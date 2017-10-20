"Похоже на советские газеты": диалоги мэра Москвы с жителями
Москвичей переполняет "хорошее настроение", благоустроенные парки они называют изумительными и неузнаваемыми, а "спасибо" - наиболее частое слово, которое они говорят мэру города Сергею Собянину.
Такая картина рисутся после беглого знакомства с разделом "Стенограммы" на официальном сайте московской мэрии.
Сам мэр сообщает горожанам, что Южное Бутово - не самый центральный район, заработная плата отличной не бывает, а торт "Москва" назван в честь российской столицы.
На забавные диалоги между столичным градоначальником и всегда благодарными жителями обратил внимание создатель проекта "Лапшеснималочная" Алексей Ковалев.
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Русская служба Би-би-си выбрала наиболее яркие фрагменты из последних встреч, а также поговорила с экспертами по политике и театру об этом странном формате.
"У нас отдельное государство"
Осмотр хода благоустройства нового городского парка в Южном Бутове.
Сергей Собянин: Здравствуйте!
Жители: Здравствуйте!
Сергей Собянин: Подходите, давайте поговорим. Мы затеяли серьезную реконструкцию всего парка. 140 гектаров - это огромная территория, это половина Парка Горького. Так что у Бутова будет свой Парк Горького.
Жители: Это очень хорошо.
<...>
Сергей Собянин: И в целом это будет, конечно, один из лучших парков Москвы. По сути дела, жителям Бутова уже не надо будет ездить в центральные парки, все будет здесь.
Жители: У нас отдельное государство, получается.
Сергей Собянин: На самом деле, Южное Бутово не самый центральный район.
Жители: Мы всегда гордились своим парком, а сейчас еще больше будем.
"Мы доживем, спасибо"
Осмотр новых очистных сооружений Московского нефтеперерабатывающего завода.
Сергей Собянин: Сегодня запускают установку, посмотрим, которая обеспечит полную очистку воды, так что стоки будут чище, чем сегодня в Москве-реке. Что касается воздуха, конечно, надо продолжать работу здесь. Программа есть. Со мной директор завода [генеральный директор Московского НПЗ Аркадий Егизарьян], может, послушаем его, что он расскажет? Да, пожалуйста.
Аркадий Егизарьян: Здравствуйте, здравствуйте.
Сергей Собянин: Знаете его?
Аркадий Егизарьян: Да.
Жители: К сожалению, не были знакомы.
<...>
Аркадий Егизарьян: Близко к стопроцентной гарантию я могу дать к 2020 году, когда мы заменим малое кольцо на "Евро+" (имеется в виду замена производственного оборудования на заводе - Русская служба Би-би-си) к 2020 году.
Сергей Собянин: К 2020-му?
Аркадий Егизарьян: Да.
Житель 1: Это мы доживем, спасибо.
Сергей Собянин: До 2020 года осталось недолго.
"Дружной сплоченной командой"
Открытие после капитального ремонта роддома городской клинической больницы №40.
Первый врач: Очень хорошо, мы очень довольны. Долго ждали открытия родильного дома.
Второй врач: Всей дружной сплоченной командой пришли в роддом.
Сергей Собянин: Как новое оборудование? Насколько оно более эффективно?
Первый врач: Отличное оборудование.
Второй врач: Одно из лучших в городе, я бы даже сказала, по нашему мнению, лучшее в городе.
Третий врач: Самое современное.
<…>
Сергей Собянин: Условия хорошие, а заработная плата?
Первый врач: Отличная.
Сергей Собянин: Отличная? Заработная плата отличной не бывает.
Первый врач: Ну нас все устраивает.
"Не успеваем его останавливать"
Встреча с представителями родительской общественности.
Наталья Карпович, председатель общественной организации "Объединение многодетных семей города Москвы": Как вот у нас часто говорит [глава департамента труда и социальной защиты населения Москвы] Владимир Аршакович [Петросян], "много делаем хорошего, но какой-нибудь ерундой обязательно что-нибудь испортим себе".
