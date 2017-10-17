СМИ России: Путин заявил о необходимости платной медицины

В обзоре российских газет:

Не вся медицина должна быть бесплатной

Россияне могут частично участвовать в финансировании медицинской помощи, заявил президент России Владимир Путин. Не все услуги должны быть бесплатными, и человек должен нести ответственность за свое здоровье, пишут "Ведомости", ссылаясь на президента.

Путин впервые заявил о желательности и приемлемости софинансирования в социальных секторах, замечает ректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослав Кузьминов. К тому же 41% населения готов платить за качественные медицинские услуги, свидетельствует опросы.

Правда, софинансирование угрожает сложившемуся хрупкому социальному равенству, продолжает Кузьминов, - у малодоходных групп населения не будет возможности доплачивать за услуги. Для таких граждан, по мнению эксперта, должны быть финансируемые государством программы.

Если говорить об ответственности человека за собственное здоровье, то способов ее повысить пока немного, считает директор НИФИ Минфина Владимир Назаров, к примеру, можно привязать взнос к диспансеризации - если человек ее не проходит, то платит, хотя это и потребует больших административных усилий.

По конституции каждый россиянин имеет право на бесплатную медицинскую помощь, но в будущем самые востребованные населением виды медицинской помощи могут финансироваться с привлечением частного капитала - речь о дополнительных услугах, помимо тех, что гарантированы законодательством, говорит представитель фонда обязательного медицинского страхования.

Софинансирование обсуждается и в Центре стратегических разработок Алексея Кудрина, и в администрации президента, и в минэкономразвития, перечисляет Виталий Омельяновский из РАНХиГС. Предполагается обязательный минимум бесплатных услуг, а остальные надо софинансировать.

Можно и по-другому, продолжает он: доплачивать либо понемногу за все услуги, либо по достижении лимита. Какое-то количество посещений поликлиник - например, три - бесплатно, объясняет Омельяновский, дальше надо платить, но речь, конечно, не об инвалидах, детях или хронических больных.

Путин об этом заявил, значит, это обсуждается, говорит неназванный федеральный чиновник. Вопросы софинансирования не обсуждаются, сообщили пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр экономического развития Максим Орешкин.

Правительство обсуждает возможность обязать самозанятых граждан, которые не зарегистрированы официально как безработные и не платящие никаких взносов в систему ОМС, платить фиксированную сумму за медицинскую помощь, говорит директор Центра политики в сфере здравоохранения ВШЭ Сергей Шишкин.

Попытки софинансирования уже были, напоминает он: минздрав в нескольких регионах экспериментировал с системой ОМС+, когда за те виды услуг, которых нет в ОМС, предлагалось доплатить по более низкой цене, чем если бы услуги покупались, но этот эксперимент провалился.

Эксперты говорят, что медицинские технологии дорожают, и все равно доплат не избежать, об этом свидетельствует и опыт других стран. Например, во Франции офтальмологическая помощь оказывается за дополнительную плату, говорит президент Межрегионального союза медицинских страховщиков Дмитрий Кузнецов.

Чем беднее страна, тем дороже еда

Из-за низких зарплат и монопольных цен граждане России все больше тратятся на еду, пишет "Независимая газета". Издание приводит сравнение с Китаем. Так, население КНР тратит на еду около 30% расходов, что близко к стандартам потребления состоятельных стран. Показатель, называемый коэффициентом Энгеля, в Китае за пять лет снизился, это значит, что материальное положение граждан улучшилось.

В России противоположная тенденция: доля расходов россиян на продукты питания в структуре потребления за пять лет увеличилась до 32,3%. Дорогие продукты питания при низких доходах населения - признак малоразвитости экономики и распределительных каналов, а также сигнал о монопольном завышении цен, делает вывод газета.

Ссылаясь на китайские исследования, издание сообщает, что в КНР за пять лет стали больше тратить на непродовольственные товары, роскошь, недвижимость, образование, туризм и спорт.

Прямо противоположная тенденция сложилась в России, указывает газета. За те же пять лет доля расходов населения на продукты питания в общей структуре потребления выросла - с 28,1 до 32,3%, по данным Росстата. При этом в сельской местности показатель за пять лет увеличился с 33,5 до почти 39%, в городской - с 27 до почти 31%.

