Правообладатель иллюстрации Alderney Museum Image caption В 1942-1944 годах на острове Олдерни действовали четыре нацистских концлагеря, названных по немецким островам Хельголанд, Боркум, Нордернай и Зюльт

Самый западный из концлагерей Третьего рейха, Лагерь Зюльт, был расположен на британской территории - на острове Олдерни в проливе Ла-Манш. Сейчас жители острова спорят, стоит ли превращать место бывшего лагеря, где содержались пленники из СССР и евреи, в туристический объект.

На карте острова в маленьком, старом аэропорту Олдерни помечены форты викторианской эпохи, римская крепость, береговые укрепления времен Второй мировой войны.

Но на этой карте нет четырех нацистских лагерей, где содержались тысячи заключенных, которые строили в том числе и эти береговые укрепления. Многие из них погибли от истощения и побоев.

Олдерни - один из принадлежащих Британии Нормандских островов, наиболее известны из которых Гернси и Джерси. Во время Второй мировой войны острова были оккупированы Германией.

Правообладатель иллюстрации Alderney Museum/Trevor Davenport Image caption Проведенное после войны расследование показало, что нацисты преднамеренно создали для обитателей этих бараков нечеловеческие условия, в которых люди массово погибали от голода, непосильного труда, болезней и регулярных избиений

Маркус Робертс, директор Национального фонда англо-еврейского наследия, считает, что в местах, где на Олдерни были лагеря, следует сделать мемориалы - и как дань памяти погибшим, и как средство привлечения туристов.

"На Олдерни, наверное, лучше всего (в Британии - прим. Би-би-си) можно почувствовать, что представляла собой нацистская система рабского труда, - говорит Робертс. - Здесь люди смогут увидеть и понять последствия тирании и насилия над людьми".

Робертс полагает, что организация визитов на места лагерей, со всем подобающим уважением к памяти погибших, может стать частью общей стратегии развития туризма на Олдерни.

Оккупация Олдерни

Image caption Под Шербуром, совсем недалеко от Олдерни, нацисты построили пусковые площадки для Фау-1

В 1940 Олдерни вместе с другими Нормандскими островами демилитаризован

Почти всё население Олдерни перед оккупацией эвакуировано в Англию

В июле 1940 оккупирован Германией

Затем остров превращен в наиболее мощно укрепленную часть гитлеровского "Атлантического вала"

Рабочую силу обеспечивали четыре лагеря, названных по немецким островам Боркум, Хельголанд, Нордернай и Зюльт

Маркус Робертс убежден, что в концлагерях на Олдерни было заметно больше пленников, чем предполагалось ранее.

Большинство заключенных были из СССР - военнопленные, депортированные, евреи. Кроме того, на острове содержались и многочисленные узники из Германии и других европейских стран, в том числе, как полагает Робертс, около 10 тысяч французских евреев.

В 1982 году один из выживших узников лагеря Нордернай, Альберт Эблагон, рассказал израильскому журналисту, как нацисты избивали и морили голодом его и его товарищей по несчастью.

По его словам, некоторым из заключенных было больше 70 лет, но и их заставляли работать по 14 часов в день на строительстве укреплений.

"Каждый день были избиения, людям ломали руки и ноги. Нас морили голодом и непосильной работой. Очень многие умерли от полного истощения", - вспоминал Эблагон.

Согласно выводам официального расследования, проведенного вскоре после войны, на Олдерни погибли 389 узников. Но есть и те, кто оспаривает эти цифры и говорит о других оценках числа погибших, вплоть до 70 тысяч.

Правообладатель иллюстрации Marcus Roberts Image caption Маркус Робертс утверждает, что, по его подсчетам, на Олдерни было замучено больше евреев, чем считалось ранее

К числу оспаривающих официальную оценку принадлежит и Маркус Робертс, и из-за этих его заявлений его начали обвинять в том, что он пытается изобразить Олдерни гигантским кладбищем и тем самым отпугивает туристов.

В ответ Робертс написал в местную газету открытое письмо, в котором доказывал свою правоту и, кроме того, писал, что в соседней северной Франции военные кладбища вполне популярны среди туристов.

