в Газе три полномасштабные военные операции (в 2009, 2012 и 2014 годах), однако ни одна из них не преследовала конкретной цели уничтожить действующий режим в секторе.

Это дало повод руководству ХАМАС говорить о его способности "эффективно противостоять израильской оккупации". Политическое и военное руководство ХАМАС неоднократно заявляло, что именно ХАМАС представляет взгляды большинства палестинского общества и отказывалось вести какие-либо переговоры с Израилем.

В свою очередь власти Израиля ввели морскую блокаду Газы и требовали от международного сообщества отказаться от каких либо дипломатических контактов с ХАМАС.

В сентябре 2015 года Израиль обвинил ХАМАС в том, что его лидеры активно призывали палестинцев, проживающих на Западном берегу, принимать участие в так называемой "интифаде ножей", в результате чего погибли более 50 израильтян и сотни получили ранения.

Израиль официально не поддерживает каких-либо контактов с ХАМАС. Исключение составляют гуманитарные случаи, а также бытовые вопросы, связанные с поставками в Газу электричества, воды и различных грузов, ввозимых в сектор с территории Израиля.

Для этих целей в Южном военном округе действует специальное подразделение, в задачи которого входит координация и связь с палестинским населением.

Еще одно исключение - это контакты через египетских и германских посредников по вопросу возвращения двух израильских граждан и останков погибших солдат.

На данный момент ХАМАС удерживает тела Адара Гольдина и Орона Шауля - двух израильских военнослужащих, погибших в ходе боевых действий в секторе в августе 2014 года. Однако, несмотря на различные публикации в местных СМИ о "существенном прогрессе на переговорах", обе стороны это опровергают.

Израиль требует немедленно вернуть тела солдат. ХАМАС со своей стороны настаивает на освобождении более 200 палестинских заключенных, вышедших на свободу в октябре 2011 года в рамках сделки по возвращению Гилада Шалита и арестованных повторно.

Израильские спецслужбы считают, что арестованные вернулись к террористической деятельности, и многие из них несут прямую ответственность за убийства евреев.

Image caption Министр обороны Израиля Авигдор Либерман известен своей воинственной позицией по отношению к палестинцам

Новая реальность

По мнению сотрудника Междисциплинарного центра в Герцлии, доктора Эли Кармона, последние региональные изменения заставили ХАМАС изменить и свое поведение.

Кризис вокруг Катара показал, что арабский мир уже не будет однозначно стоять на стороне палестинцев в каждом конфликте с Израилем. Тем более, что в Саудовской Аравии и Египте под запретом оказалась организация "Братья-мусульмане", которая активно сотрудничала с ХАМАС в период правления египетского прзеидента Мохаммеда Мурси.

"Власти Египта однозначно дали понять, что они не намерены больше терпеть действия руководства ХАМАС и пригрозили применить силу если ХАМАС откажется сесть за стол переговоров с представителями ФАТХ, - говорит Кармон. - Достаточно взглянуть на то, что происходит на Синае, там египетская армия противостоит исламских группировкам, с которыми ранее очень тесно контактировал ХАМАС, а теперь такие контакты существенно сократились".

В такой ситуации у ХАМАС не было другого выбора, и он предпочел вести переговоры о палестинском примирении. В то же время, по словам эксперта, Израиль со своей стороны хотел бы сохранить существующий "статус кво" между Газой и Рамаалой и не допустить усиления влияния одной из сторон за счет ослабления другой.

"Иерусалим делает все возможное, дабы не допустить усиления влияния ХАМАС на Западном берегу, при этом де-факто он фактически признал за ним контроль в секторе Газа. Это не особо нравится председателю Палестинской администрации Махмуду Аббасу, который всерьез опасается, что ХАМАС использует данное соглашение для подготовки захвата власти на всей территории автономии уже в недалеком будущем", - говорит Кармон.

Попыткой использовать данное соглашение для будущего захвата власти на Западном берегу называет действия ХАМАС и министр обороны Израиля Авигдор Либерман. Комментируя переговоры в Каире, Либерман подверг резкой критике восторженные отклики в связи с подписанным документом. По его мнению, весь процесс лишен смысла, пока стороны не говорят о полном политическом и военном контроле в секторе Газа.

"Это не примирение и не переговоры. Это борьба за общественное мнение, продолжение той же самой борьбы между ФАТХ и ХАМАС, не более того. Аббас требует возвращения контроля в секторе, а ХАМАС не намерен распускать свое военное крыло. Тогда о чем можно говорить? Пусть процесс идет своим чередом, а нам просто надо не терять бдительность", - заявил Либерман.

Детали соглашения и перспективы

Между тем, согласно договору, уже с 1 декабря административный контроль в секторе Газа перейдет в руки Палестинской администрации. ХАМАС также обязался отказаться от контроля над КПП "Керем-Шалом" и "Эрез" на границе с Израилем. Людей ХАМАС в этих местах сменят представители президентской гвардии Аббаса.

В то же время военный контроль в Газе пока не является предметом переговоров. Египетская сторона, занимавшаяся посреднической миссией, не комментирует данный пункт. Зато этот вопрос охотно комментируют в Израиле, причем не только в коалиции Нетаньяху, но и в оппозиции.

Депутат Кнессета от блока "Сионистский лагерь", а в прошлом обозреватель по арабским вопросам Ксения Светлова отмечает, что ФАТХ и ХАМАС объявляют о примирении на протяжение последних трех лет, однако за это время стороны не коснулись самых главных вопросов, по которым существуют разногласия.

"Для нас проверка этого соглашения на деле - соблюдение интересов Израиля в сфере безопасности: разоружение ХАМАС, контроль на КПП в Газе. В заключенном соглашении нет никакого ответа на эти вопросы. Если не будут выполнены требования Израиля и международного сообщества о разоружении ХАМАС и контроле над границами и КПП Газы, то мы можем оказаться в проблемной ситуации" , - заявила депутат Светлова.

Впрочем, есть в израильском парламенте и другое мнение. Лидер Объединенного арабского списка, депутат Айман Уда заявил об историческом прорыве, поскольку, по его мнению, соглашение в Каире подчеркивает "истинное единство палестинской нации". Израильский парламентарий даже позвонил по этому поводу в Раммалу и Газу.

В правом лагере заявления и действия Аймана Уды назвали "поддержкой врага" и явным признаком того, что представители израильских арабов в Кнессете являются "пятой колонной", думая в первую очередь не о своих избирателях, а о палестинцах на Западном берегу и в секторе Газа.

В середине ноября в Каире должна состояться очередная встреча между представителями ФАТХ и ХАМАС. Ожидается, что на ней стороны продолжат обсуждение подробностей соглашения, однако о полной передаче военного и политического контроля над сектором Газа в руки Махмуда Аббаса на данном этапе речь пока не идет.