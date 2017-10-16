Пресса Британии: талибы - союзники России в борьбе с США и НАТО
В обзоре британских газет:
- Как Россия финансирует талибов
- Хиллари Клинтон: Путин начал новую холодную войну
- Способен ли Си реформировать Китай?
Как Россия финансирует талибов
Россия вот уже полтора года финансирует боевые отряды талибов в Афганистане, чтобы ослабить противоборствующую группировку "Исламское государство" и насолить США и НАТО, пишет корреспондент Times из Кабула.
Талибский казначей средней руки - он отвечает за несколько районов одной из 34 афганских провинций - дал интервью газете с санкции руководства движения "Талибан" и рассказал, что Россия якобы бесплатно поставляет им нефтепродукты через Узбекистан.
После реализации топлива через связанные с талибами компании, выручка за вычетом импортных пошлин достается полевым командирам.
Газета оценила объем поставок в $2,5 млн в месяц. И это лишь "один из многих" способов поддержки талибов, сказал казначей, добавив, что "принимать деньги от России нам не очень нравится, но нам сейчас нужны средства для джихада".
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Другой собеседник Times, представленный как старший советник руководства талибов в Пакистане, рассказал, что Москва потеряла веру в способность афганского правительства противостоять запрещенной в России группировке "Исламское государство" и помогает талибам "деньгами, теплым отношением и оружием".
Россия неоднократно отрицала поставки оружия талибам, но признавала "ограниченные контакты" в рамках миротворческой миссии.
"В отношениях с нами они преследуют три цели, - рассказал Times талибский советник. - Разбить "Исламское государство"; дестабилизировать правительство Афганистана, за которым стоят США; нанести урон и унизить НАТО".
В комментарии к репортажу из Кабула газета пишет, что все обвинения в адрес Москвы в поддержке талибов до сих пор были лишены конкретики, и только сейчас стало известно, как именно Россия финансирует их боевые отряды, - поставками нефтепродуктов.
"Это рассердит власти стран Запада, которые не теряют надежды стабилизировать ситуацию в Афганистане", - пишет газета.
"Владимир Путин поддерживает любую тактику, если она помогает его стратегии возмутителя спокойствия в мире. А в данном случае они привлекательна еще и тем, что дает возможность отомстить ЦРУ за злоключения советских войск в Афганистане в 1980-е".
Хиллари Клинтон: Путин начал новую холодную войну
Россия использует интернет для дестабилизации Запада и уничтожения демократии. С таким посланием Хиллари Клинтон приехала в Европу представлять свои мемуары, пишут Guardian и Times.
Клинтон посвятила России и Путину значительную часть выступления по случаю выхода ее книги размышлений о том, как и почему он проиграла Дональду Трампу на прошлогодних президентских выборах в США.
"Пусть оружием России стали не танки и ракеты, но у меня нет сомнений: это новая холодная война, и она только начинается", - сказала Клинтон.
Он назвала Трампа "марионеткой Путина", а WikiLeaks - "подразделением российских спецслужб", пишет Times.
Россия неоднократно отвергала обвинения в том, что использует хакеров и интернет-троллей, чтобы повлиять на волеизъявление граждан на Западе посредством кражи информации и манипулирования общественным мнением.
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Москва, по мнению экс-главы госдепа США, не оставляет попыток настроить американцев друг против друга и активно использует для этого социальные сети. Действия Кремля представляют "явную и непосредственную угрозу западной демократии", сказала Клинтон.
Европе тоже грозит опасность, предупредила она собравшихся на литературный фестиваль в английском Челтнеме. Клинтон назвала делом рук России подъем национализма в Европе, сворачивание свобод в Польше и Венгрии и разочарование в демократии в целом.
"Их хакеры добрались до наших выборов, а теперь они пытаются внедриться в нашу общественную дискуссию и расколоть нас. Мы наблюдаем, как во всем мире на борьбу с либеральной демократией поднимаются сторонники ограничения свобод и авторитаризма", - цитирует Клинтон газета Guardian.
Способен ли Си Цзиньпин реформировать Китай?
Таким вопросом задается Financial Times в большом спецрепортаже в преддверии съезда Компартии Китая, по итогам которого Си Цзиньпин, как ожидается, останется у руля еще на пять лет и укрепит власть, завершив обновление команды и расстановку лояльных ему людей на ключевых постах.
Газета вспоминает, что Си начал первый пятилетний срок в образе последователя Дэн Сяопина. Продолжит ли он предложенную отцом китайских реформ политику открытости? Или увлечется тем, что у него хорошо получалось в первую пятилетку - борьбой с противниками в партии и укреплением собственных позиций во власти?
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Многие в Пекине надеются, что с уходом руководителей, доставшихся Си по наследству от предшественника, и приходом лояльных ему управленцев он активно примется решать назревшие экономические и финансовые проблемы Китая, пишет FT.
С другой стороны, критики Си отмечают его решимость в подковерных войнах с партийной верхушкой, но считают, что он робеет, когда дело доходит до проведения болезненных, но необходимых реформ.