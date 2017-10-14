Скорость Маллима, или как читать газеты КНДР

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жители Пхеньяна гуляют по набережной. На заднем плане - Башня Чучхе

Чтобы описать происходящие в КНДР события, северокорейские СМИ часто выуживают из своего словаря довольно специфичные термины и словосочетания. Например, слова сонгун и чучхе мелькают в СМИ каждый день.

Эти слова используются для прославления руководящей верхушки, в то время как при упоминании США, Японии и Южной Кореи используются такие яркие слова как "треклятый".

Меньше чем через два года Трудовая партия страны будет праздновать свое 70-летие. Мы собрали список самых распространенных в КНДР идеологических выражений из СМИ. Объясняем, что они обозначают.

Сонгун

Сонгун - действующая в Северной Корее политика "армия на первом месте". Сонгун был провозглашен официальным политическим курсом Пхеньяна Ким Ир Сеном в 1960-м году.

Это слово особенно часто встречалось в газетах 8 октября, когда государственные СМИ прославляли сына Ким Ир Сена - Ким Чен Ира. Поводом для хвалебных материалов стала 20-я годовщина с той даты, когда Ким Чен Ир стал генсеком Трудовой партии.

"Масштаб этого выдающегося политика был в полной мере продемонстрирован в укреплении Трудовой партии, которая стала главной силой в революционной политике Сонгун", - сообщало Центральное телеграфное агентство Кореи.

День Сонгун - это официальный праздник в Северной Корее, который отмечается 25 августа.

Политику Сонгун продолжил и сын Ким Чен Ира - действующий лидер страны Ким Чен Ын, который ускорил развитие ядерной программы, несмотря на санкции и предупреждения со стороны международного сообщества.

Чучхе

Чучхе - северокорейская государственная идеология самостоятельности государства, этот термин был введен Ким Ир Сеном.

Как считают историки, идеология чучхе была призвана подчеркнуть самостоятельность КНДР от влияния сталинизма и маоизма, а также обосновать личную власть Ким Чен Ира и его преемников.

Это слово часто встречалось в сообщениях газет 7 октября, когда пресса писала о пленуме Рабочей партии. В частности, журналисты акцентировали внимание на словах Ким Чен Ына, призывавшего своих соратников по партии к непреклонным усилиям по развитию экономики, основанной на принципах чучхе.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Политику Сонгун продолжил и сын Ким Чен Ира - действующий лидер страны Ким Чен Ын, который ускорил развитие ядерной программы

В Пхеньяне также есть монумент, который называется Башней Чучхе.

С июля 1997 года в Северной Корее принято новое летоисчисление чучхе, началом которого является 1912 год - год рождения Ким Ир Сена. Таким образом, 2017 год по календарю чучхе - это 106 год.

Пёнджин

Это провозглашенный Ким Чен Ыном политический курс, который предполагает одновременное развитие ядерной программы и экономики.

Во время партийного конгресса в мае 2016 годы северокорейский лидер вновь пообещал продвигать этот курс, который был впервые провозглашен в 2013 году.

Во время недавнего пленума партии 7 октября Ким Чен Ын заявил, что существующая сейчас обстановка и реальность говорят о том, что, выбрав этот политический курс, руководство страны поступило абсолютно правильно.

Чхоллима

Мифический крылатый корейский конь, способный преодолевать тысячу ли (400 км) в день.

Движение Чхоллима появилось в конце 1950-х годах как кампания по восстановлению экономики страны после Корейской войны 1950-53 гг.

В КНДР есть сталелитейный завод Чхоллима, который является одним из самых крупных производственных комплексов в стране.

Маллима

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Конь Чхоллима преодолевает 400 км в день

Еще один мифический крылатый корейский конь, который может преодолевать очень большие расстояния за очень короткое время. Он бежит в 10 раз быстрее Чхоллима.

Выражение "скорость Маллима" чаще всего употребляется в СМИ, когда нужно призвать жителей Северной Кореи работать усерднее для достижения страной определенных экономических целей.

"Быть участниками и лидерами движения Маллима - это священный долг и благородная обязанность наших поколений, рожденных на родине чучхе и выросших на эпосе эпохи Чхоллима", - писала в марте газета Рабочей партии Rodong Sinmun.

