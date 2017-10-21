Экс-глава спецслужбы Британии: Россия вложилась в холодную войну

Правообладатель иллюстрации GCHQ Image caption Роберт Ханниган ушел с поста директора секретной службы GCHQ в январе 2017 года

Хиллари Клинтон в последнее время колесит по Америке со своей новой книгой "Что произошло", в которой рассказывает, почему год назад проиграла Дональду Трампу на президентских выборах.

Клинтон, обвиняющая в своем поражении вмешательство Москвы, заявила на прошлой неделе: "Возможно, что излюбленное оружие России - уже не танки и не ракеты. Но скажу прямо: это новый вид холодной войны, которая недавно началась. В XIX веке мы воевали на земле и на море, в ХХ веке - в воздухе. Но в XXI веке войны будут все чаще вестись в киберпространстве".

Би-би-си спросила бывшего главу Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ) Роберта Ханнигана, что он думает об угрозе войны в киберпространстве. GCHQ - секретная служба, занимающаяся защитой государственной информации и проблемами кибербезопасности.

Би-би-си: Способен ли Запад противостоять российской угрозе, о которой говорит Хиллари Клинтон?

Роберт Ханниган: Я думаю, мы догоняем. Киберпространство предоставило России новые возможности делать то, что она очень часто делала другими способами в прошлом.

Посеять неуверенность в западной демократии - это не новая цель для России, они пытались это делать многие годы. Теперь они в основном занимаются этим в интернете.

В каком-то смысле все это было предсказуемо. Хиллари Клинтон права в том, что мы были немного наивны, когда радовались новым интернет-технологиям и не понимали, что они могут быть использованы и для других целей.

Би-би-си: Предсказуемо... И, тем не менее, это происходит. Происходит реальное вмешательство в выборы и демократический процесс.

Р.Х.: Совершенно верно. Это происходило во Франции и в Германии. Тому есть явные свидетельства, и правительства этих стран в ходе предвыборных кампаний открыто говорили о происходившем.

Я думаю, было бы наивно думать, что Россия не предпринимала подобных попыток у нас. Это то, что они делали и будут делать, и кибертехнологии - это для них новая возможность.

Би-би-си: Как этому противостоять? Судя по всему, нам следует ожидать подобного и в дальнейшем.

Р.Х.: Частично решение этой проблемы состоит в разоблачении подобной деятельности. Конгресс США требует от компании Facebook более подробного рассказа об использовании рекламы в ходе предвыборной программы, об использовании его платформы Россией и в российских интересах.

Это новое, раньше интернет-компании этого не делали. Теперь они начали предоставлять такую информацию. Я думаю, что так и должно быть. Разоблачение - лучший способ противостоять этой угрозе. И надо удалять такие материалы.

Правообладатель иллюстрации GCHQ Image caption Центр правительственной связи работает в партнерстве с другими секретными службами Британии

Би-би-си: Вы слышали представительницу Facebook Шерил Сэндберг (главный операционный директор компании - прим. Би-би-си), выступавшую на эту тему. Конечно, они представляют это как проблему свободы слова: владельцы не должны вмешиваться и препятствовать свободе слова. Но насколько это оправдано?

Р.Х.: Это абсолютно верно: свобода слова важна. Но люди должны знать источники информации, которую они получают, знать, кто стоит за ними.

Би-би-си: Многие из таких материалов - это фейковая реклама, анонимно расставляемая российскими источниками.

Р.Х.: Прозрачность - это главное, и обеспечить ее могут только интернет-компании, у которых есть все эти данные, которые владеют информацией.

Би-би-си: Что все это означает - новые правила, регулирование их деятельности?

Р.Х.: Не обязательно. Я надеюсь, компании придут к этому до того как будет введено какое-либо регулирование. Но, так или иначе, эта отрасль должна регулироваться, даже если они не могут это делать сами.

Би-би-си: Вы всю жизнь проработали в этой сфере. Сейчас на эту тему публикуются книги, всевозможные отчеты и, конечно, американский конгресс и журналисты изучают этот феномен. Вы не думаете, что интернет-гиганты, такие как "Фейсбук" и "Твиттер", пренебрегают интересами пользователей именно в свете этой проблемы, о которой мы говорим?

Р.Х.: Я думаю, их просто использовали. Ими легко манипулировать, и они были немного наивны. Пять-шесть лет назад они называли себя нейтральными проводниками контента, говорили, что они не издатели, что они не отвечают за контент.

С тех пор, надо признать, они далеко продвинулись. Они признают, например, свою ответственность за материалы в сети, призывающие к терроризму, и они уже не говорят, что они нейтральные платформы для размещения контента.

Фейковые новости - это новая вещь. Она застала их врасплох, они были слегка наивны.

Би-би-си: Но прошел уже по крайней мере год с тех пор как мы узнали о фейковых новостях, роли России и ее гибридной войне. Вы уже сказали, что соцсети распознали проблему терроризма. Почему так долго они не могли распознать проблему, которая затрагивает фундаментальные вещи, такие как демократический процесс?

Р.Х.: Это хороший вопрос. Я думаю, они просто сосредоточены на других проблемах: интересах бизнеса, зарабатывания денег, расширения аудитории… Они не уделили достаточно внимания и времени этой проблеме и не затратили достаточных усилий на ее решение.

Би-би-си: Расскажите об антивирусной программе Касперского, какую роль она тут играет?

Р.Х.: У нас эта тема не всплывала, но, как вы знаете, в Америке это большая история. Власти запретили использовать антивирус "Лаборатории Касперского" в правительственных учреждениях.

Возможно, еще более важно то, что крупнейший в США ритейлер Best Buy убрал этот продукт со своих полок. Это все потому, что правительство усмотрело связь между "Лабораторией Касперского" и российской разведкой.

Задумайтесь о том, что такое антивирусный продукт: практически вы приглашаете компанию в свой компьютер. Она может сканировать ваши данные, чтобы найти вредоносные программы, ведь это ее работа.

Она будет регулярно обновлять программное обеспечение, это означает - писать коды, загружать софт в ваш ноутбук. Вы должны быть полностью уверены в том, что можно доверять этой компании и юрисдикции, в которой она работает.

Би-би-си: Владимир Путин совсем недавно заявил, что самая большая его ошибка за последние 15 лет заключается в том, что он слишком доверял Западу.

Р.Х.: Конечно, он так скажет. Я думаю, проблема России - не в каких-то конкретных компаниях, а в том, что это государство авторитарно, сильно коррумпировано, а частный бизнес для него - лишь продолжение государственной мощи.

У такого государства есть очень много возможностей и полномочий диктовать бизнесу, что ему нужно делать. Но даже и без этих полномочий нужно быть весьма безрассудной компанией, чтобы сказать "нет" ФСБ, если та ее о чем-то попросит.

Западную демократию невозможно сравнивать с тем, как функционирует Россия, несмотря на все наши ошибки.

Би-би-си: По-вашему, можно ли уже говорить о новой холодной войне?

Р.Х.: Я думаю, что она идет уже некоторое время. Россия вложилась в нее уже давно, инвестировала много денег, привлекла множество людей. Все это вышло на поверхность из-за истории с американскими выборами. Но скрытно это продолжается уже давно. Я думаю, они и сами видят, что сильно вовлечены в этот новый конфликт.