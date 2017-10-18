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Туристическая отрасль в Испании поставила в прошлом году рекорд - в страну приехало 76 миллионов туристов из других стран. Но этот рекорд явно продержится недолго - Испания остается одним из самых популярных мест отдыха в мире.

Однако в самой отрасли дела обстоят вовсе не так благополучно - горничные отелей, которые ежедневно убирают номера, всё чаще высказывают недовольство низкой оплатой и тяжелыми условиями работы.

"Мы все женщины, мужчины эту работу делать не хотят", - говорит Анхелес Муньос, глава мадридского отделения профсоюза горничных "Лас Келлис".

Эта профессия никогда не была особенно прибыльной, но, как говорят активисты профсоюза, реформа трудового законодательства в Испании в 2012 году сильно ухудшила положение горничных, впервые позволив гостиницам привлекать внешние частные компании, которые не обязаны следовать отраслевым стандартам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уборщицы вынуждены убирать до 30 номеров за смену, утверждает профсоюз

В то время, когда вся туристическая отрасль принесла в прошлом году 11% ВВП Испании, или 125 млрд долларов, уборщицы и горничные зарабатывают всё меньше, всё чаще жалуются на проблемы со здоровьем и плохое отношение начальства.

Страх преследований

"Без чистых комнат отелям не привлечь клиентов, но на деле мы превратились в невидимок, несмотря на то, что мы - это 30% штата работников в гостиничном секторе", - говорит Анхелес Муньос. Она утверждает, что за 20 лет на посту главы профсоюза ее дважды включали в черный список две крупные гостиничные компании за ее профсоюзную деятельность.

"Многие горничные принадлежат к особенно уязвимым социальным группам, среди них много иммигрантов и матерей-одиночек. Они стремятся уйти от внимания и боятся преследований и потери заработка", - говорит она.

До 2012 года мадридские горничные, которые работали на постоянных контрактах, зарабатывали в среднем по 1200 евро в месяц в соответствии с коллективным отраслевым соглашением, объясняет Муньос.

Image caption Профсоюз "Лас Келлис" устроил недавно акцию протеста на острове Фуэртевентура

Но затем консервативное правительство приняло законы о реформе трудового законодательства, которые впервые позволили гостиницам заключать контракты с внешними субподрядчиками - частными компаниями, которые платят работницам не больше 800 евро в месяц за 6-часовые смены.

"Но за это время горничным приходится убирать то же число комнат, обычно не меньше 20 номеров за смену. У них нет перерыва на обед и нет никакой уверенности в продолжении контракта. Обычно им посылают по приложению WhatsApp короткие оповещения - "выходите завтра на работу".

За пределами Мадрида горничным платят еще меньше.

"1,25 евро за комнату"

Мириам Баррос, которая руководит отделением профсоюза "Лас Келлис" на острове Лансароте, говорит, что раньше средняя зарплата горничной в местном отеле составляла 1400 евро в месяц, а теперь сократилась вдвое, при том, что горничным приходится убирать до 30 комнат за смену.

"Это означает, что наши работницы получают всего 1,25 евро за номер, и это до налогов и вычетов", - говорит она.

Профсоюз "Лас Келлис" требует не только достойной оплаты труда горничных и уборщиц, но и права выходить на пенсию до 67 лет в качестве вознаграждения за тяжелые условия труда.

Активисты профсоюза организуют демонстрации своих членов, а также занимаются их конкретной защитой, направляя жалобы трудовой инспекции, если подозревают работодателей в нарушении законов.

Не редки случаи, когда профсоюзных активисток, которые выступают за свои права, подвергают преследованиям.

Мириам Баррос обращалась в полицию с жалобой на ударившего её охранника, когда она участвовала в акции протеста против привлечения внешних фирм у гостиницы на соседнем острове Фуэртевентура.

Цена жалоб

Image caption Ольга Ромеро говорит, что её преследовали за попытки улучшить условия труда уборщиц

Ольга Ромеро говорит, что членство в профсоюзе стоило ей работы в качестве временной горничной в гостиничном комплексе в Лас-Пальмасе на острове Гран-Канария.

"Я рассказывала другим работницам о профсоюзе "Лас Келлис", а потом мне позвонили и объявили, что я уволена", - рассказывает 34-летняя одинокая мать.

Ольгу это не слишком удивило. "Сначала меня пытались запугать, заваливая работой. Затем стали вызывать на работу по выходным, объясняя, что я чего-то не доделала", - говорит она.

Но профсоюз сообщил о действиях субподрядчика местным властям. Мы видели письма от инспекции по рабочим стандартам, в которых говорится, что временные контракты с Ольгой Ромеро и другими работницами незаконны, и что их следует перевести на постоянные контракты.

Но, по словам Ольги Ромеро, компания так до сих пор и не выполнила постановление инспекции.

Она говорит, что не скучает по работе, на которой уборщицы должны убирать по 25 номеров за смену, а смена может длиться до 10 часов - и всё это за 916 евро в месяц.

"Такую работу горничные выдерживают не больше трёх лет, настолько она тяжелая. Их выжимают до конца за рабскую зарплату - на них делают большие прибыли", - объясняет она.

Испанская конфедерация гостиниц и туристического жилья, которая представляет интересы владельцев отелей, отказалась ответить на вопросы Би-би-си в связи с требованиями профсоюза "Лас Келлис".

В письме от гостиничной компании Meliá Hotels International говорится, что она уважает и соблюдает существующие правила, как на национальном уровне, так и на уровне коллективных соглашений.

Meliá Hotels International - крупнейшая гостиничная компания в Испании, в 2016 году она владела 314 гостиницами и более чем 80 тыс. комнат.

Но президент компании AC Hotels, входящей в группу Marriott, Антонио Каталан, хорошо известный в гостиничной отрасли Испании, выступает против сложившегося положения, которое он считает трагедией, вызванной нарушением трудовых законов.

"Дела в отрасли идут хорошо, и нет необходимости прибегать к такой политике", - говорит он, добавляя, что его компания не привлекает для уборки внешних субподрядчиков.

"Во всех наших отелях горничные получают гарантированную оплату по отраслевым стандартам. Если мы зарабатываем немного меньше, платя нашим служащим то, что они заслуживают, мы идет на это", - говорит он.

Однако, по словам Анхелес Муньос, в большинстве гостиниц жалобы на плохие условия труда встречают непонимание со стороны администрации.

"Мы снова и снова слышим - так всё сложилось, если вам не нравится, уходите. Работодатели знают, что при нынешнем уровне безработицы в Испании желающих работать на таких условиях найти несложно", - говорит она.

"Многим из нас приходится принимать транквилизаторы от стресса. Одна знакомая женщина рассказала мне, что ей приходится приходить на работу за полчаса до начала смены, чтобы получить швабру. Если она этого не делает, то швабры кончаются, и ей велят мыть пол на коленях с тряпкой".