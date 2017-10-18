"Мне позвонил сосед": как житель Казани узнал, что "погиб" в Сирии

Правообладатель иллюстрации Screenshot Image caption По ошибке СМИ сообщили о гибели другого человека

Сразу несколько изданий в Татарстане 14 октября сообщили о гибели в Сирии еще одного добровольца из России - разведчика Азата Нуруллина, предположительно работавшего на частную военную компанию. Журналисты и активисты быстро нашли его профиль в социальных сетях и стали прикладывать к некрологам фото "погибшего при освобождении сирийского Меядина". Но спустя несколько дней выяснилось, что в Сирии погиб совсем другой человек.

Проснувшись в воскресенье, 15 октября, 26-летний электромонтажник из Казани Азат Нуруллин обнаружил, что он "умер". "Мне позвонил мой сосед и рассказал, что в Instagram увидел сообщение, будто меня убили в Сирии, - рассказал Азат Нуруллин Русской службе Би-би-си. - У меня нет аккаунта в Instagram, поэтому я позвонил своим друзьям, девушке, и они начали присылать мне скриншоты новостей с моей фотографией".

Накануне казанские СМИ и популярные в Татарстане паблики в социальной сети "ВКонтакте" распространили новость о том, что в Сирии погиб еще один доброволец из России, 26-летний разведчик частной военной компании. Как рассказали изданию "Бизнес Online" друзья семьи погибшего, молодой человек был убит 15 сентября, но о его смерти стало известно только 6 октября.

Один из друзей погибшего сфотографировал привезенный из Сирии гроб, на котором значилось имя разведчика - Нузуллин Азат Рафисович. Эта фотография попала в социальные сети, после чего журналисты и блогеры-расследователи начали искать фотографии погибшего добровольца. Снимки человека с таким именем в военной форме были обнаружены в соцсетях достаточно быстро, после чего новые некрологи по погибшему начали выходить уже с его портретом.

"Мне хватило армии"

Сообщение о гибели бойца из Казани появилось 16 октября и в отчете группы Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается расследованием вооруженных конфликтов и мониторит ситуацию в Сирии.

Лишь 17 октября пользователь Азат Нуруллин начал оставлять к сообщениям о гибели погибшего разведчика со своими фотографиями комментарии, в которых заявлял, что на самом деле жив и хочет подать в суд на СМИ, которые по ошибке выдали новости о его смерти.

Правообладатель иллюстрации Screenshot Image caption В Сирии погиб тезка Азата Нуруллина

"Я проходил срочную службу в Алтайском крае шесть лет назад, после чего вернулся домой, отказавшись от контракта, поэтому в моем профиле и есть фотографии в военной форме, - рассказал Нуруллин Русской службе Би-би-си. - Я учусь сейчас на повара, работаю электромонтажником на стройках, в следующем году хочу жениться".

Он также заявил, что не только не ездил в Сирию, но и не испытывает никакого желания туда ехать. "Я слышал, что добровольцы из России едут в Сирию, но у меня такой мысли никогда не было. Я слежу за новостями из Сирии по телевизору, но я не хочу туда. Мне хватило службы в армии", - пояснил он.

Разница в букву

Ошибка в сообщениях СМИ и блогеров объяснилась просто: погибший в Сирии боец ЧВК оказался почти стопроцентным тезкой и сверстником живого Азата Нуруллина. Обоим 26 лет, а расхождение в их именах всего в одну букву: "На фотографии пришедшего из Сирии гроба видно, что там погиб Азат Рафисович, а мое отчество - Раисович", - пояснил Нуруллин.

"У нас действительно произошла ошибка, друг погибшего дал ссылку на аккаунт полного тезки погибшего", - рассказал Русской службе Би-би-си один из администраторов популярного во "ВКонтакте" паблика "Плохие новости", который одним из первых сообщил о гибели еще одного россиянина в Сирии.

Один из друзей действительно погибшего в Сирии разведчика Азата Нуруллина сказал, что не хочет обсуждать случившуюся ошибку: "Нет парня уже, похоронили со всеми почестями как солдата". По неподтвержденным данным, доброволец из России был убит выстрелом снайпера в сирийской провинции Хомс.

Потери подвержденные и неподтвержденные

Министерство обороны России никак не комментировало гибель в Сирии еще одного россиянина. Официально ведомство сообщало о гибели 41 военнослужащего за два года операции в Сирии. При этом не учитывались потери среди бойцов частных военных компаний из России, о которых становилось известно СМИ.

Правообладатель иллюстрации Vk.com Image caption Боец частной военной компании, который на самом деле погиб в Сирии

16 октября стало известно о гибели в Сирии Марка Неймарка из города Мегион Ханты-Мансийского автономного округа. Неймарк был убит 28 сентября, в тот же день, как сообщали СМИ, в Сирии погиб 27-летний житель Магнитогорска Михаил Чернов. В тот же день в плен к боевикам запрещенной в России ИГИЛ попали казак из Ростовской области Роман Заболотный и житель Подмосковья Григорий Цуркану, об их судьбе достоверных сведений нет.

В начале октября знакомая Заболотного рассказала изданию "Кавказский узел", что 28 сентября в аэропорт Ростова-на-Дону были доставлены 12 тел бойцов частной военной компании. Она утверждает, что они работают на структуру, известную в СМИ как "ЧВК Вагнера".

Петербургское издание "Фонтанка" сообщало, что Вагнер - позывной командира, подполковника спецназа ГРУ в запасе Дмитрия Уткина. При этом официально существование такой компании не подтверждается. Кроме того, в России частные военные компании находятся вне закона.

В начале августа 2017 года агентство Рейтер опубликовало расследование, в котором подсчитало, что всего с начала российского вмешательства в 2015 году в Сирии погибли минимум 76 граждан России. С тех пор эта цифра постоянно растет.