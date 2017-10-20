"Семья не защищена": почему и куда уезжают из Азербайджана

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Более миллиона выходцев из Азербайджана живет сегодня за пределами своей страны, и более 760 тысяч из них - в России. Около пяти тысяч азербайджанцев получили российские паспорта только за первую половину этого года.

Безработица, отсутствие стабильности и безопасности заставляют их покидать родину.

Официальная статистика Азербайджана говорит о положительной миграции. Эксперты смотрят на эти цифры со скепсисом и предупреждают о потере квалифицированных кадров.

Официально "в плюсе"

1 млн 147 тыс. выходцев из Азербайджана проживают сегодня в других странах, по данным Migration Policy Institute.

767 тысяч из них живут в России. Еще 82 тысячи живут на Украине, 48 тысяч в Казахстане, 20 тысяч в США, столько же - в Узбекистане, еще 19 тысяч в Германии и 17 тысяч - в Турции.

Только за первую половину этого года больше пяти тысяч граждан Азербайджана, согласно данным МВД России, получили российское гражданство.

По данным федеральной службы государственной статистики России, последнее десятилетие количество въехавших в Россию из Азербайджана ежегодно превышает число выехавших из России в Азербайджан по меньшей мере на 10 тысяч человек.

Тем временем официальная статистика Азербайджана говорит о постоянном приросте населения и положительной миграции.

Так, по данным Госкомстата Азербайджана, всего в 2016 году покинуло страну для постоянного проживания за рубежом 1700 человек, а приехало с теми же целями 3200. Положительный баланс наблюдается неизменно с 2008 года.

Однако специалисты со скепсисом относятся к официальной статистике. По мнению экономиста Тогрула Машаллы, положительные миграционные данные Госкомстата едва ли отражают реальную ситуацию.

"К Госкомстату давно были претензии именно в связи с их подсчетом миграции, по которой мы в плюсе, - говорит экономист. - Так в 1990-е они фиксировали неправдоподобно низкий уровень [миграции]".

По его словам, проблема - в методологии. "Если человек уезжает на длительную учебу, они не фиксируют это, также не считают мигрантами тех, кто давно живет, например, в России и временами возвращается сюда, - говорит Машаллы.

"Речь же идет исключительно о тех, кто официально указал причину отъезда как эмиграцию, и именно из-за этого наша статистика так странно не соответствует российским показателям", - поясняет он.

Политическая статистика?

"Это широкое постсоветское и не только азербайджанское явление, когда статистика служит политическим целям", - говорит социолог Сергей Румянцев.

По его словам, официальная низкая эмиграция - это своего рода подтверждение успехов в экономике.

"В официальном дискурсе никто цифрами не оперирует, так как официальные данные доходят до нескольких сотен человек в год, - говорит социолог. - Вместо конкретных данных в официальных речах звучат бравурные ноты про не имеющее аналогов развитие, однако, живя в стране, ты видишь, сколько людей вокруг тебя уехало".

Данные Госкомстата, по его словам, также не учитывают сезонную миграцию, то есть тех, кто едет на полгода в Россию или обратно. Также игнорируются те, кто имеет два или три гражданства.

О политизированности темы миграции пишет также исследователь миграционных процессов Ариф Юнус в своей статье "Сбор статистических данных по миграции в Азербайджане", написанной для организации Consortium for Applied Research on International Migration (CARIM).

"Исследование миграции - как иммиграции, так и эмиграции - через существующие источники информации не является полным. Кроме того, сама тема подсчета мигрантов политизирована в современном Азербайджане, и это тоже серьезно влияет на подсчеты", - считает он.

"В 1992-93 годах я возглавлял информационно-аналитический отдел аппарата президента, и нам ежеквартально Госкомстат готовил служебные бюллетени, - рассказывает Ариф Юнус. - А когда уже много позже открылись сайты Госкомстата и миграционной службы, я заметил, что они стали подчищать свои старые данные за 90-е годы".

Юнус утверждает, что точно также не отличаются достоверностью данные переписей в Азербайджане.

"Наше государство пытается таким образом доказать, что в стране все хорошо, - говорит он. - Но если все так, тогда почему люди уезжают?"

Почему уезжают?

Работа. Томрид живет в России уже семь лет, снимает однокомнатную квартиру в пригороде Москвы. В Баку он работал "в нефтянке", "ходил в море".

Image caption Томрид на своей московской кухне

После того как ему не продлили очередной контракт, он не смог найти хорошо оплачиваемую работу и переехал.

"Я не знаю, что у меня было бы в Баку, - говорит Томрид. - Я приезжаю туда временами - и там все мои знакомые или на действительно отличной работе или вообще сидят без оной. И я не уверен, что оказался бы среди первых".

