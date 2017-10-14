Правообладатель иллюстрации PA Image caption Харви Вайнштейн недвано лишился членства в БАФТе

Американская академия кинематографических искусств и наук, которая ежегодно присуждает премии "Оскар", исключила из своего состава Харви Вайнштейна.

В заявлении академии говорится, что совет директоров проголосовал за решение подавляющим большинством голосов. В совет входят многие голливудские звезды, такие как Том Хэнкс и Вупи Голдберг.

Фильмы, снятые при продюсерском участии Вайнштейна, получили более 300 номинаций и 81 премию "Оскар".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На Вайнштейна жаловались многие голливудские звезды. Верхний ряд (слева направо): Гвинет Пэлтроу, Анжелина Джоли и Кара Делевинь. Нижний ряд: Ли Сейду, Розанна Аркетт, Мира Сорвино

Чрезвычайное заседание совета состоялось после того, как более 20 киноактрис рассказали о сексуальных домогательствах со стороны 65-летнего Вайнштейна, имевших место в прошлом.

В их числе оказались Анжелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Роуз МакГоуэн. Последняя также утверждает, что продюсер изнасиловал ее в номере гостиницы.

Полиция США и Великобритании ведет расследование по поводу этих обвинений.

Все сексуальные контакты с женщинами происходили по обоюдному согласию, заявил Вайнштейн через своего представителя. Он отверг обвинения в домогательствах, изнасилованиях и прочих насильственных действиях.

Исключение из киноакадемии означет, что продюсер больше не сможет голосовать за номинантов или лауреатов "Оскара".

Решение об исключении Вайнштейна было принято "не просто чтобы отмежеваться от человека, который не заслуживает уважения коллег, но также чтобы дать понять, что эра намеренного потакания и постыдного соучастия в сексуальных преступлениях и приставаниях на рабочем месте закончилась", - говорится в заявлении организации.

"Дело в глубоко тревожащей нас проблеме, которой нет места в нашем обществе", - объясняется в тексте.

Харви Вайнштейн основал кинокомпанию Miramax Pictures со своим братом Бобом. Позже они создали компанию, носящую их фамилию - Weinstein Co. При участии продюсера были сняты такие ленты, как "Английский пациент", "Влюбленный Шекспир" и "Криминальное чтиво".

Ранее членство Вайнштейна приостановила Британская академия кино и телевизионных искусств (БАФТА).

Президент Каннского кинофестиваля Пьер Лескюр заявил, что его организация была чрезвычайно расстроена, узнав о выдвинутых обвинениях.

"Больной и аморальный человек"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Боб Вайнштейн основал вместе с братом кинокомпанию Weinstein Pictures в 2005 году

В интервью изданию Hollywood Reporter 62-летний Боб Вайнштейн назвал своего старшего брата "больным и аморальным человеком" и добавил, что понятия не имел, как далеко тот зашел в своих действиях.

Боб Вайнштейн отказался комментировать сообщения о том, что якобы он и совет директоров их компании знали о выплатах женщинам в обмен на их отказ от судебных исков в адрес брата. Он заявил, что совету было неизвестно о степени тяжести действий Вайнштейна-старшего.

Он также назвал заявление брата с извинениями "полным безумием" и "жалкими оправданиями".

"Я скажу вам, что я знал, - сказал Боб Вайнштейн. - Харви всегда был агрессивным и нахальным... Это было мне известно".

Ранее Боб Вайнштейн отрицал сообщения прессы о том, что их кинокомпания может быть закрыта или продана.

Харви Вайнштейн числится в ней ушедшим в отпуск.

Однако известно, что несколько крупных кинопроектов студии уже сняты с производства. Газеты Los Angeles Times и Wall Street Journal сообщили, что совет директоров компании осаждают инвесторы, желающие купить ее.

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Во вторник, 10 октября, жена Харви Вайнштейна Джорджина Чапман заявила что уходит от него.

Днем позже американская прокуратура оправдывалась за свое решение отказаться от уголовного преследования продюсера после заявлений итальянской фотомодели Баттиланы Гутьеррес о том, что Вайнштейн прикасался к ней неподобающим образом в 2015 году.

Тогда полиция провела оперативный эксперимент, в ходе которого была сделана аудиозапись, доказывающая, что Вайнштейн неоднократно домогался Гутьеррес. Однако записи было "недостаточно, чтобы доказать факт преступления", заявили в прокуратуре округа Манхэттен.