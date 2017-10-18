СМИ России: за участие детей в митингах накажут родителей

В обзоре российских газет:

"Попытка создать неправовой закон"

МВД предложило наказывать родителей и учителей за участие школьников в несанкционированных акциях. Неформально это уже происходит, но законодательно закрепить норму будет сложно, пишет газета "Ведомости".

С предложением о наказании родителей и педагогов выступил на заседании Совета по правам человека (СПЧ) во вторник начальник Главного управления по борьбе с экстремизмом МВД Тимур Валиулин. Он предложил подумать над поправками в законодательство.

Издание напоминает, что в мае против участия несовершеннолетних в несогласованных акциях высказалась председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, поручившая сенаторам изучить вопрос о законодательном запрете на вовлечение детей в подобные мероприятия.

Смысла в таких поправках нет, проблему они решить не смогут, считает зампред комитета Госдумы по законодательству Рафаэль Марданшин: "Подростки могут просто не сказать родителям, куда они собираются. Школа же вообще ограничена в воспитательной функции, и то, что происходит за ее стенами, не входит в зону ответственности учителей".

Инициатива очень резонансная, и МВД в состоянии само вынести ее на рассмотрение правительства, иначе получится ведомственный лоббизм, отмечает собеседник в аппарате Думы. Газета предполагает, чем была вызвана инициатива: в 2017 году прошли уже три митинга, организованные Алексеем Навальным (только часть была согласована).

После этого во многих школах учителя провели "разъяснительные беседы", часть которых попала в интернет: в брянской школе, например, директор интересовалась, кто из школьников "против "Единой России", и объясняла: то, что делает Навальный, - "чистой воды провокация".

В свою очередь руководитель штаба Навального Леонид Волков заявил, что в соцсетях появлялась социальная реклама, призывавшая школьников не участвовать в митингах.

Предложение МВД высказано в контексте общих рассуждений об участии молодежи в несогласованных акциях и не носило характера конкретного проекта, считает председатель СПЧ Михаил Федотов: "Чтобы молодежь не участвовала в таких акциях, надо дать ей возможность обрести культуру легальной гражданской активности. Организаторам акций и местным властям нужно научиться находить общий язык. А вовлекать несовершеннолетних в нарушение закона неправильно".

В редакционном комментарии "Ведомости" называют инициативу еще одной попыткой "создать неправовой закон". Предложение начальника главка МВД, по мнению обозревателя, отражает настроение власти, которая "боится политики и одновременно пытается вести политическую агитацию там, где она запрещена".

Молодежь остро реагирует на несправедливость и коррупцию и хочет получить внятные ответы о причинах их распространения, но часто не получает их ни в семье, ни в школе, отмечает уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович.

Член СПЧ профессор права Илья Шаблинский считает предложения Валиулина нарушением конституции и избыточным законотворчеством. Родители и так платят штраф в случае задержания детей за нарушение правил проведения митингов. Есть также статья 5.35 КоАП за невыполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, но, вероятно, генерала раздражает маленький (до 500 руб.) штраф.

Попытка решить общественную проблему полицейскими запретами - путь в тупик, уверен Бунимович. Запреты повышают уровень риска и создают ореол привлекательности участия в митингах для подростков, говорит директор Центра молодежных исследований НИУ ВШЭ Елена Омельченко.

"Единая Россия" - не резиновая

Кремль реанимирует идею двухпартийной системы, предполагает "Независимая газета". Такие выводы изданию позволяют сделать "оживление и трансформация" партии "Справедливая Россия".

Источник газеты среди эсэров рассказал, что предположительно Сергей Миронов партию покинет - он будет направлен в Совет Федерации по президентской квоте. Среди прочих ему на замену прочат и полпреда президента в Центральном федеральном округе (ЦФО) Александра Беглова.

Хорошо зарекомендовавшему себя на всех должностях полпреду сейчас подыскивают новую должность. Ранее, в частности, СМИ писали о возможности его назначения преемником губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Опыт политической работы у Беглова имеется - он работал в руководстве Санкт-Петербурга и рассматривался в качестве преемника губернатора Валентины Матвиенко. В 2010 году его называли вероятным претендентом на пост мэра Москвы после уволенного Юрия Лужкова.

В то же время Беглов 14 лет является членом "Единой России" (ЕР). Но его гипотетический переход в СР собеседник "НГ" предложил рассматривать как реализацию многоходового плана Кремля по созданию двухпартийной системы.

