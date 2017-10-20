"Похоже на советские газеты": диалоги мэра Москвы с жителями

Правообладатель иллюстрации Valeriy Sharifulin\tass Image caption Если верить официальным стенограммам, москвичи очень любят своего мэра и не устают его благодарить

Москвичей переполняет "хорошее настроение", благоустроенные парки они называют изумительными и неузнаваемыми, а "спасибо" - наиболее частое слово, которое они говорят мэру города Сергею Собянину.

Такая картина рисутся после беглого знакомства с разделом "Стенограммы" на официальном сайте московской мэрии.

Сам мэр сообщает горожанам, что Южное Бутово - не самый центральный район, заработная плата отличной не бывает, а торт "Москва" назван в честь российской столицы.

На забавные диалоги между столичным градоначальником и всегда благодарными жителями обратил внимание создатель проекта "Лапшеснималочная" Алексей Ковалев.

Русская служба Би-би-си выбрала наиболее яркие фрагменты из последних встреч, а также поговорила с экспертами по политике и театру об этом странном формате.

"У нас отдельное государство"

Осмотр хода благоустройства нового городского парка в Южном Бутове.

Правообладатель иллюстрации mos.ru

Сергей Собянин: Здравствуйте!

Жители: Здравствуйте!

Сергей Собянин: Подходите, давайте поговорим. Мы затеяли серьезную реконструкцию всего парка. 140 гектаров - это огромная территория, это половина Парка Горького. Так что у Бутова будет свой Парк Горького.

Жители: Это очень хорошо.

<...>

Сергей Собянин: И в целом это будет, конечно, один из лучших парков Москвы. По сути дела, жителям Бутова уже не надо будет ездить в центральные парки, все будет здесь.

Жители: У нас отдельное государство, получается.

Сергей Собянин: На самом деле, Южное Бутово не самый центральный район.

Жители: Мы всегда гордились своим парком, а сейчас еще больше будем.

Текст стенограммы.

"Мы доживем, спасибо"

Осмотр новых очистных сооружений Московского нефтеперерабатывающего завода.

Правообладатель иллюстрации mos.ru

Сергей Собянин: Сегодня запускают установку, посмотрим, которая обеспечит полную очистку воды, так что стоки будут чище, чем сегодня в Москве-реке. Что касается воздуха, конечно, надо продолжать работу здесь. Программа есть. Со мной директор завода [генеральный директор Московского НПЗ Аркадий Егизарьян], может, послушаем его, что он расскажет? Да, пожалуйста.

Аркадий Егизарьян: Здравствуйте, здравствуйте.

Сергей Собянин: Знаете его?

Аркадий Егизарьян: Да.

Жители: К сожалению, не были знакомы.

<...>

Аркадий Егизарьян: Близко к стопроцентной гарантию я могу дать к 2020 году, когда мы заменим малое кольцо на "Евро+" (имеется в виду замена производственного оборудования на заводе - Русская служба Би-би-си) к 2020 году.

Сергей Собянин: К 2020-му?

Аркадий Егизарьян: Да.

Житель 1: Это мы доживем, спасибо.

Сергей Собянин: До 2020 года осталось недолго.

Текст стенограммы.

"Дружной сплоченной командой"

Открытие после капитального ремонта роддома городской клинической больницы №40.

Правообладатель иллюстрации mos.ru

Первый врач: Очень хорошо, мы очень довольны. Долго ждали открытия родильного дома.

Второй врач: Всей дружной сплоченной командой пришли в роддом.

Сергей Собянин: Как новое оборудование? Насколько оно более эффективно?

Первый врач: Отличное оборудование.

Второй врач: Одно из лучших в городе, я бы даже сказала, по нашему мнению, лучшее в городе.

Третий врач: Самое современное.

<…>

Сергей Собянин: Условия хорошие, а заработная плата?

Первый врач: Отличная.

Сергей Собянин: Отличная? Заработная плата отличной не бывает.

Первый врач: Ну нас все устраивает.

Текст стенограммы.

"Не успеваем его останавливать"

Встреча с представителями родительской общественности.

Правообладатель иллюстрации mos.ru

Наталья Карпович, председатель общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы": Как вот у нас часто говорит [глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы] Владимир Аршакович [Петросян], "много делаем хорошего, но какой-нибудь ерундой обязательно что-нибудь испортим себе".

