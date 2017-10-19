Каталонский кризис: медленная и опасная игра в политические шахматы

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Власти Испании опасаются масштабных протестов в случае использования 155 статьи конституции

Испанский премьер-министр Мариано Рахой, как и было запланировано, прибыл в четверг в Брюссель на саммит лидеров ЕС. Внешнее спокойствие Рахоя обманчиво - дома у него неспокойно.

Испания переживает масштабный конституционный кризис в связи с намерением Каталонии отделиться от королевства.

Впервые с момента принятия конституции в 1978 году, правительство запускает 155 статью, которая позволяет приостановить автономию одного из регионов. Этой статьей уже угрожали в конце 1980-х властям Канарских островов, которые тут же пошли на попятную.

В отличие от кризиса с Канарами, каталонский уже приближается к точке кипения, но поспешных выводов делать все равно не стоит.

Ничего не случится внезапно. Если оставить в стороне политическую риторику, то и испанское правительство, и региональные лидеры Каталонии понимают, что страсти сейчас накалились по всей стране настолько, что миллионы в любой момент могут выйти на улицы.

Так что же на самом деле может сейчас произойти?

Варианты

Мариано Рахой созвал экстренное заседание кабинета в минувшую субботу, чтобы решить, прибегать ли к статье 155 - и если прибегать, то к каким конкретно мерам и в какой последовательности.

Начать можно осторожно: к примеру, забрать у каталонских властей полномочия выплачивать зарплаты бюджетникам. Можно повести себя жестче, например, распустить региональную полицию и силы безопасности.

К тому же всегда остается возможность прибегнуть к крайним мерам: распустить правительство Каталонии и местный парламент, после чего забрать бразды правления в Мадрид.

Как только список мер будет готов, лидер Каталонии Карлес Пучдемон должен будет на них как-то ответить. Как нам сказали, по времени его никто не ограничивает, поэтому занять все это может дни или даже недели.

Наконец, испанский сенат должен утвердить эти меры. В том, что он так и поступит, нет никаких сомнений - партия Рахоя имеет там большинство.

В то же время парламент Каталонии предупредил, что может в одностороннем порядке проголосовать за объявление независимости. Заседание по этому вопросу там планируется провести в понедельник.

По мере эскалации риторики испанскому правительству необходимо обдумать практические шаги по запуску 155 статьи конституции.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Каталония официально не стоит на повестке дня на саммите ЕС, но мало кто сомневается, что в кулуарах этот кризис будет обсуждаться

Что произойдет, если каталонцы - пускай не миллионы, но хотя бы сотни тысяч - попытаются заблокировать все эти меры, выйдя на улицу? Они, например, могут окружить здание парламента Каталонии и отказаться уходить.

И если целью запуска статьи 155 является роспуск нынешнего каталонского правительства и объявление новых региональных выборов, то вполне возможно себе представить, что довольно значительная часть населения Каталонии откажется голосовать.

Почувствует ли тогда ЕС необходимость вмешаться?

Представьте себе, какая тогда война мнений разгорится во всех социальных сетях, не говоря уже о традиционной прессе.

Каталония официально не стоит на повестке дня саммита ЕС, но в кулуарах, коридорах и за кофе наверняка будут происходить жаркие споры.

Так что подвинься, брексит! Учитывая тот тупик, в который зашли переговоры с Британией, теперь Каталония будет для ЕС новой актуальной темой.