Пресса Британии: выдвижение Собчак - это удар по Навальному

В обзоре британских газет:

Удар Собчак по президентским надеждам Навального

О решении известной телеведущей Ксении Собчак баллотироваться на выборах в президенты России в 2018 году написали многие британские издания.

Объявление Собчак - светской львицы и крестницы Владимира Путина - о желании выдвинуться в президенты, несмотря на публичный совет либерального оппозиционного политика Алексея Навального этого не делать, вызвало бурную реакцию в обычно пассивных политических кругах страны, пишет Independent.

И новость о ее решении может быть воспринята как удар по надеждам Навального, и также нельзя исключать раскол в стане оппозиции. Для 35-летней Собчак объявление стало неким замыканием круга - преображением российской Пэрис Хилтон в Челси Клинтон, полагает издание.

На протяжении большой части профессиональной карьеры дочери первого мэра Санкт-Петербурга в истории современной России ее имя ассоциировалось с сексом и знаменитостями. Она вела популярное и скандальное реалити-шоу, а также неизменно привлекала внимание таблоидов своими скандальными любовными связями.

В те годы Собчак держалась вне политики. Она отказывалась открыто критиковать президента Путина, который был коллегой и другом ее отца, и, по слухам, стал ее крестным.

Что-то изменилось в 2011 году. Собчак вдруг стала политической активисткой. В декабре того года она выступала на митинге оппозиции, протестовавшей против результатов выборов в Госдуму, пишет газета.

Близкий к правительству источник сообщил, что в Кремле полагают, что Россия не готова поддержать идею женщины-президента. Но в то же время, предполагается, что присутствие Собчак всколыхнет течение предсказуемых выборов.

Идея участия Собчак в выборах разделила оппозиционные круги в России. Навальный высказался резко против, назвав ее карикатурным либеральным кандидатом от Кремля. На что Собчак ответила в "Инстаграме", что у Навального нет монополии на оппозицию.

Илья Яшин, с которым Собчак в свое время встречалась, сказал, что Навальный - единственный человек, способный вести кампанию и нацеленный на победу. Он заявил, что его партия (вероятно, имеется в виду "Солидарность") будет добиваться, чтобы имя Навального попало в избирательные бюллетени, сообщает издание.

Financial Times отмечает, что находящийся у власти 18 лет Путин, как ожидается, объявит о намерении участвовать в мартовских выборах ближе к концу года. И Кремль, который допускает к участию одних и тех же полностью им контролируемых кандидатов от оппозиционных партий, изыскивает возможность увеличить явку избирателей в то время, когда интерес к выборам тает.

FT приводит слова бывшего кремлевского политолога Алексея Чеснакова: "Ксения пытается продвинуть идею о том, что "нашим отцам не удалось, но дети смогут". Не напрасно она говорит, что она дочь своего отца. Но у нее есть много негативного. Не думаю, что ей удастся привлечь широкую публику".

Также издание отмечает, что Собчак хочет, чтобы Навальному позволили принять участие в выборах, в случае чего она пообещала рассмотреть возможность снятия своей кандидатуры.

Guardian отмечает, что в своем объявлении о выдвижении Собчак не стала напрямую критиковать Путина, что дало повод вспомнить выдвижение на президентские выборы 2012 года олигарха Михаила Прохорова. Он выступал с туманной программой о проведении перемен, но какой-либо серьезной критики в адрес Кремля из его уст не прозвучало. На выборах он набрал 8% голосов.

"Ксению Собчак, скорее всего, в Кремле будут рассматривать как возможность придания легитимности скучной избирательной гонке, в которой единственными соперниками Путина станут дряхлеющие мужчины из "управляемой оппозиции", такие как Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский. Оба они в целом поддерживают политику Путина", - полагает газета.

Бывший британский министр и человек Путина

Компанию Олега Дерипаски En+ возглавил бывший заместитель министра энергетики Великобритании Грег Баркер, в связи с чем Daily Mail вспоминает главные вехи в его карьере, в том числе сотрудничество с российскими олигархами.

Компания объясняет новое назначение грядущим первичным размещением акций на лондонской и московской биржах.

Издание отмечает, что Баркер, в 2015 году ставший членом палаты лордов, будет тесно работать с человеком, которого считают одним из ближайших союзников Владимира Путина. Представитель Transparency International так прокомментировал назначение: "Лорд Баркер хорошо знает о требованиях по декларированию интересов в парламенте. Во время выступлений в палате лордов это назначение заставит лордов в первую очередь думать о его бизнес-связи с союзником Путина, а не о том, что он хочет до них донести".

Представитель En+ заявил: "Что касается палаты лордов, лорд Баркер никогда не выступал там на тему России или по другим темам, в которых он мог бы иметь настоящий или предположительный интерес. В будущем это останется неизменным", цитирует газета.

По информации газеты, политик заработал миллионы благодаря своим связям в странах бывшего СССР. Он, в частности, возглавлял отдел внешних связей компании Sibneft Oil Group Романа Абрамовича. Некоторое время Баркер даже жил в Москве.

Припоминает Daily Mail и скандал, в котором оказался замешан Дерипаска в 2008 году, когда на его яхте гостили тогдашний представитель теневого кабинета консерваторов Джордж Осборн и лейборист лорд Питер Манделсон. Находившийся на яхте финансист Нат Ротшильд позднее заявил, что консерваторы попытались заручиться финансовой поддержкой Дерипаски. Это нелегально, поскольку Дерипаска не был жителем Британии.

Проверить рекламу RT на объективность

Партия лейбористов призвала вещательный и телекоммуникационный регулятор Ofcom проверить провокационные рекламные плакаты телекомпании RT, чтобы выяснить, не нарушают ли они правила беспристрастности, сообщает Times.

Лейбористы просят проверить, не противоречат ли рекламные постеры телекомпании, появившиеся в последнее время и на станциях лондонского метро, утверждениям RT о редакционной независимости.

Рекламные плакаты иронизируют над недавними опасениями о том, что Россия пытается вмешиваться в процессы демократических выборов, такими фразами, как "Опоздали на поезд? Проиграли на выборах? Обвиняйте нас" и "ЦРУ называет нас машиной пропаганды. Узнайте, как называем ЦРУ мы".

Министр культуры в теневом правительстве лейбористов Том Уотсон признал, что плакаты выполнены в ироничном ключе, но отметил, что они предстают завуалированным подтверждением того, что RT является рупором своей страны.

В письме главе регулятора Ofcom Шарон Уайт он обращает внимание, что фраза "Смотрите RT и узнайте, кого мы взломаем следующим" звучит особенно тревожно с учетом имеющейся информации о попытках России с помощью хакеров повлиять на выборы в США и, возможно, на референдум по "брекситу", сообщает газета.

Хотя Ofcom не отвечает за рекламу, Уотсон написал: "Мне кажется, эта реклама вызвает озабоченность относительно соблюдения принципов объективности и редакционной независимости, установленных вещательным кодексом Ofcom, и требует тщательного изучения".

Ofcom неоднократно выносил предупреждения RT из-за нарушения требований беспристрастности при освещении войны в Сирии и украинского конфликта. Во власти регулятора оштрафовать компанию и лишить ее лицензии на вещание.

Регулятор пообещал ответить на письмо Уотсона в ближайшее время. В RT от комментариев отказались, сообщает издание.

Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com