Баттл Окси и Dizaster: российский рэпер покоряет Лос-Анджелес

Правообладатель иллюстрации @MRDIZASTER/Twitter Image caption После словесного боя герои поединка расстались дружелюбно и сделали совместное фото

В ночь на понедельник (утром по московскому времени) в Калифорнии состоялся рэп-баттл между суперзвездой российской скоростной читки Мироном OxxxyMiron Фёдоровым и его американским коллегой Баширом Ягами, выступающим под псевдонимом Dizaster.

От первого заокеанского баттла россиянина, росшего в эмиграции, не знал, чего ждать, даже создатель крупнейшей российской площадки для баттлов Versus Александр Тимарцев, более известный как Ресторатор.

"В LA [Лос-Анджелесе] 31 градус. Утро. Жарища. Время брить голову и выдвигаться! Буду шуметь, как в последний раз. Хоть и не пойму почти ничего", - написал Тимарцев в "Твиттере".

Для Фёдорова-OxxxyMiron, чей псевдоним всё чаще сокращают просто до "Окси", баттл с американцем стал первым после августовского разгрома на Versus - первого в карьере уроженца Ленинграда, где судьи единогласно присудили победу его сопернику - МС Гнойному, также известному как Слава КПСС.

За прошедшие два месяца Мирон опубликовал всего два новых трека - сингл "Биполярочка" и неожиданную для фанатов коллаборацию с софт-рокерами "Би-2" под названием "Пора возвращаться домой".

Судя по реакции даже англоязычных ресурсов, битва с Dizaster стала своего рода возвращением Фёдорова в форму - многие среди англоязычных комментаторов восприняли его приёмы-панчи на их родном языке как свидетельство победы.

"Вот скажи мне, американец, в чём сила?" - процитировал главного героя культового российского фильма 90-х "Брат" Миронов, после чего перешёл на английский.

"I'm a turn Mount Rushmore into MOTHER RUSSIA! [Я превращу гору Рашмор в мать Россию]", - сыграл на сходстве звучания названия скалы с высеченными лицами американских президентов и родной страны на английском языке петербуржец.

Впрочем, и Dizaster включил пару фраз на русском - правда, нецензурных - в свой речитатив, за что заслужил похвалу фанатов.

"Слышал, у России 7 миллиардов ядерных боеголовок. Что с этим будешь делать?" - бросил сопернику американец.

В третьем раунде внезапно для подобных мероприятий рэперы заговорили о межнациональном примирении.

Результат их схватки, как водится, не объявляется в течение нескольких дней после битвы.

Промоутеры - компания King of the Dot - также обещает выложить полную версию баттла в хорошем качестве на YouTube в ближайшие пару дней.

"Обратил меня в фанаты"

Один из популярных американских рэп-ресурсов - HipHopDX - в своём отчёте о баттле очень высоко оценил свободный английский россиянина, который "развеял любые сомнения, что американской аудитории он будет не понятен". Да и в целом количество англоязычных комментаторов, обрадованных уровнем языка Мирона, впечатляет.

"Уау, должен сказать, что Оксимирон сделал меня своим фанатом", - пишет пользователь @zeusupsideyahed.

Пропустить Twitter пост , автор: @Vada_Fly Yea itd be a good Battle. Oxxy is different tho. Ive never seen anything like this Honestly — Vada_Fly (@Vada_Fly) 16 октября 2017 г.

"Окси - особенный. Честно, никогда не видел никого подобного", - вторит ему @Vada_Fly, называющий себя "посланником баттл-рэпа".

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS Image caption За пять лет, прошедших с момента съёмки, Мирон Фёдоров стал одним из самых просматриваемых баттл-рэперов в мире

В России некоторые специально проснулись ни свет ни заря, чтобы отсмотреть баттл. Судя по реакции подавляющего большинства симпатизирующей русскоязычной аудитории, OxxxyMiron её не подвёл.

"Такое ощущение, что разговаривают люди с разных планет. Из всех панчей Dizaster реально обидным было только про полет на луну", - отметил благотворитель Митя Алешковский.

Масса нецензурных, но очень горячо одобряющих выступление Мирона комментариев в соцсетях поддерживает эту точку зрения.

У Dizaster более 41 млн просмотров за 97 учтённых ресурсом VerseTracker баттлов, а у Окси - более 96 млн просмотров за пять.

Меж тем, дуэль в Лос-Анджелесе уже вызвала у других американских рэперов желание вызвать россиянина на поединок - так подтянулся музыкант по прозвищу Mook, написавший в "Твиттере", что сразится с Окси "на смерть".

Фёдоров поспешил сообщить фанатам, что не планирует баттлов в ближайшем будущем.

"Пожалуйста, дайте мне ещё позаписывать музыки и отдохнуть", - резюмировал автор "Горгорода".