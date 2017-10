"Рик и Морти": зачем взрослые люди смотрят мультики

Правообладатель иллюстрации Adult Swim Image caption От первого к третьему сезону "Рик и Морти" прошел путь от научно-фантастического смешного сериала до драматичной истории со сложными персонажами

Третий сезон американского сериала "Рик и Морти" стал самым популярным за всю историю проекта. С помощью безумной анимации, жесткого юмора и бесконечных культурных отсылок создатели говорят на сложные темы одиночества, любви, депрессии и отношений в семье.

Еще до появления сериала "Рик и Морти" его автор Джастин Ройланд нарисовал короткометражку, где главными героями были Док и Марти, пародирующие главных героев фильма "Назад в будущее".

Ройланд не скрывает, что фильм Роберта Земекиса 1985 года очень вдохновил его на создание собственной истории.

"Я просто сидел и ждал иска от компании Universal", - говорил он в скайп-интервью на Большом фестивале комиксов в Петербурге.

Тем не менее, исходный мультфильм стал только первым шагом к проекту "Рик и Морти". Итоговый вид концепция мультсериала обрела с приходом сценариста и продюсера Дэна Хармона.

Сериал рассказывает о полубезумном ученом Рике и его внуке Морти. Рик много пьет, его речь прерывает отрыжка и ругательства, а приключения, как правило, начинаются с авантюры, в которую Рик втягивает внука. Герои перемещаются с планеты на планету, попадают в разные измерения или, например, внутрь человеческого тела.

Наука делает Рика почти всесильным. Он разбирается во всех областях и может решить практически любую проблему: и мгновенно приучить собаку к лотку, и спасти все население планеты от неизвестной мутации (которую сам же, впрочем, и вызвал). Его методы, однако, не всегда честные.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сериал "Рик и Морти" - это совместный проект Джастина Ройланда и Дэна Хармона

В 2013 году первый сезон "Рика и Морти" вышел на американском канале Adult Swim. К третьему сезону сериал побил рекорд канала и стал самым популярным комедийным шоу среди зрителей от 18 до 35 лет.

В России "Рика и Морти" показал канал 2×2 в переводе Дмитрия Сыендука, который начинал озвучивать сериал в качестве хобби.

"Люди ждут озвучку в день выхода серии, так что нужно пытаться успеть чуть менее чем за 24 часа", - говорит он.

"Но иногда эпизод может выйти внезапно. Так было 1 апреля, серия появилась вообще без анонсов, ее просто пустили в эфир вместо другого мультфильма. В тот момент пришлось бросить все ради озвучки. Пару раз из-за несоответствия с запланированными датами приходилось откладывать озвучку на неделю. Люди негодовали, слали мне угрозы, даже жене писали в личные сообщения. Сложная аудитория".

По словам Сыендука, черновик перевода помогает делать Женя Спицын из издательства "Комильфо", где выходит комикс "Рик и Морти".

"Мне остается только довести перевод до ума: отредактировать реплики, чтобы они умещались в отведенный тайминг, адаптировать шутки", - говорит Сыендук.

Почему "Рик и Морти" - это смешно

Как ни странно, но как таковых шуток в сериале нет, как нет и ни одного однозначно смешного персонажа. Зритель смеется над абсурдом происходящего, в котором видна злая ирония авторов (вроде путешествия на планету шестируких феминисток, где вместо приветствия говорят "Я здесь, если тебе захочется поговорить").

Комичны и диалоги с длинными и сложными саркастическими репликами, большая часть которых принадлежит Рику, мрачному цинику и нигилисту.

"Возможно, самая показательная фраза в этом смысле принадлежит Морти. Он объяснял Саммер, что во дворе закопаны трупы Рика и Морти, бытие бессмысленно, ничто не имеет значения, пойдем посмотрим телек. Все заканчивается абсурдом, именно поэтому "Рик и Морти" - все еще комедийный сериал, а не просто научно-фантастический", - говорит Анна Устюжанинова, диджитал-продюсер канала 2×2.

Оригинальная озвучка сериала тоже важна для комического эффекта. Обоих главных героев озвучивает сам Джастин Ройланд. Он часто импровизирует, так что иногда анимацию перерисовывают, чтобы подстроиться под реплики.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джастин Ройланд сам озвучивает и Рика, и Морти

Как говорит Григорий Пророков, журналист и автор канала о поп-культуре Blitz and Chips, зритель должен понимать, что в дубляже он смотрит "чуть-чуть другое произведение".

"Мы часто недооцениваем, насколько важны голос и интонации, особенно в американском юморе, который на 90% держится на интонации. Благодаря Ройланду "Рик и Морти" - это пример такого юмора. Шутка на словах может быть не очень смешной, но то, как он это говорит, добавляет очень сильный эффект", - объясняет он.

Одного юмора вполне достаточно, что полюбить сериал. Однако создатели предлагают зрителям копнуть глубже и оборачивают в юмористическую оболочку мультсериала более сложные мотивы и проблемы.