Сергей Собянин: Это он способен. Мы не успеваем его останавливать.

<...>

Гульнара Закусило, генеральный директор автономного некоммерческого объединения "Чудо-детство": Значит так. И я думаю, что действительно многие бы на это обратили внимание, потому что семья сейчас как-то все больше поддерживается. Если это освещать, вот как на последней встрече с Владимиром Аршаковичем была идея создания Аллеи Семьи. Там же и памятник мамам поставить. Тем более что у нас нет памятника маме вообще нигде.

Сергей Собянин: Нигде в стране?

Гульнара Закусило: Нигде в стране.

Сергей Собянин: Кроме [скульптуры] Родины-матери [в Волгограде].

Гульнара Закусило: Но Родина-мать - это немножко другое.

Сергей Собянин: Там с мечом, да.

<...>

Гульнара Закусило: На мой взгляд, о подобных конкурсах должны чаще говорить в средствах массовой информации, это позволит повысить статус семьи, в том числе многодетной.

Сергей Собянин: Представляете, что будет, если мы еще осветим это должным образом.

Текст стенограммы.

"Повернулись к нам лицом"

Открытие парка в усадьбе Михалково после благоустройства.

Правообладатель иллюстрации mos.ru

Жители: Потрясающе!

Жители: Отличные, хорошие площадки.

Сергей Собянин: Замечания есть?

Жители: Замечательно.

<...>

Жители: Вам большое спасибо!

Жители: Спасибо, что нашли средства, нашли возможность, повернулись к нам лицом, как сейчас, только в деле, честное слово.

Жители: Сергей Семенович, спасибо Вам большое.

Сергей Собянин: Спасибо. Давайте сфотографируемся на память.

Текст стенограммы.

"Не обижают вас?"

Посещение центра содействия семейному воспитанию "Наш дом".

Правообладатель иллюстрации mos.ru

Сергей Собянин: Здравствуйте! Это фирменный торт "Москва", не так давно его сделали. Называется в честь нашего города.

Дети: Отличное. Хорошее.

Сергей Собянин: Новогоднее?

Дети: Да.

Сергей Собянин: Как вам здесь живется? Не обижают вас? Дружно живете?

Дети: Да.

Сергей Собянин: Я смотрю, у вас в комнатах чистота, порядок. Вы просто молодцы. А есть где заниматься спортом?

Дети: Да. У нас есть спортзал. Волейбол. Самбо.

Текст стенограммы.

Разговаривают ли так живые люди?

Беседы с сайта мэрии мало напоминают реальную разговорную речь, сказал в интервью Би-би-си театральный критик Павел Руднев, ознакомившийся с одной из стенограмм.

"Это больше всего похоже на советские газеты: сочиненные диалоги между чиновниками и всем довольными гражданами", - отметил он.

Примечательно появление в ряде стенограмм коллективного действующего лица, будто бы разговаривающих хором, - "жителей". По словам Руднева, такой прием использовался в античном театре, где один из актеров говорил от лица "народа".

В пресс-службе мэрии Москвы не смогли оперативно ответить на вопросы Би-би-си по поводу организации выездных встреч Сергея Собянина.

Правообладатель иллюстрации wordle.net Image caption Насколько часто встречаются в стенограммах встреч с Собяниным те или иные слова (на основе материалов шести мероприятий)

Зачем эти встречи Собянину?

Московскому мэру, как и многим другим политикам и чиновникам, важен не только рейтинг популярности среди населения, но и "коммуникационная активность", в том числе в виде прямого общения с жителями, сказал Русской службе Би-би-си политтехнолог Валентин Бианки.

"За последние годы эти способности лично у чиновников и их аппаратов, которые должны все это обеспечивать, несколько атрофировались", - констатировал эксперт.

Также российских госслужащих преследует страх того, что на встрече могут появиться провокаторы, которые засыплют их резкими вопросами. В результате людей и задаваемые ими вопросы отбирают заранее - чтобы была "хорошая картинка", предполагает Бианки.

"Картинка получается хорошая, но есть подозрения, что кроме строчки в чьем-то отчете никакого смысла она не имеет", - резюмировал он.