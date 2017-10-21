"Избиратели не доверяют никому": как проходят выборы в Грузии

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие называют эти выборы важным тестом как для политических партий, так и для страны в целом.

В Грузии в субботу проходят выборы в органы местного самоуправления. В центре внимания - борьба за влиятельный пост мэра столицы Грузии, где, по официальным данным, проживает около трети населения страны.

Выборы проходят по всей Грузии, за исключением отколовшихся регионов Абхазии и Южной Осетии. Жители выбирают мэров и депутатов в представительные органы местного самоуправления - Сакребуло.

За ходом выборов будут наблюдать более 20 тысяч представителей местных и почти 600 представителей международных организаций.

Борьба за Тбилиси

Основное внимание сосредоточено на столице и борьбе за влиятельный пост мэра Тбилиси, на который претендуют 13 кандидатов, в том числе и кандидат от правящей партии "Грузинская мечта", экс-министр энергетики и в прошлом игрок футбольного клуба "Милан" Каха Каладзе.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Бывший футболист и министр Каха Каладзе баллотируется на пост мэра Тбилиси от правящей партии

Для победы в первом туре кандидату в мэры нужно набрать более половины голосов избирателей, участвовавших в выборах. Если ни один из кандидатов не набирает достаточно, назначается второй тур выборов, в котором участвуют два кандидата, набравшие наибольшее число голосов.

Выборы как тест

Многие называют местные выборы важным тестом как для политических партий, так и для страны в целом.

Но, по мнению эксперта Гии Хухашвили, высокой активности избирателей, как и сюрпризов, на этих выборах ждать не стоит, так как большая часть избирателей не доверяет существующим партиям и предвыборным обещаниям кандидатов.

"Эти выборы являются целиком негативными. Избиратель в Грузии практически отдалился от партийной политической элиты, не доверяет никому, считает, что у него нет достойного выбора… При таком негативном отношении к политической элите решающее значение имеют ресурсы - и материальные, и административные", - говорит он.

"Могут быть некие локальные сюрпризы, но, исходя из того, что у власти монополия на ресурсы, я думаю, что итоги выборов все-таки предрешены", - считает Хахашвили.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Внимание избирателей приковано к выборам мэра Тбилиси, где сохраняется хотя бы слабая интрига

Единственное, что, по его словам, вызывает интерес, - это выборы мэра Тбилиси, так как здесь есть более-менее открытая конкуренция, и от результата голосования зависит дальнейшее развитие политической ситуации.

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии, скорее всего, опередит своих соперников, но не исключено, что набрать более половины голосов ему не удастся, и это приведет ко второму раунду выборов.

"Выборы мэра Тбилиси - это как бы тест перед выборами президента, а выборы президента, сами по себе, станут тестом к выборам парламента в 2020 году. Эта интрига слабая, но она все-таки сохраняется", - говорит Хухашвили.

Новый соперник?

На предыдущих выборах кандидату "Грузинской мечты", нынешнему мэру Тбилиси Давиду Нармания не хватило около четырех процентов в первом туре, однако во втором туре он одержал внушительную победу.

Тогда его главным оппонентом был представитель Единого национального движения, партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которая считалась главной оппозиционной силой в стране.

Однако после парламентских выборов 2016 года в оппозиционной партии произошел раскол. Значительная часть лидеров покинули ЕНД, создав новое политическое объединение - "Европейская Грузия".

Теперь голоса прежних сторонников движения могут разделиться между бывшим ведущим и заместителем директора телекомпании "Рустави -2" Заалом Удумашвили, которого выдвинула на пост мэра столицы ЕНД, и бывшим заместителем госминистра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Грузии Еленой Хоштария - от "Европейской Грузии".

И если в последние годы соперниками правящей партии на выборах традиционно были представители Единого национального движения, в этот раз аналитики не исключают, что главным конкурентом Каладзе может стать не оппозиционер, а независимый кандидат, депутат тбилисского Сакребуло, бывший журналист Александр Элисашвили.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Элисашвили может оказаться серьезным конкурентом для кандидата от правящей партии

Элисашвили в качестве главного соперника может стать гораздо большей головной болью для правящей партии, считают эксперты.

"Если будет второй тур, это покажет, что у власти не все в порядке, а если во второй тур выйдет независимый кандидат Элисашвили, власть получит серьезную проблему, потому что он может консолидировать оппозиционный электорат", - говорит Хухашвили.

То, что Элисашвили - независимый кандидат, можно скорее считать его плюсом в глазах избирателей, соглашается специалист по международным отношениям Георгий Гобронидзе.

"Независимо от того, пройдет или нет он во второй тур, факт в том, что определенное доверие к нему в обществе существует, и это обусловлено, наверное, тем, что значительная часть общества устала от существующей в стране политической конъюнктуры, от того, что они видят одни и те же партии", - говорит он.

Предвыборная среда: давление и стрельба

По словам Гобронидзе, несмотря на то, что определенные проблемы в политической культуре остаются, позитивным явлением предвыборного периода можно считать более интенсивные дебаты между кандидатами в мэры и определенный общественный интерес.

Местные выборы дадут возможность не только оценить демократический процесс и увидеть существующий политический ландшафт в стране - они также важны с точки зрения репутации страны на международной арене.

"Это определенный тест для Грузии, которая должна показать как своему населению, так и странам-партнерам, что это общество является демократичным, состоявшимся и прогнозируемым партнером", - говорит он.

Неправительственные организации отмечают, что предвыборная кампания в целом проходила мирно.

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Но проблемой по-прежнему остаются случаи использования административного ресурса в пользу правящей партии, а с приближением дня голосования значительно участились инциденты давления и угроз, предположительно, по политическим мотивам.

Кроме того, правозащитники отметили, что доминирующее положение правящей партии в ходе предвыборной кампании было очевидным.

В то время как масштабного физического противостояния на избирательной гонке не было, тревожным фактом стал инцидент у избирательного штаба правящей партии в Марнеульском районе, который произошел за день до голосования.

Неизвестные открыли стрельбу, ранив четырех человек, в том числе мажоритарного кандидата от правящей партии. Раненые были доставлены в больницу, угрозы их жизни нет, заявило МВД.

О мотивах преступления следствие пока не говорит, а власти, со своей стороны, призывают не делать выводов о связи этого инцидента с избирательным процессом до завершения следствия.