"Здесь все основано совсем не на черном юморе, - объясняет Устюжанинова. - Рик - во многих ситуациях адвокат дьявола. При этом он глубокий персонаж. В первом сезоне было примерно поровну научной фантастики и абсурда. Постепенно, с ходом второго и третьего сезона, в него добавилось больше философии, драмы, жизненности и даже депрессивности".

Как переводят юмор

Дмитрий Сыендук, автор официального дубляжа на русском языке:

Обилие сленга, переплетенного с обсценной лексикой и выдуманными словами, усложняют перевод. Частенько встречаются каламбуры и игра слов. Для меня каждый такой кейс - это вызов, головоломка. И решать ее нужно очень быстро.

Бастер Браун и Рыжий Ап

Рик саркастически обращается к Морти: "Just don't get too big for your loafers, Buster Brown", что в дословном переводе значит "Смотри не перерасти свои ботинки, Бастер Браун".

Кто такой Бастер Браун, русский зритель понятия не имеет, и уж точно вряд ли станет гуглить это имя, чтобы понять шутейку. Но я вот загуглил, и оказалось, что это персонаж-талисман, пацаненок с логотипа обувной фирмы и герой газетных комиксов.

Башмаки с этим парнишей перестали продаваться где-то в 90-х, так что чересчур молодому зрителю даже родом из США может быть не до конца понятно, в чем соль реплики. Но окей, мне теперь комедия ясна.

Чтобы она была ясна и зрителям, я исказил реплику, попытавшись сохранить и посыл, и юмор, по сути, придумав шутку заново: "У тебя ещё молоко на губах не обсохло, Рыжий Ап".

Рыжий Ап - талисман молочных продуктов, прекративших существование в 2000-х, так что современные подростки могут не понять прикола. Практически идеальная адаптация!

Практически идеальная, потому что персонажи сериала живут в США, и, разумеется, там нет и не было никаких Рыжих Апов. Но мне было норм, так что я мог ради упрощения реплики для российского зрителя заменить Yahoo Answers на "Ответы Mail.ru" и все в этом духе.

Тогда моя озвучка еще не обрела статус официальной, и на протяжении первого сезона я мог позволить себе необдуманные вольности. Сейчас у меня подход намного серьёзнее, и я слежу, чтобы даже такие детали при адаптации не выходили за рамки контекста. Разумеется, это сложнее, но и намного интереснее.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Не всегда при озвучке сериалов удается сохранить исходные шутки, как это происходит в "Гриффинах", например

Шринки Динкс и киндер-сюрпризы

Джерри [отец Морти - прим. Би-би-си] внезапно стал инженером супероружия, и Рик насмехается над этим фактом:

"What, are they gonna kill us with shrinky-dinks? That sounds like Jerry's Field of study! I'm sure he's a real expert!"

Дословный перевод: "Они что, собираются убивать нас Шринки-Динксами? Звучит, как область знаний Джерри! Уверен, он настоящий эксперт!"

До меня не дошло. Загуглив, я обнаружил, что Шринки Динкс (Shrinky Dinks) - это игрушечный бренд, выпускающий наборы с пластиковыми мини-картинками для раскрашивания, которые уменьшаются, если их запечь.

Юмор в том, что Джерри может додуматься только до безобидной фигни, и что он при этом эксперт по части маленьких "динков" ("dink" созвучно с "dick").

Короче, моя адаптация: "Они что, собираются убивать нас игрушками из киндер-сюрпризов? Это ж сколько яиц надо захавать? Хотя Джерри в этом профи!".

Подобные вещи встречаются, наверное, в каждой серии, и зритель в основном даже не задумывается, какая работа может быть проделана над одной лишь репликой.

Увы, переводчики редко запариваются над такими вещами: в официальной русской озвучке "Гравити Фолз", "Симпсонов", "Гриффинов" и других комедийных мультсериалов уничтожены тысячи гэгов.

Плюмбус и теребункул

Даже в случае выдуманных слов их просто сделать более звучными для русскоязычных зрителей. Легендарный "Плюмбус" в оригинале произносится как "Пламбус" ("Plumbus"). И пускай это несуществующее слово, но "Плюмбус" звучит роднее.

Из недавних примеров: песня "Terryfold" в конце шестого эпизода третьего сезона. Лирика состоит из выдуманных слов с сексуальным подтекстом. Все в духе "пожмякай мои terryfolds", "потрогай мои holdy folds" и так далее.

Слова "terryfolds" и им подобные не найти в словаре, есть только "folds" - "складки". Но они должны звучать как что-то отталкивающе-интимное. После множества вариантов у меня родился "теребункул", наполовину созвучный с "terryfold". Он похож на какой-то "фурункул", но его можно и "теребить", и "теребонькать".