Сергей Собянин: Это он способен. Мы не успеваем его останавливать.
<...>
Гульнара Закусило, генеральный директор автономного некоммерческого объединения "Чудо-детство": Значит так. И я думаю, что действительно многие бы на это обратили внимание, потому что семья сейчас как-то все больше поддерживается. Если это освещать, вот как на последней встрече с Владимиром Аршаковичем была идея создания Аллеи Семьи. Там же и памятник мамам поставить. Тем более что у нас нет памятника маме вообще нигде.
Сергей Собянин: Нигде в стране?
Гульнара Закусило: Нигде в стране.
Сергей Собянин: Кроме [скульптуры] Родины-матери [в Волгограде].
Гульнара Закусило: Но Родина-мать - это немножко другое.
Сергей Собянин: Там с мечом, да.
<...>
Гульнара Закусило: На мой взгляд, о подобных конкурсах должны чаще говорить в средствах массовой информации, это позволит повысить статус семьи, в том числе многодетной.
Сергей Собянин: Представляете, что будет, если мы еще осветим это должным образом.
"Повернулись к нам лицом"
Открытие парка в усадьбе Михалково после благоустройства.
Жители: Потрясающе!
Жители: Отличные, хорошие площадки.
Сергей Собянин: Замечания есть?
Жители: Замечательно.
<...>
Жители: Вам большое спасибо!
Жители: Спасибо, что нашли средства, нашли возможность, повернулись к нам лицом, как сейчас, только в деле, честное слово.
Жители: Сергей Семенович, спасибо Вам большое.
Сергей Собянин: Спасибо. Давайте сфотографируемся на память.
"Не обижают вас?"
Посещение центра содействия семейному воспитанию "Наш дом".
Сергей Собянин: Здравствуйте! Это фирменный торт "Москва", не так давно его сделали. Называется в честь нашего города.
Дети: Отличное. Хорошее.
Сергей Собянин: Новогоднее?
Дети: Да.
Сергей Собянин: Как вам здесь живется? Не обижают вас? Дружно живете?
Дети: Да.
Сергей Собянин: Я смотрю, у вас в комнатах чистота, порядок. Вы просто молодцы. А есть где заниматься спортом?
Дети: Да. У нас есть спортзал. Волейбол. Самбо.
Разговаривают ли так живые люди?
Беседы с сайта мэрии мало напоминают реальную разговорную речь, сказал в интервью Би-би-си театральный критик Павел Руднев, ознакомившийся с одной из стенограмм.
"Это больше всего похоже на советские газеты: сочиненные диалоги между чиновниками и всем довольными гражданами", - отметил он.
Примечательно появление в ряде стенограмм коллективного действующего лица, будто бы разговаривающих хором, - "жителей". По словам Руднева, такой прием использовался в античном театре, где один из актеров говорил от лица "народа".
В пресс-службе мэрии Москвы не смогли оперативно ответить на вопросы Би-би-си по поводу организации выездных встреч Сергея Собянина.
Зачем эти встречи Собянину?
Московскому мэру, как и многим другим политикам и чиновникам, важен не только рейтинг популярности среди населения, но и "коммуникационная активность", в том числе в виде прямого общения с жителями, сказал Русской службе Би-би-си политтехнолог Валентин Бианки.
"За последние годы эти способности лично у чиновников и их аппаратов, которые должны все это обеспечивать, несколько атрофировались", - констатировал эксперт.
Также российских госслужащих преследует страх того, что на встрече могут появиться провокаторы, которые засыплют их резкими вопросами. В результате людей и задаваемые ими вопросы отбирают заранее - чтобы была "хорошая картинка", предполагает Бианки.
"Картинка получается хорошая, но есть подозрения, что кроме строчки в чьем-то отчете никакого смысла она не имеет", - резюмировал он.