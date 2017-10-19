Пять причин, почему история со вдовой военного вредит Трампу

Правообладатель иллюстрации CBS News/US Army Image caption Вдова сержанта Джонсона у его гроба в аэропорту Майами

Вот уже три дня СМИ обсуждают историю о соболезнованиях со стороны Дональда Трампа.

Все пошло наперекосяк с самого начала, когда президент США выразил сомнения в том, как его предшественники обходились с родственниками погибших солдат. Дальше стало еще хуже, когда Трамп, по утверждению его критиков, бездушно выразил соболезнования вдове погибшего в Нигере американского военного.

Вот пять причин, почему эта лавинообразно развивающаяся история вредит репутации президента.

Ущерб для имиджа

В ходе своей предвыборной кампании Трамп делал акцент на поддержке американских вооруженных сил и, в особенности, ветеранов войны. Неоднократно в своих речах он подчеркивал, что к последним не оказывают должного почета в армии и что в области обеспечения ветеранов медпомощью царит бюрократическая чехарда.

Еще будучи кандидатом в президенты США, Трамп бравировал расположением к себе американских военных и часто появлялся в окружении солдат и военной символики - своеобразный способ "отполировать" имидж влиятельного главнокомандующего. Он дал некоторым отставным генералам посты в своей администрации и украсил флагами обновленный интерьер Овального кабинета.

Теперь же ему приходится разбираться с обвинениями в том, что он сам якобы не проявляет должного уважения к памяти тех, кто отдал свою жизнь, служа стране, уже при его президентстве. СМИ задаются вопросом, достаточно ли было сделано для обеспечения их безопасности и как так вышло, что они были поставлены под удар.

Журналисты принялись копаться и в других контактах между Трампом и родственниками убитых американских солдат. Washington Post пишет, что из 13 семей, с которыми связалась редакция, президент США позвонил лично только семи.

Отец одного из убитых военных рассказал изданию, что Трамп пообещал ему выплату в $25 тысяч, которую тот пока так и не дождался.

Несколько других семей сказали, что президент сообще не выходил с ними на связь и это их разгневало. В следующий раз, когда Трамп появится в окружении солдат, общественности, вероятно, напомнят об этой оплошности, что вызовет негодование и у нее.

Усиление слабости

Для современного американского президента очень важна роль "главного утешителя" - быть непоколебимым и убедительным гласом во время национального бедствия или трагедии. Это может проявляться как в глобальном масштабе - например, когда он посещает место стихийного бедствия или серьезной аварии, - так и иметь небольшой охват, например, когда он утешает скорбящих родственников погибших.

Это навык, - то есть человечность, - который успешный политик вырабатывает еще в самом начале своей карьеры и с которым у анти-политика Трампа возникли трудности.

Спустя несколько дней после того, как на Пуэрто-Рико обрушился мощнейший ураган, президент США писал в "Твиттере" о неэффективном с точки зрения финансов управлении этой территорией и обострял конфликт с мэром Сан Хуана.

Спустя несколько часов после того, как митинг "защитников белой расы" в Шарлоттсвилле привел к жестокому столкновению с их оппонентами, в результате чего погибла участница контр-протеста, Трамп заявил, что вина за случившееся лежит на всех сторонах конфликта.

Действующий президент США отреагировал на теракт на Лондонском мосту тем, что раскритиковал действия мэра британской столицы. На другие террористические акты, происходившие в его стране или за рубежом, он отвечал обычно тем, что они оправдывают его политику запретов.

Трамп имеет репутацию спорщика. Его склонность отвечать уколом на укол, которая сыграла ему на руку во время предвыборной борьбы, сейчас привела его к склокам с бывшей королевой красоты, целым рядом знаменитостей, звезд спорта, крупных компаний, видных журналистов, членов его же партии и родителей американского солдата-мусульманина, убитого в Ираке.

Последняя история в свете нынешнего скандала выглядит крайне актуальной.

От плохого к худшему

Не стоит забывать, что вся эта история закрутилась лишь потому, что Трампа спросили, из-за чего четверо американских солдат погибли в Нигере и почему президент так долго молчал по этому поводу.

В реальности Трампу понадобилось 12 дней на то, чтобы хоть как-то - в официальном заявлении ли, в Twitter ли или же в пресс-релизе Белого дома - отреагировать на этот инцидент.

