Наступление машин: как роботизация меняет рынок труда в России
Водитель, бухгалтер, юрист, секретарь - эти профессии неоднократно назывались в числе тех, где людей заменят роботы. Насколько это отдаленное будущее и отмечают ли специалисты по подбору персонала в России влияние автоматизации уже сейчас?
В России 60% рабочих мест могут заменить роботы, и это наименьший показатель среди развивающихся стран, писали в своем обзоре аналитики Bank of America (их цитировал Bloomberg в начале октября).
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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев считает, что профессии, "которые связаны с рутинными видами деятельности, обработкой типовой информации, могут пострадать в наибольшей степени". Об этом он сказал на этой неделе на форуме "Открытые инновации" в Москве, проходившего с 16 по 18 октября.
Кто в зоне риска?
Водители, ответил Русской службе Би-би-си директор Института информационных технологий Кена Кеннеди профессор Моше Варди. Эту профессию убьет появление беспилотных автомобилей.
А еще моряки. Ведь вслед за автомобилями без водителей появятся и морские суда, не требующие ручного управления.
Варди рисует печальные прогнозы и для работники складов и портов: тяжелые коробки или контейнеры уже перевозят не люди, а машины. То же самое касается рабочих на различных фабриках и заводах: их труд замещается машинами.
Без работы останутся и многие представители "бумажных" профессий (бухгалетры, юристы и так далее), работающих с документами, добавляет профессор Российской академии наук Константин Воронцов.
В области диагностики заболеваний роботы могут заменить врачей, не исключает Ханс Алоиз Вишман, руководитель R&D программы Philips Research.
Исчезают специалисты по планированию продаж, признает Александр Ложечкин, возглавляющий департамент стратегических технологий в Центральной и Восточной Европе Microsoft.
В его компании эту работу делает искусственный интеллект. Люди же занимаются общением с клиентами и собственно продажами.
"Есть надежда, что искусственный интеллект позволит нам вернуться в Новую Античность, где роботы смогут заменить водителей грузовиков, бухгалтеров, юристов. А люди смогут наконец заниматься тем, для чего они предназначены - познавать этот мир, познавать себя, создавать произведения искусства", - уверен он.
Как роботизация влияет на рынок труда?
"Процесс формирования новых профессий и отмирания старых не так скоротечен по времени", - сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе Минтруда.
В профессии сварщика, к примеру, появились новые специализации - по сварке полимерных материалов и по ручной плазменной сварке.
Кроме того, сейчас пишутся профессиональные стандарты к профессиям оператора беспилотных летательных аппаратов и мехатроника, сообщили в этом ведомстве.
Мехатроника - междисциплинарная область науки и техники, включающая элементы машиностроения, электроники, а также телекоммуникационной, системной и компьютерной инженерии.
Но чтобы профессия умерла, нужна полная замена человеческого труда машиной. А кто сейчас в России может заменить водителя? Пока только другой водитель, говорится в комментарии компании Headhunter для Би-би-си.
Объясняется это просто: российский бизнес неохотно вкладывается в автоматизацию. Инвестиции в основной капитал падали с 2014 года. Только в этом наблюдается рост по итогам первого полугодия - на 4,8% (год к году).
По данным Центра развития Высшей школы экономики, на самом деле этот рост значительно скромнее (2,4%), и, что важно, инвестиции в обрабатывающей промышленности падают. А ее, как пишут аналитики ВШЭ, считают "инициатором" развития сфера высокопроизводительных услуг и драйвером экономического роста.
Руководитель службы исследований Headhunter Мария Игнатова признает, что пока сложно замерять влияние автоматизации на рынок труда в России. Влияние это очень точечное - в отдельных прогрессивных компаниях.
Пока профессии водителя, оператора, рабочего, юриста, бухгалтера точно нельзя назвать умирающими.
За первые три квартала этого года по сравнению с прошлым число вакансий промышленных рабочих увеличилось на 22%, водителей - на 60%, операторов call-центров - на 39%, а юристов - почти на четверть.
Что изменилось к настоящему времени?
Уровень зарплат для профессий "из зоны риска" снижается. Это фиксируют специалисты по подбору персонала.
За последнее время "наблюдается низкая динамика зарплатных предложений для операторов call-центра", - отметили в пресс-службе компании Superjob. В дальнейшем спрос на такие профессии будет снижаться, уверены в компании.
Например, это уже происходит в Сбербанке. Его глава Герман Греф на этой неделе заявил, что банк использует ботов для ответов на запросы клиентов. По его словам, боты учатся и становятся умнее и скоре заменят операторов-людей.
В годовом выражении уровень зарплат для бухгалтеров снизился на 1-3% (более квалифицированные категории пострадали меньше).
К 2020 году рынка труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза из-за перехода на электронный документооборот, прогнозируют в Superjob. А рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза.
Этому будет способствовать переход на электронный документооборот. Люди, работающие с "бумажками", станут не востребованы, считают аналитики компании.
Для переводчиков зарплатные предложения снизились примерно на 5% в годовом выражении.
Аналитики компании ожидают сокращения спроса на вакансии вроде "оператор ввода данных" или "модератор". Прежде всего, это затронет IT-сферу, что выразится в сокращении числа вакансий на величину до 70%, сообщили Русской службе Би-би-си в пресс-службе Superjob.
В компании прогнозируют сокращение спроса на преподавателей иностранных языков. Уже сейчас они зафиксировали тенденцию к снижению предложений зарплат для переводчиков.
Мария Игнатова из Headhunter считает, что некоторые профессии все же не исчезнут, но изменится их функционал. К примеру, роботы не смогут заменить главного бухгалтера, а компанию хотя бы без одного юриста сложно себе представить, говорит она.
"Если говорить про HR-сферу, то там высокий потенциал у такого направления, как корпоративная культура. То есть все, что связано с людьми, с творчеством. Это очень сложно в будущем будет автоматизировать", - уверена она.
Что делает государство?
Министерство труда и социальной защиты два года назад составило список востребованных профессий. В нем более полутора тысяч пунктов.
А органы службы занятости ведут списки профессий, по которым отмечается устойчивый спрос работодателей.
В ответе Русской службе Би-би-си перечислены почти два десятка таких. В их числе инженеры-технологи, наладчики станков с программным управлением, сварщики, токари, инженеры в области безопасных тепловых установок, врачи, медсестры и те же бухгалтеры, находящиеся в зоне риска.
В итоге именно этим профессиям переобучают тех, кто может остаться без работы в ближайшее время.