Снимок убитого браконьерами носорога получил первый приз фотоконкурса

Правообладатель иллюстрации Brent Stirton/WPY Image caption Брент Стиртон говорит, что вещи, которые он повидал, пошатнули его веру в человечество

Фотография убитого браконьерами носорога получила главный приз конкурса "Фотограф-натуралист года".

Ее сделал фотограф из ЮАР Брент Стиртон. На снимке - мертвый черный носорог в заповеднике "Лулуве Инфолози", застреленный браконьерами ночью из винтовки с глушителем. У него вырезан рог, который и стал причиной преступления.

Стиртон специально занимался темой браконьерства и незаконной торговли носорожьими рогами.

За несколько месяцев Стиртон побывал на более чем 30 объектах - в местах преступления. По его словам, они вызывают у него тоску и депрессию.

"В феврале у меня должен родиться первый ребенок. Мне 48 лет. Наверное, я так долго откладывал отцовство потому, что видел много такого, работая фотожурналистом, что заставляет утратить веру в человечество", - говорит Стиртон.

Вручение премии состоялось на торжественном приеме в лондонском Музее естествознания. Стиртон считает, что запечатленное на премированном снимке убийство носорога было совершено местными жителями, но по специальному заказу. Обычно браконьеры продают два рога посреднику. Посредник переправляет добычу по своим нелегальным каналам через Мозамбик в Китай или Вьетнам.

В этих азиатских странах снадобья, полученные из рога носорога, стоят дороже золота. Считается - без всяких научных оснований, - что рог, который состоит из того же материала, что и когти на ногах, может излечивать любые болезни - от импотенции до рака.

"То, что я получил этот приз, что жюри обратило внимание на этот снимок - всё это свидетельствует, что мы вступили в иную эпоху, когда все осознают масштабы проблемы. Шестой период массового вымирания видов стал реальностью, а носороги - это лишь один из видов, которые исчезают с нарастающей скоростью. Я благодарен жюри, что оно избрало этот снимок, потому что эта проблема нуждается в новом взгляде", - сказал Брент Стиртон на церемонии награждения.

Льюис Блэкуэлл, председатель жюри фотоконкурса, отмечает, что снимок произвел на членов жюри сильнейшее впечатление. "Люди могут быть в ужасе от него, испытывать отвращение - но снимок притягивает к себе, вы хотите узнать больше, понять, почему это происходит. От этого невозможно скрыться - вам показывают наглядно, что творится с миром".

Правообладатель иллюстрации Daniel Nelson/WPY Image caption Еще один призер конкурса - снимок молодой гориллы, который сделал 18-летний Даниэль Нельсон из Нидерландов

Не столь драматичный снимок молодой гориллы, поедающей плод хлебного дерева, получил еще одну главную премию конкурса "Фотограф-натуралист года" в категории фотографов в возрасте 15-17 лет.

Ее автор - молодой фотограф Даниэль Нельсон из Нидерландов. Этой горилле примерно 9 лет от роду. Егери в заповеднике Одзала в Республике Конго, которые показали ее молодому голландцу, зовут её Како.

Этот вид - западная равнинная горилла - находится под угрозой вымирания. Главная угроза существованию этих приматов - охотники, которые убивают диких зверей ради их мяса - бушмита, а также болезни, в частности, вирус Эбола, и утрата естественной среды обитания из-за открытия новых шахт, карьеров и плантаций масличных пальм.

Даниэль, которому недавно исполнилось 18 лет, говорит, что впервые узнал об этом фотоконкурсе в возрасте шести лет. "Он меня сразу вдохновил, и с тех пор все мои интересы сосредоточены на природе, ее охране и фотографии", - говорит юный фотограф.

Некоторые из лауреатов фотоконкурса "Фотограф-натуралист года"

Правообладатель иллюстрации Peter Delaney/WPY

Этот снимок под названием "Раздумье" был сделан Питером Дилейни (Ирландия/ЮАР). Он победил в категории "Портреты животных". На нем - отдыхающий шимпанзе в лесу в национальном парке Кибала в Уганде. Питер живет в Ирландии в округе Уиклоу, но фотоконкурс побудил его переехать в Африку, чтобы там заниматься фотографией.

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Фотография Джастина Гиллигана из Австралии получила название "Краб-сюрприз". Она получила приз в категории "Беспозвоночные". Снимок изображает сцену охоты осьминога на гигантских крабов-стригунов у берегов Тасмании.

Правообладатель иллюстрации Tony Wu/WPY

Американский фотограф Тони Ву озаглавил этот снимок так: "Сборище гигантов". Он был отмечен призом в категории "Поведение: млекопитающие". Тоби специализируется в области фотографирования китов-кашалотов. Это редкая сцена была запечатлена фотографом у северо-восточного побережья Шри-Ланки.

Правообладатель иллюстрации Laurent Ballesta/WPY

Эта необычная фотография называется "Ледяной монстр". Лоран Баллеста (Франция) сделал этот снимок в водах восточной Антарктики, недалеко от французской научной базы "Дюмон д'Юрвиль". На нем - подводная часть айберга. На самом деле это мозаика множества снимков, сведенных вместе. Снимок получил приз в категории "Земная природная среда".

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Берти Гекоски (Британия/США) получил приз в категории отдельного снимка. На нем запечатлены слоны на острове Борнео в провинции восточный Сабах. Эта семья слонов, состоящая из трех поколений, пересекает старую плантацию масличных пальм, которая вырубается для посадки новых деревьев. Производство пальмового масла приводит к сокращению и дроблению привычной среды обитания многих видов животных, но особенно слонов. Когда слоны забредают на плантации масличных пальм, их часто отстреливают или отравляют, рассказывает Берти.

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"Хватка чаек" - таково название фотографии Екатерины Би из Италии. Екатерина стала победительницей в категории "моложе 10 лет". Она заставила этих чаек позировать для себя, бросая им кусочки хлеба. Екатерине всего пять с половиной лет.

Конкурс "Фотограф-натуралист года" - один из самых престижных в мире. Он был основан в 1964 году журналом BBC Wildlife Magazine. Нынешний конкурс организован лондонским Музеем естествознания.

Выставка лучших фотографий конкурса открывается в музее в пятницу на этой неделе. С понедельника начнется прием фотографий на конкурс будущего года.

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