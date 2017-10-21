Последняя пристань: куда отправляют списанные космические аппараты

Правообладатель иллюстрации china manned space engineering Image caption Контроль над китайской орбитальной станцией "Тяньгун-1" был потерян еще в прошлом году

Китайская орбитальная станция "Тяньгун-1", связь с которой в настоящее время потеряна, должна будет упасть на Землю в следующем году. Но не в один из удаленных от цивилизации районов, где заканчивают свои дни большинство космических аппаратов.

В наши дни исследователи и искатели приключений вынуждены находить новые места для путешествий: высочайшие вершины покорены, полюса открыты, пересечены все океаны и пустыни.

Некоторые из этих новых мест называются полюсами недоступности. Два из них представляют особый интерес.

Первый носит название Континентального полюса недоступности - это точка на суше, максимально удаленная от океанов. Ведутся споры относительно ее точного расположения, но большинство исследователей сходится во мнении, что она находится вблизи так называемых Джунгарских Ворот - горного прохода между Китаем и центральной Азией.

Аналогичное место в океане (максимально удаленное от суши) - лежит в южной части Тихого океана, на 2700 км южнее островов Питкэрн, где-то на территории между Австралией, Новой Зеландией и Южной Африкой.

Океанический полюс недоступности привлекает внимание не только исследователей. Для операторов космических спутников он также представляет большой интерес. Все потому, что большинство космических аппаратов, вращающихся вокруг Земли, в конце концов должны упасть, но куда - вот вопрос.

Малые спутники сгорят при падении, но части крупных аппаратов достигнут поверхности нашей планеты. Для того чтобы избежать их падения на населенные районы, аппараты направляют к океаническому полюсу недоступности.

Участок океанического дна площадью примерно полторы тысячи квадратных километров в этом районе представляет собой кладбище спутников. По последним подсчетам, здесь лежит более 260 космических аппаратов, преимущественно российских.

Здесь, например, покоятся обломки космической станции "Мир", запущенной на орбиту в 1986 году.

При весе в 120 тонн она не могла сгореть полностью в атмосфере и упала в океан здесь в 2001 году - тогда многие рыбаки видели огненный шлейф обломков, пронесшихся по небу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компьютерная модель столкновения станции "Мир" с атмосферой Земли в 2001 году

Несколько раз в году модули обеспечения Международной космической станции падают здесь, сгорая вместе с отходами МКС.

Никто при этом не подвергается опасности. Район не используется для рыболовства, так как здесь не проходят океанические течения и не заносят питательных веществ и организмов, делая морскую фауну скудной.

Одним из визитеров в эту заброшенную часть планеты в будущем станет и сама Международная космическая станция.

В соответствии с имеющимися планами, станция будет списана в следующем десятилетии и аккуратно направлена в район океанического полюса недоступности. С массой в 450 тонн - в четыре раза больше, чем у "Мира" - при падении этот космический гигант должен будет оставить яркое впечатление о себе.

Впрочем, не всегда имеется возможность направить падающий спутник или космическую станцию в южную часть Тихого океана - например, в случае с аппаратом, потерявшим связь с операторами.

Правообладатель иллюстрации NASA Image caption Земля окружена обломками космического мусора

Подобное случалось в 1991 году с 36-тонной станцией "Салют-7", которая упала в Южной Америке, и в 1979 году с американской станцией "Скайлэб", рухнувшей в Австралии. Ни тогда, ни, насколько нам известно, когда-либо еще, никто на Земле не пострадал от падения обломков.

Мы вновь столкнемся с такой ситуацией в будущем году.

Где-то в промежутке между январем и апрелем 2018 года китайская орбитальная станция "Тяньгун-1" упадет на Землю. Ее запуск состоялся в 2011 году, и она стала первой китайской космической станцией. Год спустя на ее борту побывала первая в истории Китая женщина-космонавт Лю Ян.

"Тяньгун-1" сходит с орбиты, но китайские инженеры потеряли контроль над станцией и не могут управлять двигателями, чтобы "уронить" ее в южной части Тихого океана.

Вместо этого станция упадет где-то между 42,8 градусами северной и южной широты, то есть между широтами Северной Испании и Южной Австралии, и указать место точнее представится возможным только за несколько часов до падения.

Таким образом, "Тяньгун-1", скорее всего, окажется станцией, которая не присоединится к своим собратьям в отдаленной части Тихого океана.

Доктор Дэвид Уайтхауз был научным корреспондентом Би-би-си в 1998-2006 годах, а также научным редактором сайта Би-би-си.