Кимирсенизм и кимчениризм

Идеология кимирсенизма-кимчениризма, отражающая философию сонгун и чучхе, была провозглашена Трудовой партией КНДР в 2012 году.

В государственных СМИ часто говорится, что эта идеология, названная в честь Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, стала основой для успехов ядерной программы и ее развития.

"Корейский социализм победоносно продвигается по пути чучхе... Это ясное доказательство правильности и жизнеспособности великой идеологии кимерсенизма-кимчениризма", - писала Rodong Sinmun в конце марта.

В честь Ким Ир Сена и Ким Чен Ира также названы некоторые цветы. Один из видов орихидей получил название кимирсения, а красная бегония названа кимчеририей.

Кампании преданности

Эти кампании используются северокорейским режимом для мобилизации трудовых ресурсов, когда нужно максимально увеличить производительность труда на какой-то определенный период времени.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира есть почти в каждом доме

В 2016 году в КНДР были объявлены две такие кампании - длительностью 70 и 200 дней. Это была попытка показать, что на экономике страны санкции, введенные в связи с ядерными испытаниями, никак не сказались.

Аналогичные кампании анонсируются в СМИ в случае засухи или наводнения: в этой ситуации они помогают властям справиться с последствиями стихийных бедствий.

Трудный поход

Эвфемистическое обозначение голода в Северной Корее, который продолжался с 1995 по 1999 годы и унес жизни трех миллионов человек.

Это словосочетание стало часто упоминаться в СМИ в 2017 году, чтобы подготовить людей к возможным экономическим трудностям из-за международных санкций.

Гора Пэктусан

Считается, что семья Кимов, находящаяся у власти в КНДР уже почти 70 лет, ведет родословную от горы Пэктусан. Начиная с 1948 года страной правили только члены этой семьи - Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын.

Вулкан Пэктусан находится на границе КНДР и Китая и является высшей точкой Корейского полуострова. Согласно мифам, этот вулкан является местом рождения корейского народа.

Правообладатель иллюстрации Wikipedia/Bdpmax Image caption Вулкан Пэктусан извергался последний раз тысячу лет назад

Вулкан также называют священной горой революции. Официальная биография Ким Чен Ира утверждает, что он родился на горе Пэксутан, хотя есть основания предполагать, что он родился в СССР.

Фраза "родословная от горы Пэктусан" призвана формировать преданное отношение жителей страны к правящей семье.

"Великие полководцы горы Пэктусан" - это три правителя страны из семьи Кимов: Ким Ир Сен, Ким Чен Ир и Ким Чен Ын.

Треклятый

Это слово часто используется в СМИ Северной Кореи и означает, что в случае, если человек совершит тяжкое преступление (чаще всего речь идет о преступлениях идеологического характера), то наказание будет распространятся на три поколения семьи.

Чаще всего в прессе это слово употребляется по отношению к враждебным для КНДР странам.

Бывший президент Южной Кореи Пак Кын Хе, которая у себя на родине обвиняется в коррупционных преступлениях, подверглась атаке со стороны северокорейских СМИ, которые писали, что она "дорого заплатит за свои треклятые преступления, поскольку она превратила Южную Корею в кладбище свободы".

Также этот эпитет часто используется в материалах, касающихся президента США Дональда Трампа. Речь Трампа в ООН, касающуюся испытаний в КНДР, Центральное телеграфное агентство Кореи назвало "треклятой софистикой выжившего из ума хулигана".

Непосредственное руководство

Правообладатель иллюстрации KCNA Image caption На фотографиях с Ким Чен Ыном все остальные что-то старательно записывают в блокноты

Это словосочетание используется при освещении событий, связанных с появлением на публике лидера КНДР. Появления на публике и выступления лидера страны - это одна из немногих возможностей для внешнего мира узнать о том, где находится сейчас лидер страны, и сделать выводы относительно состояния его здоровья.

Государственные СМИ регулярно публикуют сообщения о мероприятиях, в которых участвует Ким Чен Ын и фотографии с этих мероприятий.

Такие сообщения часто сопровождаются цитатами Ким Чен Ира. Как правило, цитируются указания Ким Чен Ына, которые он дает во время посещения предприятий или военных заводов.

А на публикуемых СМИ фотографиях лидер страны обычно окружен людьми в форме, которые, слушая его, старательно что-то записывают в блокноты.