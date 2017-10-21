У власти не женское лицо - только ли в Китае?

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Мао Цзэдун говорил, что женщины держат половину неба. Добиться аналогичного представительства во власти китаянкам до сих не удалось: мужчины заняли три четверти зала на съезде Компартии, а в политбюро женщинам отвели только два из 25 мест.

Когда председатель КНР Си Цзиньпин открывал 19-й съезд Компартии на этой неделе, западная пресса обратила внимание на мужское лицо китайской власти.

И в 90-миллионной партии, и в парламенте Китая женщин - около 25%. Чем ближе к вершине власти, тем хуже: после предыдущего съезда в Центральный комитет попали только 33 женщины (9%), в политбюро - две (8%).

Неравенство налицо, но китайская ли это проблема?

Как выясняется после сравнения с другими странами, Китай далеко не аутсайдер: он обошел и США, и Индию, и Россию.

Ситуация везде оставляет желать лучшего: доля женщин в политическом истеблишменте не соответствует гендерному составу населения ни в ведущих демократиях, ни в небольших автократиях, ни на Западе, ни на Востоке.

Стеклянный потолок

Китайским женщинам трудно пробить карьерный "стеклянный потолок" вопреки заявленной властями приверженности гендерному равенству и несмотря на то, что женщины чаще мужчин поступают в университеты.

Что же сдерживает их?

Женщины обычно вступают в партию в вузе или на работе из карьерных соображений, однако пробиться на уровень выше города или провинции им сложно.

"Многовековое представление о том, что место женщины дома и на кухне, означает, что женщины не должны быть амбициозны, - объясняет профессор политологии Университета Торонто Линетт Хонг. - Их социальная роль - заботиться о мужьях, детях и внуках".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Три четверти делегатов съезда КПК - мужчины

Среди руководителей среднего звена женщин достаточно, но на высшем уровне ситуация иная.

"Нужно наладить хорошие связи с людьми, которые имеют право назначать на такие должности, а это преимущественно мужчины", - объясняет приглашенный научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Линг Ли.

Еще одно препятствие - пенсионный возраст: для мужчин - 60 лет, для женщин на госслужбе и госпредприятиях - 55 лет, для остальных женщин - 50 лет.

За бортом большой политики

Ситуация в других странах улучшается, но далека от равенства.

В нынешнем составе Палаты общин Великобритании рекордное в истории страны число женщин - и все равно их лишь треть. В индийской Лок сабха и японской Палате представителей Японии лишь каждый десятый депутат - женщина. В российской Госдуме - 16%.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Палате депутатов Руанды женщин - большинство

На их фоне выгодно выделяются Руанда, где женщины занимают 61% мест в Палате депутатов, и коммунистическая Куба, где им отдана половина мест в Национальной ассамблее народной власти.

Так обстоят дела на политическом Олимпе, а что там внизу, среди рядовых членов партий?

Помните, четверть членов Коммунистической партии Китая - женщины. Но и тут ничего особенного.

Вьетнам и Куба - также однопартийные государства. По последним доступным данным, в обеих странах менее трети партбилетов выписаны женщинам.

Похожая картина и в некоторых многопартийных демократиях.

Женщины составляют 26% в партии ХДС Анжелы Меркель в Германии и около 30% - в Консервативной партии Великобритании.