Протесты возле Рады: остается только Саакашвили

Правообладатель иллюстрации Sergii Kharchenko/ZUMA Image caption Утром в четверг возле Верховной рады собрались примерно полторы тысячи человек

Верховная рада Украины частично выполнила требования участников акции в поддержку "большой политической реформы", направив на экспертизу в Конституционный суд страны два проекта о снятии неприкосновенности с депутатов парламента и начав рассмотрение реформы избирательного законодательства.

Часть организаторов протеста заявила о "частичной победе" и выходе из акции, а партия "Рух (движение) новых сил" Михаила Саакашвили решила продолжать протест в формате палаточного городка возле парламента.

В конце третьего дня протеста возле парламента пребывали несколько сотен активистов и примерно такое же количество сотрудников правоохранительных органов. Обе стороны обвиняли друг друга в подготовке провокаций.

Корреспонденты Би-би-си наблюдали за ходом событий в Верховной раде и под ее стенами.

Медпункт, хозчасть и кухня

После того как во вторник у стен украинского парламента после нескольких мелких стычек вырос палаточный городок, среду активисты потратили на обустройство его инфраструктуры.

Количество палаток на улице Грушевского и в Мариинском парке, прилегающих к Верховной раде, достигло примерно семи десятков. В городке появились две штабные палатки, медчасть, хозчасть и полевая кухня.

Кроме того, участники протеста организовали охрану периметра городка. Костяк этой структуры составили ветераны боевых действий на востоке Украины - многие из них были одеты в черную униформу с шевронами батальона "Донбасс".

Его первый комбат Семен Семенченко, депутат рады от партии "Самопомощь", время от времени подходил к охранникам и инструктировал их насчет возможных провокаций.

"Вооружены" охранники были в основном металлическими щитами. Их протестующие накануне отобрали у полицейских в ходе короткой стычки. На некоторых щитах в руках активистов красовались названия украинских городов, из которых они, видимо, приехали в Киев. На других были написаны ругательства в адрес президента Петра Порошенко.

В целом же среда у стен парламента прошла спокойно. Разве что во второй половине дня правоохранители попытались отобрать у протестующих эти самые щиты, но у охранников были другие планы, и полицейские были вынуждены отойти ни с чем.

В разговорах с корреспондентом Би-би-си протестующие как бы оправдывались за малое количество присутствующих возле парламента: в четверг, мол, нас будет больше.

Именно 19 октября Верховная рада должна была приступить к рассмотрению законопроектов, принятия которых требовали протестующие, и на этот день организаторы акции призвали максимальное количество своих сторонников выйти под стены парламента.

Правообладатель иллюстрации Serg Glovny/ZUMA Image caption Протестующие разошлись во мнениях по поводу дальнейших действий

Неприкосновенность

Тем не менее, утром в четверг возле Верховной рады собрались довольно скромные для киевских массовых акций примерно полторы тысячи человек.

Некоторые протестующие стояли в очереди к полевой кухне за чаем, чтобы взбодриться с утра. Другие - вслушивались в парламентские дебаты: на площадь возле Рады через громкоговорители вывели трансляцию заседания.

Закончив рассмотрение медицинской реформы - за нее депутаты взялись еще во вторник, - Рада перешла к обсуждению первого требования протестующих, отмены депутатской неприкосновенности.

В парламенте было зарегистрировано два законопроекта на эту тему. Под одним из них подписались 158 депутатов, он предусматривал немедленное ограничение иммунитета. Другой накануне зарегистрировал в зале президент Петр Порошенко.

Его проект тоже предлагал отменить неприкосновенность депутатов - но вступить в силу этот закон должен был не сразу, а с 1 января 2020 года, после следующих парламентских выборов.

Логика президента наверняка заключалась в том, что депутаты нынешнего созыва будут голосовать за снятие собственной неприкосновенности без особого энтузиазма, а вот лишить иммунитета своих "наследников" им будет значительно легче.

Эту логику не воспринимали протестующие, желающие выполнения своих требований немедленно. Представление президентского проекта площадь встречала неодобрительным гулом.

А когда Андрей Лозовой из Радикальной партии заявил, что один из организаторов протеста Михаил Саакашвили в бытность президентом Грузии распространил неприкосновенность не только на тамошних депутатов, но и на их жилье, офис и автомобиль, а посему его желание снять иммунитет с украинских парламентариев выглядит странно, десятки протестующих дружно засвистели.

В итоге после непродолжительного обсуждения депутаты отправили оба проекта на экспертизу в Конституционный суд. Это станет первым этапом довольно продолжительного процесса внесения изменений в конституцию, который при самом благоприятном стечении обстоятельств закончится в феврале следующего года.