В сентябре 2017 года, по данным фонда "Общественное мнение", доля субъективно бедных, отметивших, что денег им хватает только на еду или не хватает даже на нее, составила 38% из 3 тыс. опрошенных. По сравнению с предыдущими двумя годами эта доля существенно не изменилась, замечают специалисты РАНХиГС; сейчас она выше уровня сентября 2014 года, когда 32% опрошенных заявляли, что им не хватает денег на еду.

Эксперты по-разному объясняют, почему в России высока доля расходов на продукты питания. В большей степени это связано с низкими доходами, считает старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Полина Кузнецова.

Как уточняет член Торгово-промышленной палаты Анна Вовк, в данном случае повлияли многие факторы: "И низкие доходы населения, и засилье крупных торговых сетей, и изоляция российского рынка от импортных продуктов. Какой-то один фактор выделить крайне сложно".

"В 2014 году введение Россией ответных санкций совпало с обвалом нефтяных котировок и падением рубля. Естественно, это привело к росту цен на продукты", - добавляет эксперт.

Государство может отказаться от регулирования тарифов ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) подготовил концепцию перехода ОСАГО на нерегулируемые государством тарифы, пишет "Коммерсант". Согласно этим предложениям, с июля 2018 года ЦБ будет регулировать только максимальную цену полиса, коэффициент аварийности и нарушений ПДД. Наценки и скидки за мощность авто, территорию использования, возраст и стаж водителя страховщики будут устанавливать сами.

Затем реформа продолжится, и с 1 января 2020 года регулятору вовсе предложено отказаться от влияния на тарифы ОСАГО. Такие предложения отправлены в Центральный банк, который уже согласился на либерализацию "автогражданки" два года назад.

Президент РСА Игорь Юргенс объяснил, что реформа проводится для недопущения случаев демпинга и для правильного формирования портфеля. "Необходимо, чтобы компания понимала, что надо набрать сбалансированный портфель с нормальным количеством опытных и молодых водителей, - говорит он. - Компания, только вышедшая на рынок ОСАГО, будет ориентироваться на давно работающую, которая за низкий тариф продает полисы опытным водителям, и не учитывать, что она в портфеле имеет и молодых водителей с более высоким тарифом. То есть минусы одних компенсируются плюсами других".

Страховщики неофициально говорят, что им нравится такой вариант развития событий, но на выбор регулятору предложили и второй. Он подразумевает на первом этапе отмену регулирования четырех коэффициентов - возраста, стажа, ограничения по допуску за руль и прицепного.

"В настоящее время на рынке сложились нормальные условия для перехода на свободный тариф, - убеждает Игорь Юргенс. - Нет лидера с большим отрывом, нет большой зоны провала. Сложилась группа крупных страховщиков, у которых доля в количестве договоров 10-15%, группа средних компаний с долями 2-4%. На наш взгляд, такие условия сбалансированные".

Власти поддержали запрет курения возле подъездов

Минздрав поддерживает запрет курения на открытом воздухе на расстоянии менее чем 10 метров от входа в подъезды жилых домов. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на положительный отзыв правительства на поправки в антитабачный закон. Проект уже внесен в Госдуму. По оценке юристов, потенциально слабое место инициативы - сложность контроля за ее исполнением.

Управляющий партнер коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Владимир Старинский считает, что предложенные нормы не будут работать на практике, поскольку соблюдение этих правил просто не будет контролироваться, вряд ли сотрудники правоохранительных органов смогут проверять все подъезды и дворы на наличие курильщиков.

Если же соседи начнут жаловаться каждый раз, когда кто-то покурит в подъезде или во дворе, то это в разы повысит нагрузку на полицейских - такие трудовые затраты просто не стоят соблюдения этого запрета, отметил Владимир Старинский, добавив, что проблему все же надо решать.

Издание напоминает, что в феврале 2013 года законодательно были ограничены места и территории, где курение разрешено. По данным МВД за 2016 год, органы внутренних дел рассмотрели 449 тыс. материалов об административных правонарушениях по "антитабачной" статье. Общая сумма денежных штрафов по данной статье составила 211,8 млн рублей.

Что еще почитать:

"Умнее, моложе, федеральнее". Газета РБК провела исследование о том, как в XXI веке менялся портрет российского губернатора. Издание пишет, что за последние пять лет Кремль все чаще назначает губернаторами федеральных "варягов", средний возраст которых падает.

Обзор подготовила Ольга Караулова, служба Мониторинга Би-би-си