За последние десять лет число туристов, прибывающих на Олдерни самолетами, упало на четверть. Правда, этим летом их число немного выросло по сравнению с летом 2016 года.

Заместитель главы местного самоуправления Олдерни Иэн Тагби - против того, чтобы завлекать туристов мемориалами на месте бывших концлагерей.

"Мы должны быть приятным островом, который смотрит в будущее. Меня в принципе будущее интересует больше, чем прошлое, потому что что было - то прошло", - объясняет Тагби.

Image caption Остатки ворот самого западного концлагеря нацистов, Лагеря Зюльт

Концлагеря Олдерни

Четыре основных лагеря на острове подчинялись "Организации Тодта" - нацистской организации во главе с Фрицем Тодтом, которая занималась строительством концлагерей и снабжением промышленности рабочей силой из этих лагерей.

Концлагерь Зюльт в 1943 году был переподчинен строительному подразделению СС.

Узниками лагерей на Олдерни были советские военнопленные, депортированные, евреи и политзаключенные.

На территории Хельголанда и Нордернай, в каждом из которых содержалось по полторы тысячи человек, сейчас находится кемпинг.

В Боркуме содержались от 500 до 1000 специалистов и ремесленников из Германии и других стран.

В 2015 году Тагби и еще один политик, тоже уроженец Олдерни Луи Жан, голосовали против того, чтобы объявить Лагерь Зюльт заповедной зоной.

Image caption Грэм Маккинли голосовал за то, чтобы объявить Лагерь Зюльт заповедной зоной, и считает, что туристов надо привлекать и в остальные три лагеря на Олдерни

А вот Грэм Маккинли голосовал "за". Более того, он считает, что и на места трех остальных лагерей тоже нужно привлекать туристов.

"Нужно создать там какой-то мемориал, как-то отметить, напомнить, что там происходило", - говорит Маккинли.

По его мнению, люди будут посещать эти мемориалы, если им побольше рассказать об истории острова.

"Посмотрите на концлагеря в Польше и Германии. Они привлекают огромное количество туристов и приносят доход. Нам тоже нужно организовать такое", - рассуждает политик.

Правообладатель иллюстрации Alderney Museum/Trevor Davenport Image caption Перед немецкой оккупацией население Олдерни было почти полностью эвакуировано, и свидетелями происходившего в лагерях стали лишь очень немногие местные жители. На фото - укрепления на пирсе на Олдерни

От лагерей на Олдерни мало что осталось - в отличие от береговых укреплений, построенных их узниками.

В 2015 году Тагби и Жан остались в меньшинстве, и правительство Олдерни объявило территорию Лагеря Зюльт заповедной зоной.

Скоро под защитой могут оказаться и территории остальных трех лагерей - они уже включены в проект плана землепользования как земли, на которых любое строительство может вестись только с учетом истории этих мест.

Тревор Дэвенпорт, автор книги о немецких укреплениях на Олдерни, согласен, что места лагерей надо сделать охранной зоной, но совсем не уверен, что туда надо завлекать туристов.

"Я не против, чтобы людям рассказывали об этих лагерях. Но мы же не упыри какие-нибудь, чтобы рекламировать их как историческую достопримечательность. Разве что в рамках рассказа обо всей оккупации", - говорит Дэвенпорт.

Туристическое агентство Олдерни не собирается как-то выделять нацистские лагеря в своей рекламе острова.

"Местные жители уважают свою историю вне зависимости от исторического периода. Не стоит смешивать привлечение туристов и уважение к памяти жертв", - сказала пресс-секретарь агентства.

Image caption На мемориале Хэммонда на Олдерни есть надписи на многих языках в память о тех, кто погиб при строительстве этого кусочка гитлеровского "Атлантического вала"

Маркус Робертс, однако, считает, что привлекать туристов в места лагерей на Олдерни вполне оправданно, и деньги, которые получит остров, ничуть не принижают памяти жертв.

"Это касается не только самого острова, это касаетя людей буквально со всего мира, - говорит Робертс. - Каждый из тех, кто погиб здесь, был чьим-то родственником, чьим-то сыном, и каждая жизнь бесценна".