Почему "Рик и Морти" - это увлекательно

"Рик и Морти" - это метапародия и сатира на все сразу: от простых человеческих пороков до современной политики и всей мировой поп-культуры.

Создатели постоянно обыгрывают узнаваемые голливудские сюжеты: зомби-апокалипсис, история наемного убийцы, космическая сага, дидактическая семейная драма. Иногда они откровенно издеваются над кинематографическими клише и бесконечно иронизируют над собой и самим жанром sci-fi:

- Что случилось, Рик? Что-то с квантовым карбюратором?

- Морти! Нельзя просто приставить научно-фантастическое слово к автомобильному термину и думать, что это что-нибудь значит! Похоже, что-то не так с микровселенской батареей.

"Отсылки и постмодернистская игра - это еще один слой сериала", - говорит Пророков.

"Сейчас люди любят все разбирать, анализировать серии, смотреть на мелкие детали, строить теории. Любое произведение, которое ты выпускаешь, фанбаза за несколько недель раскладывает на составляющие", - продолжает он.

Правообладатель иллюстрации Adult Swim Image caption В каждом эпизоде "Рика и Морти" масса отсылок к кино, сериалам, играм и другим поп-культурным явлениям

По словам Пророкова, когда Харман и Ройланд запускали сезон, они заявили, что уже нет никакого смысла загадывать зрителю загадку в начале сезона и разгадывать ее в конце. Они назвали это бессмысленным, потому что любую загадку люди разгадают быстрее, чем это будет показано в сериале. Авторы пообещали, что ничего такого в "Рике и Морти" не будет.

Несмотря на это, фанаты сериала разбирают каждый эпизод на детали и ищут дополнительные смыслы и скрытые сюжетные линии. На платформе Reddit, форумах и в соцсетях зрители не только обсуждают сериал, но и выдвигают собственные теории. Например, есть версия, что тихий и неуверенный Морти - на самом деле злой мститель из прошлого, а его мама, Бет, - клон из другого измерения.

"Доходит до того, что люди всматриваются в то, сколько времени показывают часы в кадре. Парень посмотрел серию про Бет очень внимательно, услышал, что в ней Рик говорит про время, посмотрел, сколько показывают часы в разные моменты, и на основе этого доказал, что Бет не бросила свою семью и осталась в своем измерении", - объясняет Анна Устюжанинова.

Почему "Рик и Морти" - это важно

Черный юмор и бесконечные поп-культурные отсылки - это только верхний слой "Рика и Морти".

"Если погрузиться глубже, то на самом деле это сериал про любовь и семью. Там много намеков, что Рик на самом деле не такой циничный и бездушный эгоист", - говорит Пророков.

В интервью Time Харман признался, что создатели сами не очень понимают, что происходит в голове у Рика.

"Лучший способ создать что-то - взять это из реальной жизни", - сказал тогда сценарист.

Постепенно персонажи действительно обрастают все большим количеством противоречивых черт, совсем как живые люди. К третьему сезону на первый план окончательно выходит тема семейных отношений, как в "Симпсонах", "Гриффинах" и "Футураме".

Правообладатель иллюстрации Adult Swim Image caption К третьему сезону "Рика и Морти" на первый план окончательно вышла тема семейных отношений

Герои всей семьей ходят к психологу, страдают от непонимания и одиночества. Родители Морти проходят несколько кризисов семейной жизни, а сам подросток мучается от неразделенной любви к однокласснице.

"Рик и Морти" - не первый мультипликационный сериал, где говорят на сложные темы. Сериал "Конь БоДжек" рассказывает о депрессии и поиске себя, "Вселенная Стивена" - о гендере и сексуальности. Особенность "Рика и Морти" в том, что он охватывает все эти темы и разбавляет увлекательной постмодернистской игрой и юмором, считает Пророков.

Аудитория всех этих сериалов - не инфантильные кидалты. Они не убегают от реальности в фантастический мир путешествий между галактиками и измерениями. Мультсериалы - это просто новый медиум для разговора о серьезных, иногда пугающих вещах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Взрослые зрители смотрят мультфильмы не для того, чтобы сбежать от реальности, а чтобы говорить о сложных вопросах по-новому

Именно поэтому зрителя в России почти ничто не отличает от зрителя в США, и в этом разделении нет особого смысла.

"Это сериал про довольно растерянных людей, которые не знают, что делать с жизнью, и какой смысл во всем. Но при этом они делают вид, что у них все под контролем", - говорит Пророков.

"Мне нравится идея о том, что есть бесконечное количество миров и то, что происходит с тобой, это не самое страшное, что происходит с человечеством. Так гораздо спокойнее, потому что все неурядицы и проблемы реальной жизни, весь этот тлен и депрессия - все это такая мелочь на фоне бесконечных вселенных, - говорит Анна Устюжанинова. - К тому же из любой ситуации выходит победителем Рик. Приятно думать, что что бы ни происходило, всегда победит разум".