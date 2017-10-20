Кризис в Северной Корее: как говорить с самой закрытой страной в мире

По мере нарастания кризиса между США и КНДР неофициальные переговоры между двумя странами продолжаются. Но что представляют собой эти закулисные контакты?

Берлин, 25 сентября 2013 года. Высокопоставленные представители КНДР и их отставные американские коллеги входят в ресторан традиционной немецкой кухни. Идет ни к чему не обязывающая непринужденная светская беседа, дежурный обмен вопросами о семьях друг друга.

И хотя участники встречи с обеих сторон - люди хорошо известные, о сохранении конфиденциальности им заботиться не нужно. Отель, в котором расположен ресторан, плотно окружен охраной, а сами участники за пределы гостиницы практически не выходят.

Подобного рода встречи обычно начинаются с хорошего ужина, за которым следует день переговоров между сторонами. И хотя северокорейцы строго придерживаются изложения официальной линии своего руководства, американцы тем не менее считают полезным получить прояснение позиции режима из первых рук.

Отсутствие дипломатических связей между США и Северной Кореей наряду с крайне жесткими ограничениями на информацию в КНДР делает Северную Корею одной из самых трудных в мире стран, с которыми Вашингтону приходится иметь дело.

Берлинская встреча - лишь один из примеров неформальных диалогов между двумя странами, которые ведутся уже десятилетиями.

В прошлом местами таких встреч уже были Женева, Лондон и Куала-Лумпур. Называют их "Дорога 1,5", так как с северокорейской стороны в них принимают участие официальные лица, что делает их "Дорогой 1" с точки зрения Пхеньяна. Но участники с американской стороны - лишь отставные чиновники или представители научного сообщества, то есть для США - это "Дорога 2".

За последние несколько месяцев США и Северная Корея резко увеличили агрессивность и враждебность взаимной риторики. По мере роста напряженности на полуострове растет и интерес к неформальному диалогу между странами.

Эксперты считают, что такие закулисные встречи могут стать преддверием к официальным переговорам по ядерному разоружению. Сейчас всеобщее внимание приковано к очередному раунду неофициальных контактов в кулуарах конференции по нераспространению ядерного оружия в Москве.

В них примут участие бывший заместитель госсекретаря Венди Шерман, ученый-ядерщик Зигфрид Хеккер и генеральный директор управления США северокорейского МИДа Чой Сун Хи.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Министр иностранных дел КНДР в сентябре выступил на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке

Как может повлиять нынешний ядерный кризис

Будет ли предстоящий диалог напоминать острейшее противостояние между двумя странами на последней Генеральной Ассамблее ООН? Ветераны таких встреч в разговоре с Би-би-си высказывают противоположные мнения. На самом деле Пхеньян смягчает свое отношение к американским экспертам.

Дуглас Паал, теперь работающий в Фонде Карнеги, живо помнит свои первые контакты с северокорейскими официальными лицами.

Происходило это в Вашингтоне в 1994 году. Он только-только ушел в отставку с поста директора Национального совета безопасности. Опытный специалист по Азии не мог благосклонно воспринимать угрожающий тон пхеньянских властей.

"Когда они стали настаивать, чтобы я приехал к ним в страну, я ответил: "Я не буду выслушивать ваши угрозы в адрес моей страны".

С тех пор северокорейские участники, похоже, укрепились в своей уверенности в том, что у них есть рычаги для привлечения американских экспертов к переговорам.

До недавнего времени считалось, что у Северной Кореи нет возможностей уменьшить ядерную боеголовку до размеров, которые позволят укрепить ее на ракете. Однако, судя по последним сообщениям СМИ, ссылающихся на мнения сотрудников американских спецслужб, страна получила эти возможности в этом году.

"Теперь в преддверии переговоров их язык стал намного более умеренным", - говорит Дуглас Паал.

Как и Паал, большинство задействованных в переговорах бывших американских официальных лиц так или иначе участвуют в контактах с северокорейцами вот уже несколько десятилетий. Один из них - Джоэль Уит, научный сотрудник Института США-Корея, говорит, что не может уже даже вспомнить, когда он впервые был участником таких переговоров.

Когда и как

В этом году было уже три раунда таких переговоров.

Первые - в январе - были приурочены к началу президентского срока Трампа.

"Северокорейцы, как мне кажется, были озабочены и, возможно, даже воодушевлены тем, что Трамп говорил в ходе предвыборной кампании - о необходимости разрешить ядерную проблему Кореи, о том, что он готов съесть гамбургер с Ким Чен Ыном и улучшить те переговоры, которые вели его предшественники", - говорит Паал.

В мае диалог состоялся вслед за проходящими раз в два года на полуострове совместными американо-южнокорейскими военными учениями. Пхеньян рассматривает эти учения как репетицию вторжения в свою страну.

Самый последний на сегодняшний день раунд проходил после аналогичных маневров в августе.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Южнокорейская армия проводит регулярные учения на случай атак со стороны Северной Кореи

Ингредиенты для успеха

Инсайдеры диалога говорят, что важно поддерживать двусторонние переговоры, а это означает, что в них не участвуют никакие страны, кроме США и Северной Кореи.

Они считают, что оптимизированный подход к этим встречам будет способствовать созданию условий, в которых участники могут изучать разные идеи. По этим же причинам они советуют сохранять конфиденциальность.

"Это действительно важно, потому что люди чувствуют, что они могут говорить то, что думают, и обсуждать", - говорит Уит.

Эти обсуждения в фоновом режиме между Вашингтоном и Пхеньяном будут продолжаться, как представляется, несмотря на то, что ранее в этом месяце лидер правоцентристской южнокорейской партии Парын чондан (Правильная партия") Чунг Бюнг-гуг говорил, что американские официальные лица прекратили неофициальные переговоры после того, как в сентябре Северная Корея провела шестое ядерное испытание.

Комментарий последовал за встречей Чунга в начале октября с американскими коллегами и экспертами в Вашингтоне.

Но и правительство США, и эксперты, которые были вовлечены в диалог, отрицают, что неофициальные переговоры были прекращены.

Пресс-секретарь госдепартамента Хизер Науэрт сообщила Би-би-си по электронной почте, что "у американских дипломатов есть несколько открытых каналов, по которым мы можем общаться с официальными лицами Северной Кореи".

Но она добавила, что "северокорейские официальные лица не показали никаких признаков того, что они заинтересованы или готовы к переговорам об отказе от ядерного оружия".

Многие американские эксперты согласны, что пройдет некоторое время, прежде чем Вашингтон и Пхеньян смогут участвовать в официальных переговорах, направленных на отказ от ядерного оружия на Корейском полуострове. США ждут, когда дополнительные экономические санкции против Северной Кореи начнут действовать, а КНДР надеется развивать свою ядерную программу, чтобы получить рычаги на переговорах.

Тем временем, неофициальные переговоры - лучший из имеющихся вариантов, позволяющий вести диалог между самой мощной и самой закрытой странами.