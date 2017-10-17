Пресса Британии: ЕС назвал Трампа угрозой мировой торговле
В обзоре британских газет:
- Трамп как угроза мировой торговле
- Британский регулятор против RT: закулисная хроника
- Роботы вытесняют людей: готовы ли к этому политики?
Трамп как угроза мировой торговле
Администрация Дональда Трампа блокирует обновление Апелляционного органа ВТО и грозит парализовать ключевой механизм разрешения споров в мировой торговле, пишет Financial Times.
В интервью газете комиссар ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальмстрём сказала, что Трамп "рискует уничтожить ВТО изнутри".
"Если у них есть конкретные претензии, мы готовы обсуждать. Но ничего конкретного мы от них не слышали, они просто в целом не очень довольны системой", - сказала еврокомиссар.
Газета отмечает, что Белый дом еще до Трампа неоднократно жаловался на ВТО, когда Апелляционный орган выносил решения, идущие вразрез с интересами Вашингтона. На этот раз США пошли дальше - и просто заблокировали назначение новых членов.
Согласно правилам ВТО, Апелляционный орган состоит из семи человек и решение должны принимать как минимум трое. При этом, два поста уже вакантны, и еще один освободится в декабре.
Ситуация зашла в тупик в августе, когда администрация Трампа заблокировала предложение ЕС и семи латиноамериканских стран начать отбор кандидатов.
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В условиях, когда США постепенно сворачивают свое участие в международных организациях, Европе пришлось осваиваться в роли блюстителя мировой торговой системы и защищать ее от нападок популистов, пишет газета.
Британский регулятор против RT: закулисная хроника
Times публикует выдержки из переписки британского МИД и медиарегулятора Ofcom, из которой следует, что Лондон предупреждал своего посла в Москве о том, что Ofcom готовится вынести очередное предупреждение российскому телеканалу RT.
Телеканал более десятка раз получал подобные взыскания за нарушение требования беспристрастно освещать события, однако до отзыва лицензии на вещание в Великобритании дело так и не дошло.
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Из переписки, предоставленной чиновниками газете по запросу в рамках закона о свободном доступе к информации, следует, что накануне вынесения предупреждения Ofcom сообщал о нем не только профильному министерству культуры, спорта и СМИ, но и послу в Москве, поскольку "из предыдущих дискуссий с представителями Форин-офиса мы поняли, что любое действие регулятора в отношении RT вызовет живой интерес в России".
В другом электронном письме - в разгар российско-украинского конфликта летом 2014 года - чиновник британского МИД пишет о попытках российской стороны оградить RT от претензий Ofcom и о встречах неназванного представителя правительства Великобритании с послом России в Лондоне.
МИД просил у медиарегулятора совета: что сказать российскому послу в ответ на его претензии?
"Желательно что-нибудь про объективность/нейтральность процесса и о деталях процедуры принятия решений", - ответил медиарегулятор.
На следующий год Ofcom вынес RT предупреждение за предвзятое освещение военных конфликтов на Украине и в Сирии.
Times отмечает, что ничего необычного в том, что Ofcom предупреждает заинтересованные стороны о грядущих решениях, нет.
"Тем не менее, переписка с Форин-офисом подогреет подозрения в том, что Лондон опасается ответных шагов Москвы на взыскания в адрес RT", - пишет газета.
Роботы вытесняют людей: готовы ли к этому политики?
В ближайшее полтора десятилетия роботы заменят каждого пятого работника в Великобритании, а в некоторых районах страны - и до 40%, посчитали исследователи из Future Advocacy и посоветовали политикам подготовиться к росту числа избирателей, недовольных быстрыми переменами.
Взяв за основу отчет PwC о неминуемой автоматизации 10 млн рабочих мест, Future Advocacy посчитала, какой эффект это будет иметь на каждый из 650 избирательных округов, представленных в Палате общин британского парламента, пишет Guardian.
Авторы исследования отмечают, что именно автоматизация - а не глобализация - скорее всего, стала причиной изменения экономических условий в странах Запада, что вылилось в недовольство электората, победу Трампа в США и "брексит" в Великобритании.
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"Развитие искусственного интеллекта значительно ускорит автоматизацию в ближайшее десятилетие и по-разному скажется на отдельных группах населения, что вновь будет иметь глубинные социальные и политические последствия", - предупредили авторы исследования и предложили политикам готовиться к этому уже сейчас.
В частности, они рекомендовали им дополнить обязательное образование предметами, развивающими творческое мышление и навыки межличностного общения, а также изменить миграционную политику таким образом, чтобы она способствовала развитию компаний, занятых разработками в области искусственного интеллекта.