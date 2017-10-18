Пресса Британии: 1 млн долларов в месяц на зарплаты интернет-троллям
В обзоре британских газет:
- 1 млн долларов в месяц на зарплаты интернет-троллям
- Сирия как лакомый кусок
- Уверенное будущее фондов Сороса
Активисты США работали с российской фабрикой троллей вслепую
Расследование РБК о российской фабрике троллей привлекло внимание нескольких британских газет, в числе которых Times и Guardian.
Фабрика троллей заплатила десятки тысяч долларов ничего не подозревающим американским активистам с целью внести разлад в политическую ситуацию США, пишет Times.
Около 80 тыс. долларов были использованы на финансирование примерно 40 протестных акций, проводившихся в течение двух лет. Демонстрация в Шарлотте поддерживалась российской группой BlackLivesMatterUS, которая не связана с известным движением с похожим названием, отмечает издание.
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Это первое свидетельство о прямых российских платежах американским гражданам, проведенных с целью усиления разобщенности в США. Около 100 американских активистов получили предложение через интернет, не зная, что с ними связалась российская организация, пишет газета.
Интернет-тролли, руководившие BlackLivesMatterUS, связались с активистом движения Occupy Wall Street Микой Уайтом, предложив ему поддержать протест в Новом Орлеане. Также через группу BlackFist они профинансировали уроки самообороны, проводившиеся в штатах Мичиган, Калифорния, Флорида и Нью-Йорк.
О существовании фабрики троллей было известно с 2015 года. На этой неделе работавший там ранее "интернет-оператор" рассказал телеканалу "Дождь", что ему и его коллегам давали задания писать комментарии под статьями в американских СМИ, которые были призваны разжигать напряженность по актуальным темам и провоцировать волнения.
По данным РБК, которые приводит Times, ответственный за США отдел базирующейся в Санкт-Петербурге фабрики на зарплаты тратил примерно 1 млн долларов в год и управлял 120 группами и тематическими аккаунтами в "Фейсбуке", "Твиттере" и "Инстаграме" вплоть до августа этого года, когда большая их часть была закрыта соцсетями.
Многие из этих групп провоцировали межрасовую и межэтническую напряженность, а также агитировали по таким вопросам, как контроль над оружием, права геев и миграция.
Неясно, можно ли считать действия фабрики успешными. На демонстрацию в Шарлотт пришли лишь около 20 человек, отмечает издание.
Кремль заявляет, что о фабрике троллей там ничего не знают, и отрицает обвинения американской разведки во вмешательстве в президентские выборы прошлого года.
Один из источников РБК сообщил, что перед выборами в ноябре 2016 года перед троллями поставили задачу не столько поддерживать кандидатуру Дональда Трампа, сколько дискредитировать Хиллари Клинтон, как представительницу находившейся у власти партии, резюмирует издание.
Сирию будут делить несколько стран
"После падения Ракки неминуем раздел Сирии. Нападение на цитадель группировки "Исламское государство" закончилась победой курдских войск и арабских бойцов, однако иностранные государства уже давно начали делить сферы своего влияния в стране", - пишет Times (группировка "Исламское государство" запрещена в России).
Хотя конфликт изначально разгорелся как восстание против президента Башара Асада, он усложнился, интернационализировался, и теперь в нем задействованы сухопутные силы США, России, Ирана и Турции, а страны Персидского залива пытались повлиять на исход с помощью оружия и денег, отмечает газета.
Соперничество за контроль над территориями, оставленными ИГ, начнется непосредственно с Ракки, которая была сильно разрушена в ходе недавних уличных боев. Американские и курдские военные пообещали вернуть территорию под управление гражданских властей, но на власть там претендуют несколько конкурирующих групп.
Другие освобожденные районы также вскоре могут стать объектом соперничества. С потерей Ракки боевики ИГ оказались в осаде в городе Дейр-эз-Заур, а также по-прежнему контролируют другой крупный город Абу-Камаль на границе с Ираком, пишет Times.
Если раздел состоится, то желающих принять в нем участие будет предостаточно. США, Турция, страны Персидского залива поддерживают силы повстанцев, тогда как Россия, Иран и шиитские силы из Ливана выступают на стороне Асада.
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Сирийская ситуация также дает стимул для получения автономии курдам, которые контролируют значительные территории на севере. На прошлой неделе турецкие войска расположились в Идлибе на северо-западе страны с целью, среди прочего, помешать планам курдов.
На востоке Сирии США захотят установить контроль над городами в долине реки Евфрат, через которые проходят дороги в Ирак. Это идет вразрез с планами Ирана, который мечтает создать наземный коридор через Ирак и Сирию к группировке "Хезболла" в Ливане, сообщает газета.
Израиль призывает Россию и США создать буферную зону на юге, чтобы иранские боевики не попали к границе страны. Накануне появились признаки потенциальной будущей напряженности, когда премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал министру обороны России Сергею Шойгу, что он не потерпит постоянного военного присутствия Ирана в Сирии.
Шойгу ответил, что операция России в Сирии подходит к завершению, но Москва намерена сохранить морскую базу в Тартусе - единственную российскую базу в Средиземном море. С последнего раза, когда полтора года назад Шойгу объявлял об уменьшении военного присутствия России в Сирии, в использовании российскими самолетами авиабазы в Латакии мало что изменилось.
Сорос перевел 18 млрд долларов в свои фонды
Бизнесмен и меценат Джордж Сорос пожертвовал значительную часть своего состояния - 18 млрд долларов - своим фондам "Открытое общество", таким образом доведя сумму пожертвования за все время до 32 млрд долларов, сообщает Financial Times.
Последнее время инвестор занимался переводом миллиардов долларов в свои фонды, чтобы обеспечить их будущее. Фонды Сороса занимают второе место по финансовому обороту, уступая лишь благотворительному фонду Билла и Мелинды Гейтс с годовым бюджетом в 940,7 млн долларов.
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Фонды Сороса в течение почти трех десятилетий играли значительную роль в продвижении либеральной демократии и становлении государственных институтов и гражданских обществ в странах бывшего соцблока в Восточной Европе. Многие члены правительств в этих странах получили гранты для учебы в западных университетах, отмечает газета.
Однако в последние годы с усилением популизма и нападками на "либеральные" ценности в некоторых странах фонды Сороса стали объектом недовольства и обвинений в попытках ослабления правительств. Ограничения или попытки ограничения деятельности фондов предпринимались в России, Македонии, Румынии, Польше и Израиле.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, получивший образование в Оксфордском университете на грант Сороса, обвинил предпринимателя в продвижении "плана Сороса", суть которого, якобы, в наводнении Европы мигрантами, пишет FT.
Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com