По мнению главы Политической экспертной группы Константина Калачева, фамилия Беглова всплыла еще и потому, что тому, очевидно, подыскивают новое место работы: "Возможно, кто-то, зная об этом, и начинает фантазировать".

Тем не менее, продолжил эксперт, вопрос реанимации СР действительно назрел: "И даже не из-за падения КПРФ, которая власти тем не менее тоже нужна, хотя левый электорат закрыт КПРФ лишь отчасти. Да, Миронова пора менять. Но менять его на Беглова бессмысленно - он глубоко православный, консервативный, совсем на современного левого не тянет. Если только просто надо освободить место полпреда под выборы, а Беглова некуда девать. Но СР это не оживит. Хотя элиты, конечно, могут подтянуться под такой системный проект, ведь ЕР не резиновая".

Банкиры "Открытия" получат "черную метку"

Как стало известно "Коммерсанту", в черный список ЦБ попадут более 120 высокопоставленных сотрудников банка "ФК Открытие". Газета утверждает, что это самый массовый случай за всю историю санаций. Такая же участь ждет и топ-менеджеров "Бинбанка", правда, их будет гораздо меньше.

Оказавшиеся в списке ЦБ банкиры не смогут в течение пяти лет занимать высокие должности в банках и компаниях финансового сектора. Банк "Открытие" находится на оздоровлении в фонде по консолидации банковского сектора ЦБ, и это самый крупный из проектов санации банков в РФ.

Газета напоминает, что черный список банкиров регулятор ведет более 10 лет. В него попадают менеджеры банков, признанных банкротами после отзыва лицензии, а также тех кредитных организаций, в отношении которых осуществляются меры по предупреждению банкротства (санация).

По словам экспертов, черный список ЦБ - реально работающий инструмент. "У меня в практике были случаи, когда кандидаты не проходили по данному квалификационному требованию, - рассказал владелец компании Mr. Hunt Арамис Каримов. - Например, один кандидат был зампредом правления банка, у которого отозвали лицензию в 2011 году. Ему приходилось работать на более низкой должности. Спустя пять лет он получил "бумажку", что он вновь может занимать в банках руководящие должности, но вернуться к руководящей работе не захотел".

С учетом масштабных санаций последнего времени и вступления в силу новых норм большому количеству менеджеров придется забыть о финансовом рынке. Причем пострадать могут и невиновные сотрудники, предупреждают эксперты.

В последнее время применение подобных мер получает все большую огласку, видимо, чтобы другим было неповадно, отмечает независимый юрист, эксперт по банкротству Игорь Зиневич. Однако, по его мнению, это слабо влияет на основную задачу - оздоровление банковского сектора.

"Те, кто идет на махинации, осознают все риски, они не остановятся, - уверен он. - Но в списки, к сожалению, попадают и те, кто не имел прямого отношения к проблемам банка или выполнял указания вышестоящего руководства, не отдавая отчет в том, что это может привести к плачевным последствиям".

Продавать виллы и яхты станет проще

Живущих за рубежом более полугода россиян избавят от валютного контроля

Правительство внесло в Думу поправки в валютное законодательство. Валютными резидентами будут считаться абсолютно все граждане России, следует из них. Но тех, кто живет за рубежом более полугода, избавят от валютного контроля, пишет РБК.

Законопроект разрешает валютные операции между российскими гражданами, более 183 дней в году проживающими за границей: этот пункт, в частности, узаконивает денежные переводы между членами одной семьи, уехавшей за рубеж.

Законопроект можно только приветствовать, потому что он, наконец, устраняет неясности, из-за которых любой краткосрочный приезд на родину лишал живущего за рубежом россиянина нерезидентства, говорит РБК партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Теперь российские граждане, проживающие свыше 183 дней в году за пределами России, выводятся из-под ограничений на валютные операции и необходимости уведомлять ФНС как орган валютного контроля об иностранных счетах и движении средств по ним, у них не будет мотивации "сдавать российские паспорта".

Следующим шагом, призывает юрист, должна стать отмена штрафов за неразрешенные валютные операции - такие штрафы, составляющие от 75 до 100% суммы операции, нарушают право собственности, с ними России трудно надеяться на автоматический обмен налоговой информацией с западными государствами.

После принятия поправок россиянам, владеющим автомобилями, яхтами и самолетами за рубежом, можно будет свободно получать на свой иностранный счет деньги от продажи такого транспортного средства нерезиденту.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.