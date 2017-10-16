СМИ России: Собчак - против Зюганова и Жириновского

В обзоре российских газет:

Собчак как аналог Прохорова образца 2012 года

Возможность участия телеведущей Ксении Собчак в президентских выборах в качестве кандидата продолжают обсуждать газеты на первых полосах. По сведениям "Независимой газеты", президент России Владимир Путин на Валдайском форуме сделает важное заявление, которое издание связывает с "вовлечением в президентскую кампанию".

Эксперты сошлись во мнении, что на закрытой встрече могла обсуждаться возможная роль Собчак в президентской кампании. По мнению первого вице-президента Центра политических технологий Алексея Макаркина, фильм - это хороший повод: "Скорее всего, обсуждали именно это, вероятность - процентов 80". Он отметил, что Собчак могла бы выступить аналогом Михаила Прохорова образца 2012 года.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачев полагает, что "участие Собчак в президентских выборах обсуждалось на закрытой встрече с высокой долей вероятности". При этом он отметил, что даже если это и не так, то Кремлю выгодно таким образом создавать интригу и поднимать интерес к выборам.

"На самом деле она может набрать больше, чем многие думают: женщина, язык подвешен, способности телеведущей, умение держать удар. Для дебатов - идеальный кандидат. Если она выступит против Зюганова и Жириновского, то мало им не покажется. Участие Ксении повысит градус кампании", - заявил эксперт. Но именно поэтому вероятность допуска Собчак к выборам крайне мала.

Иностранный бизнес хочет узнать правила игры

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в понедельник последний раз встретится с крупным иностранным бизнесом в этом составе правительства. "Ведомости" предполагают, что от него ждут ответа на вопрос о правилах игры после выборов.

Издание пишет, что ранее иностранные бизнесмены жаловались премьеру на бюрократические препоны. Планирующаяся встреча с иностранными инвесторами, вложившими в российскую экономику более 160 млрд. долларов, предполагает другие вопросы.

Сотрудники международных компании, входящих в Консультативный совет по иностранным инвестициям (КСИИ), рассказали газете, что сегодня их больше волнует будущее. "Главное - четкие и ясные ориентиры", - говорит один из участников совета.

Газета напоминает, что правительство и президент анонсировали реформы, над которыми трудятся сразу и само правительство, и Центр стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, и Столыпинский клуб бизнес-омбудсмена Бориса Титова. А президент Владимир Путин объявил в прошлом году, что после президентских выборов возможна налоговая реформа. Однако ни об этой, ни о какой-либо другой реформе решения не только не приняты, но и обсуждаются они за закрытыми дверями.

Иностранный бизнес хочет уверенности, рассказывает другой участник совета: к любым изменениям можно адаптироваться, но они по крайней мере должны быть заранее известны, а еще лучше - понятны.

Также бизнесменов волнуют вопросы экспорта и локализации. "Недостаточно развито местное производство, есть претензии к качеству местной продукции", - перечисляет препятствия сотрудник иностранной компании.

Из-за слабого внутреннего спроса тем, кто локализовал производство в России, просто некуда сбывать свою продукцию, говорит замдиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования Владимир Сальников: реальные доходы падают, розница стагнирует, потребительский спрос остается слабым.

Например, у автозаводов из-за падения спроса вдвое загрузка мощностей сократилась в среднем до 50%. Мешает экспорту неразвитая инфраструктура, ориентированная на традиционный для России сырьевой экспорт, замечает Сальников, доля добавленной стоимости невелика, а импортных комплектующих в производстве - высока.

Иностранцы готовы увеличивать долю российских производителей в закупках, но местные поставщики не соответствуют требованиям, говорится в докладе КСИИ.

Опрошенные "Ведомостями" члены КСИИ рассчитывают, что совет поможет найти ответы на заданные вопросы. Но долгое время претензии остаются без ответа, что только усиливает неопределенность, считает бывший замминистра экономического развития Сергей Беляков, работавший с инвесторами: у бизнеса, формируется ощущение, что к нему не прислушиваются.

"Почта России" предлагает пошлины за мелкие покупки

Появился новый вариант решения острого вопроса о снижении лимита беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа, пишет "Коммерсант". Свою идею предложила "Почта России". В настоящее время порог для обложения пошлиной составляет тысячу евро, но его предлагают уменьшить к 2019 году до 200 евро, к 2020 - до 100 евро и к 2021 году - до 50 евро.

Участники рынка предупредили о росте бюджетных расходов на администрирование сборов, который может свести эти усилия на нет. "Почта России", чтобы минимизировать издержки, выдвинула идею автоматического взимания пошлины уже при покупке в интернет-магазине. Технологию протестируют на китайской AliExpress.

По оценке Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем трансграничной торговли в первом полугодии 2017 года вырос на 34% по сравнению с тем же периодом 2016 года, до 178 млрд руб. АКИТ прогнозирует: по результатам 2017 года доля трансграничной торговли в обороте e-commerce в России составит 37%, ее объем - 420 млрд рублей.

От резкого снижения лимита Николай Подгузов предостерегает: это чревато серьезным замедлением роста трансграничной электронной торговли. Он ссылается на опыт Белоруссии, где из-за введения порога в 22 евро падение объемов входящих отправлений составило около 37%, и теперь местный почтовый оператор намерен инициировать повышение лимита до 150 евро.

В российском случае из-за резкого снижения порога падение объемов почтовых отправлений "может превысить 15%, что приведет к падению доходов "Почты России" более чем на 16 млрд рублей ежегодно", предупреждает Подгузов.

У российских авиакомпаний проверят билеты

ФАС запросила у авиакомпаний список документов для анализа их ценообразования, сообщает "Коммерсант". Службу интересуют данные о работе глобальных систем бронирования (GDS) и управления доходами, включая внутреннюю информацию. На рынке считают, что список документов свидетельствует о непонимании ФАС основных принципов работы GDS. При этом противостоять чиновникам будет сложно.

В "Аэрофлоте" и S7 готовят ответы на запросы ФАС, хотя неназванные участники рынка и недоумевают по поводу заданных вопросов. Газета напоминает, что проблему о расследовании использования авиакомпаниями GDS поднял глава ФАС Игорь Артемьев на транспортном совещании у Владимира Путина в середине августа.

Президент и сам сразу выразил сомнение в адекватности постановки вопроса, но не решился отмести его. "Не хочется говорить, что чушь это все, - пояснил Владимир Путин. - Не могу сказать, что полностью с вами согласен по поводу сговора, но разобраться с этим точно нужно".

Позднее Игорь Артемьев утверждал: GDS "так запрограммированы, что приводят к росту стоимости билетов выше экономически обоснованного уровня". У участников рынка такие замечания вызывают недоумение. По словам главы ЗАО "Сирена-трэвел" (единственная российская система бронирования авиабилетов) Михаила Баскакова, ни одна GDS не может сама устанавливать или определять тариф, она только предоставляет авиакомпании математический аппарат для его регулирования.

Цену формирует перевозчик, GDS в процесс не вмешивается. Интегрированные с GDS системы управления доходами действительно призваны их максимизировать, что в целом совершенно нормально для любого бизнеса.

Исполнительный директор "Авиапорта" Олег Пантелеев добавляет, что запрошенный объем документов просто невозможно подготовить за десять дней. Не говоря уже о том, подчеркивает эксперт, что есть риск использования полученных ФАС данных против перевозчиков. Требование отказаться от рыночных инструментов ценообразования на билеты, убежден Олег Пантелеев, выглядит "насилием над отраслью".

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Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-би-си