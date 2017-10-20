Первые после Каталонии. Что нужно знать о референдумах в Италии

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22 октября Венеция и Ломбардия на севере Италии проводят референдумы о предоставлении этим регионам большей автономии от Рима.

Русская служба Би-би-си разбиралась в том, чего хотят итальянские сепаратисты.

Отделяться будут?

Об отделении от Италии речь пока не идет. Но все не так просто.

У власти в Венеции (она же регион Венето) и Ломбардии стоят представители "Лиги Севера".

Это правая партия, в середине 1990-х выступавшая за выход северных регионов Италии из состава страны и образование самостоятельного государства Падания со столицей в Милане.

Сейчас партия снизила накал риторики и настаивает только на федерализации Италии. В то же время "Лига Севера" поддержала сторонников отделения Каталонии от Испании.

Когда референдум только готовился, власти Венеции хотели сформулировать вопрос так, чтобы речь шла не только об автономии, но и о возможной независимости региона от Италии.

Но Конституционный суд страны счел бы такое голосование недопустимым.

Политики решили повести себя хитрее и объявить референдум именно о вопросе автономии.

Согласно 116 статье Конституции Италии регионы могут требовать от Рима большей автономии. Соответственно, голосование является законным.

Чего они хотят?

Image caption Регион Венеция производит 10% ВВП Италии. На Ломбардию приходится еще 20%

В первую очередь, большей финансовой самостоятельности.

Оба региона хотят оставлять большую долю заработанных денег у себя, а не отправлять их в Рим в форме налогов.

Венеция (она же Венето) и Ломбардия - это самые богатые регионы Италии. Вместе они производят треть ВВП страны.

Губернатор Ломбардии Роберто Марони заявил, что также внесет предложение об изменениях в конституцию, чтобы получить больше автономии в сфере безопасности и иммиграции.

Губернатор Венеции Лука Дзайя также хочет получить больше полномочий для регулирования туристической сферы.

Референдумы в Венеции и Ломбардии будут консультативными ( то есть их результаты ни к чему не обязывают правительство страны).

Однако Риму будет сложно не считаться с мнением 15-миллионого населения двух самых сильных с экономической точки зрения регионов.

Почему Венеция недовольна туристами?

"Это не туризм, это вторжение", - грустно усмехается один из гондольеров, когда огромный туристический лайнер входит в лагуну Венеции.

Поднятые кораблями волны размывают фундамент древних зданий.

Однако борьба местных жителей с большими кораблями пока не дала результатов, потому что круизные лайнеры не только причиняют городу вред, но и приносят деньги.

Image caption Семипалубные корабли буквально заслоняют солнце и ненадолго погружают город в искусственные сумерки.

Ежедневно Венецию посещает 75 тысяч человек. Это больше, чем собственное население города (оно составляет 50 тысяч человек).

Годовые показатели впечатляют еще больше. Каждый год посмотреть на итальянскую жемчужину приезжает более 25 миллионов туристов.

Некоторые из них ведут себя вызывающе: ныряют в каналы с мостов, рисуют графити на старинных домах.

Муниципалитет с трудом справляется с тоннами мусора, который оставляют любители пикников на венецианских каналах.

В городе закрываются так нужные местным жителями юридические конторы, медицинские офисы и обычные продуктовые магазины. На их месте вырастают гостиницы.

Image caption Многие квартиры в Венеции переоборудуют под мини-отели или сдают посуточно. Цены на оставшееся жилье просто заоблачные

В итоге местные жители - особенно молодежь - переезжают "на материк". Население Венеции стремительно стареет.

Улицы Венеции заполонили магазины известных брендов, сетевые кафе и лавки, торгующие дешевыми сувенирами, произведенными в Китае. Потомственные венецианские мастера с их уникальными, но недешевыми изделиями оказываются на обочине.

Откуда взять деньги?

"Идешь по родным улицам и с сожалением замечаешь: вот местная пекарня закрылась, вот ремесленная лавка обанкротилась. И таких примеров десятки", - говорит Себастьян Фагарацци.

Несколько лет назад он вынужден был закрыть семейный магазин, продававший венецианские свитеры ручной вязки.

Image caption Массовый туризм оказывает неоднозначный эффект на экономику Венеции

Себастьян и его подруга Валерия Дуфлот создали организацию "Аутентичная Венеция", развивающую и поддерживающую местный бизнес.

Они продвигают местные бренды в интернете и рассказывают туристам, как можно помочь сохранить уникальный венецианский уклад жизни.

При этом, по данным ЮНЕСКО, муниципалитет Венеции находится на грани банкротства.

Прибыли едва хватает, чтобы покрывать расходы на обслуживание огромного потока туристов: уборку мусора, ремонт транспортной инфраструктуры, поддержание социальных служб.

ЮНЕСКО обвиняет местные власти в том, что они не могут выработать политику, которая позволила бы использовать часть огромного денежного потока, который получает туристическая индустрия.

Если проблему массового туризма не удастся решить, Венеция может попасть в список объектов Всемирного наследия, находящихся в опасности.

Обычно туда включают города, оказавшиеся в зоне боевых действий.