Безопасность. Психиатр Рустам переехал в Германию в сентябре этого года и говорит, что главной причиной переезда стала безопасность.

"Впервые мне пришла в голову идея уехать два года назад, когда случился печально известный пожар в [поселке] Бинагади, где погибли дети, - говорит он. - Тогда я окончательно убедился, что моя семья тут не защищена".

После этого Рустам узнал от знакомых, что в Германии требуются врачи и что эмигрировать туда, будучи врачом, нетрудно, и начал учить немецкий "с нуля".

Image caption Теперь Рустам живет в собственной квартире в маленьком городке Бад Шуссенрид недалеко от Мюнхена

"Я не был уверен в стабильности и безопасности в Азербайджане, в благополучном будущем своих детей и своей жизни на пенсии", - говорит он.

Общее качество жизни. Сегодня Рустам живет в маленьком городке Бад-Шуссенрид недалеко от Мюнхена.

"В отличие от Азербайджана, тут нет ощущения провинции - тут хорошая инфраструктура, есть вокзал, 3-4 больших магазина, почтовое отделение - иными словами, я могу все найти, не выходя из города", - говорит он.

Он говорит, что цены в городке выше, чем в Баку, но и зарплата тоже. А через несколько месяцев, когда закончится его стажировка, Рустама переведут на полный оклад и он сможет перевезти сюда жену и своих дочерей.

Он надеется, что это случится до нового года, чтобы старшая дочь успела пойти в школу здесь. "Она будет учиться тут на немецком и ходить на курсы интеграции, какие есть для детей и взрослых и где учат платить налоги и выбрасывать мусор раздельно", - говорит Рустам.

Отсутствие перспектив. "Мне было неплохо жить в Баку, было много друзей, отличная, высокооплачиваемая и интересная работа, - рассказывает педагог Людмила, живущая сейчас в Варшаве. - Но я просто знала, что пузырь благоденствия вокруг страны, который надувался столько лет, что он непременно лопнет, и все станет очень плохо".

Коррупция. "Уровень коррупции не позволял мне продвигаться, - говорит она. - Еще в советское время в нашей семье не было ни одного партийного человека, дед был моряком и не стал бы капитаном, бабушка лаборанткой, отец инженером. Как и они, я не встраивалась в систему, и не брала взятки".

Image caption "Думали - государство, оказалось - машина по отмыванию денег", - говорится на плакатах митингующих

Что говорят власти?

Айдын Мирзазаде, депутат парламента и высокопоставленный член правящей партии "Новый Азербайджан", говорит, что данные азербайджанской статистики вполне объективны.

"Данные эти не могут быть политизированы или искажены, и если бы было иначе, хотя бы одна международная организация заявила бы об этом, - уверен депутат. - Миграция из Азербайджана действительно есть, но только потому, что весь мир находится в движении, и любой азербайджанец сам решает, где ему удобнее жить".

Кроме того, по его словам, существует немалая миграция в Азербайджан.

"Причем речь идет не только о развивающихся странах, сюда приезжают из соседних государств и из стран Америки", - говорит Мирзазаде.

По его словам, есть трудности, влияющие на ситуацию с миграцией, с которыми государство успешно борется: "Существует проблема занятости в некоторых регионах [Азербайджана], или когда услуги могут быть менее качественными, чем в других странах".

"Но, учитывая, что мы молодая страна и в состоянии войны с Арменией, неудивительно, что возникают трудности, что, конечно, не снимает ответственности ни с кого, - напоминает он. - Однако если посмотреть на динамику в целом, Азербайджан становится все более успешной и благоприятной для иммиграции страной".

Утечка мозгов?

Азербайджанцы покидают страну не только в поисках работы. Как говорят специалисты, за последние годы изменилась сама структура эмиграции.

"Изменились ее тренды, - говорит Ариф Юнус. - Если раньше уезжали в Россию в основном жители сельских районов среднего возраста, то сегодня увеличилось число выезжающих в страны Европы, причем это более квалифицированные кадры, а также снизился возраст мигрантов".

По его словам, уезжают сегодня те, кто получил хорошее образование и не смог найти достойную работу в Азербайджане.

"Многие их тех, кто покидает страну - бывшие студенты, которые остались жить в Европе, - говорит Сергей Румянцев. - Из тех, кто отучился в Баку, это представители технических и важных прикладных профессий, на которые есть высокий спрос - инженеры, программисты, IT-специалисты, а также врачи".

"Да, утечка мозгов происходит и она видна невооруженным глазом, - уверен экономист Тогрул Машаллы. - Из моего круга уезжают люди 20-25 лет, не только те, кто не смог найти работу, но и увольняющиеся с хороших мест, просто выбравшие другую жизнь".