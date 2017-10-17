Москва оказалась одним из самых безопасных городов для женщин

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Москва оказалась вторым по безопасности мегаполисом с точки зрения уровня сексуального насилия после Токио

Благотворительная организация Thomson Reuters Foundation опубликовала список мировых мегаполисов, наиболее опасных для женщин.

Возгласил список самых опасных мегаполисов египетский Каир, в то время как Москва оказалась одним за самых безопасных для женщин городов мира.

Рейтинг основан на опросах экспертов. Основными критериями при оценке городов были уровень сексуального насилия, доступность медицинских услуг, экономические возможности, включая доступ к образованию.

Также учитывалась распространенность в мировых мегаполисах определенных культурных традиций, например, женского обрезания и практики выдачи замуж против воли девушки.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лондон регулярно попадает на первые места в рейтингах качества жизни

Самые опасные мегаполисы мира 1. Каир, Египет 2. Карачи, Пакистан 3. Киншаса, Демократическая республика Конго 4. Дели, Индия 5. Лима, Перу 6. Мехико, Мексика 7. Дакка, Бангладеш 8. Лагос, Нигерия 9. Джакарта, Индонезия 10. Стамбул, Турция 11. Сан-Паулу, Бразилия 12. Буэнос Айрес, Аргентина 13. Нью-Йорк, США 14. Манила, Филиппины 15. Шанхай, Китай 16. Москва, Россия 17. Париж, Франция 18. Токио, Япония 19. Лондон, Великобритания

Египетская столица, население которой составляет около 19 млн человек, возглавила рейтинг из-за высокого риска сексуальных домогательств и насилия в отношении женщин, а также распространенности принудительных браков.

В первую пятерку также попали пакистанский Карачи, столица Демократической Республики Конго Киншаса, индиская столица Дели и столица Перу Лима.

Самым безопасным мегаполисом для женщин оказался Лондон. Столица Великобритании заняла первое место по двум из четырех критериев: доступности здравоохранения и экономическим возможностям.

Москва оказалась вторым по безопасности мегаполисом с точки зрения уровня сексуального насилия после Токио и самым безопасным в мире городом в плане опасных для здоровья и жизни женщин религиозно-культурных обычаев и практик.

Image caption Население Токио составляет около 38 млн человек

В каждом из 19 мегаполисов Thomson Reuters Foundation обратился к 20 экспертам, занимающихся проблемами женщин, включая научных работников, сотрудников неправительственных организаций, работников здравоохранения, политиков и блогеров.

Список экспертов был составлен на основе базы данных экспертов по правам женщин, имеющейся у самого фонда, а также из ключевых групп в каждом городе. В этом списке также были учтены поисковые запросы в интернете по именам наиболее известных женщин-экспертов.

Всего было опрошено 380 экспертов и получено 355 ответов. Опрос проводился по телефону и электронной почте с 1 июня по 28 июля 2017 года.