Президент США решил, что сможет оправдать себя тем, что его предшественники ничего подобного тоже не делали (что неверно). Впрочем, чуть позже он открестился от этого своего радикального заявления, хотя на следующий же день посоветовал одному из журналистов спросить главу аппарата Белого дома Джона Келли (генерал в отставке), звонил ли ему когда-нибудь президент Обама.

Сын Келли погиб в Ираке, и бывший военный не любит публично обсуждать свою утрату. Белый дом подтвердил, что Обама ему не звонил, однако впоследствии оказалось, что Келли все же посещал мероприятие, организованное администрацией Обамы для семей погибших военных (их еще называют Gold Star families).

Келли как назло отсутствовал на своем посту в тот день, когда в прессе появились заявления Трампа.

Позже президент США все же позвонил вдове сержанта Джонсона, но это уже не могло помочь ситуации.

Теперь он ведет ожесточенную перепалку с острой на язык женщиной-конгрессменом от демократов из-за истории, которая, с какой стороны на нее ни посмотри, президента США не красит.

Трамп снова показал, что не верит в так называемый "Закон ямы", который гласит: обнаружив себя в яме, прекращай копать. Но Трамп кажется, думает наоборот: что длительное копание поможет ему прорыть путь к выходу с обратной стороны.

Свидетельство небрежности Белого дома

Развитие этой истории можно было бы пресечь еще в самом начале, выпустив какое-то президентское заявление или соболезнования сразу после происшествия 4 октября в Нигере.

В реальности же, как утверждает Politico, черновик заявления президента был подготовлен и распространен внутри Совета национальной безопасности 5 октября, однако мир его так и не увидел.

Во время пресс-конференции в Белом доме в среду Сара Хакаби Сандерс сказала, что существует административный протокол, которому нужно было следовать, прежде чем раскрывать имена убитых военнослужащих. Однако это не относится к тому черновику заявления, в котором не упоминались имена солдат.

"Похоже, кто-то тут сел в лужу, не так ли? - сказал в интервью Washington Post бывший министр обороны США и глава ЦРУ Леон Панетта. - Нельзя допускать такой длительной паузы после гибели наших военнослужащих".

Проблема была в том, что Трамп пошел на разговор со вдовой Джонсона, видимо, не имея ясного представления о том, что он скажет. Можно предположить, что истинные намерения его были вполне благими, а вот подготовка к разговору - довольно скверной. Он заговорился и сказал то, что дало его критикам свободу интерпретации.

Всего этого можно было избежать, достаточно было лишь подготовиться получше.

Отвлекающий фактор (еще один)

Этот месяц очень важный для Трампа. Если он хочет, чтобы конгресс одобрил его план по снижению налогов до конца года, процесс обсуждения нужно будет запустить уже в ближайшие недели.

Демократы прилагают все усилия, чтобы представить этот закон как неприемлемую подачку для самых богатых, и республиканцам необходимо как можно скорее изложить свои аргументы, пока общественное мнение по этому вопросу не устоялось.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дональду Трампу и лидеру большинства в Сенате Митчу Макконнеллу придется много над чем поработать в этом месяце

Президент предпринял рискованную попытку покончить с субсидиями, которые помогают страховым компаниям предоставлять доступные полисы менее обеспеченным американцам.

Ситуация вокруг утверждения федерального бюджета тоже накаляется. Несмотря на то, что день подсчета налогов перенесли на конец декабря (спасибо соглашению с демократами), дедлайн всё ближе с каждым днем.

Если президент хочет добиться финансирования своих приоритетных целей - таких как, например, постройка стены на границе с Мексикой, - ему придется погрузиться в процесс переговоров с конгрессом с головой.

Что касается переговоров, то судьба обсуждения изменений в Североамериканском соглашении о свободной торговле с Мексикой и Канадой висит на волоске. Если все обрушится, президенту США, возможно, придется доказывать обществу, что выход из договора не причинит вреда американской экономике.

Впрочем, в последние три дня весь запас кислорода в Вашингтоне ушел на историю с соболезнованиями.

Хотя Трамп любит расхваливать свои достижения, на его счету пока нет законодательных побед. И последние события мало ему в этом помогли.