"Другой разговор"

Но это не особо интересовало участников акции у стен рады, встретивших результативное голосование сдержанной радостью. Пока депутаты рады ушли на перерыв, на площади с новой силой активизировались дискуссии о будущем протеста.

Два десятка мужчин среднего возраста окружили Виталия Шабунина, главу неправительственного Центра противодействия коррупции, одного из организаторов протеста.

"Голосование по неприкосновенности - это какая-никакая, а победа, - эмоционально объяснял он. - Сейчас рада уходит на двухнедельный перерыв, плюс начинаются дожди. Нужно распустить людей и призвать их обратно, когда будет следующее важное голосование. Стоять возле пустого парламента не имеет смысла".

"Правильно! Нечего людей мучить", - согласился с ним мужчина в потертом армейском бушлате.

"А вот и неправильно! - не согласился другой участник дискуссии. - Надо стоять до конца и выносить их, как Януковича из Межигорья! Вот придет сюда 50 тысяч человек, и мы их…"

"Было бы здесь 50 тысяч человек - совсем другой разговор был бы", - перебил его Шабунин.

У активиста аргументов для того, чтобы возразить "антикоррупционеру", не оказалось.

Правообладатель иллюстрации ZUMA Image caption В палаточном городке появились две штабные палатки, медчасть, хозчасть и полевая кухня

"Где импичмент?"

Тем временем на митинге у стен парламента Семен Семенченко из "Самопомощи" призывал активистов не расходиться, несмотря на результативное голосование за проекты о снятии депутатской неприкосновенности.

"Поднимите руки, кто верит Порошенко! Кто верит, что этот парламент… самостоятельно проголосует за то, чтобы снять с себя неприкосновенность?", - кричал он со сцены.

Судя по отсутствию поднятых рук, в это не верил никто. Семенченко же предлагал расширить требования акции.

"Почему [выдвигать] только эти требования? А где импичмент Порошенко? Где немедленная отставка [министра внутренних дел Арсена] Авакова?" - вопрошал он.

Эмоциональный спич Семенченко, призвавшего протестующих оставаться возле парламента, то и дело прерывался аплодисментами нескольких сотен собравшихся.

Для представителей "Самопомощи" - одной из партий, организовавших протест, - вопрос о том, расходиться от стен Рады или нет, похоже, был уже решен, несмотря на позицию остальных инициаторов акции.

Андрей Журжий, один из депутатов от этой силы, попытался было пронести через кордон полиции электрогенератор - непременный атрибут палаточных городков, время от времени устанавливаемых в Киеве "всерьез и надолго". Правоохранители перекрыли проход: с генератором, мол, не пустим.

"Но у меня есть неприкосновенность, я могу пройти", - держа в руках депутатскую "корочку", восклицал парламентарий.

"Так вы же против неприкосновенности, почему вы ею пользуетесь?" - отвечали ему полицейские.

В результате Журжий оставил попытки пронести генератор и прошел внутри периметра городка без ничего.

Без выборов

После обеда Рада взялась за выполнение второго требования протестующих, приступив к рассмотрению законопроектов о реформе избирательного законодательства. Таковых в парламенте было зарегистрировано аж пять.

До закрытия заседания депутаты успели разобраться с тремя из них: ни один из этих проектов не набрал достаточного количества голосов для одобрения в первом чтении. Собравшиеся на площади - к тому времени их ряды уже заметно поредели - реагировали на эти голосования вялым скандированием "Ганьба!"

"У нас был насыщенный день… Следующая неделя начнется с рассмотрения двух проектов избирательных кодексов", - сказал спикер рады Андрей Парубий и закрыл заседание.

И только через час на сцену на площади возле парламента вышли организаторы протеста. Они ожидаемо не смогли прийти к общему решению относительно будущего акции.

"Рух (движение) новых сил" Михаила Саакашвили принял решение оставаться с людьми в палаточном городке для продолжения мирной акции протеста. Все остальные участники акции продолжают требовать выполнения наших условий своими методами", - зачитал со сцены обращение оргкомитета акции его член Александр Леменов.

К тем, кто решил остаться на площади, обратился Егор Соболев из "Самопомощи". Он призвал всех желающих пройти к расположенному неподалеку зданию администрации президента, где потребовать от главы государства немедленно внести в парламент проект закона о создании антикоррупционного суда.

"Мы сегодня проведем совещание с полевыми командирами, решим, как организовать лагерь по-военному", - многозначительно добавил он.

Риторика выступившего чуть позже Михаила Саакашвили была более миролюбивой: он пообещал, что палаточный городок в центре Киева станет "территорией свободной мысли".

Что это все означает для будущего протеста, а также кого поддержит большинство активистов, пока пребывающих на площади перед украинском парламентом, станет понятно уже в ближайшее время.