"Девушки для обложки": как женщины украсили лондонское метро

Правообладатель иллюстрации London Transport Museum

Лондонское метро не только самое старое в мире - эта транспортная система одной из первых стала привлекать женщин для создания рекламных плакатов, популяризовавших услуги подземки и украшавших ее вагоны и станции.

Художницы-оформители начали сотрудничать с лондонским метро с начала XX века, однако их имена долгое время оставались никому не известны, поскольку их плакаты в основном печатались либо со значком рекламного агентства, либо с инициалами автора, а иногда и вообще без подписи.

Лондонский Музей транспорта решил воздать им должное и устроил специальную экспозицию The Poster Girls - "Девушки для обложки", обыграв в названии расхожий штамп "девушки с обложки".

Правообладатель иллюстрации London Transport Museum/Mabel Lucie Attwell

Мейбл Люси Аттвелл, возможно, является не самым типичным примером, поскольку она была известным художником-оформителем еще до того, как ее рисунки стало использовать лондонское метро. Ее почтовые карточки с изображением щекастых симпатичных деток (прообразом которых была ее дочка Пегги) к 1911 году пользовались огромной популярностью.

Дочь мясника, родившаяся в 1879 году девятой по счету в семье с 10 детьми, Аттвелл не получила должного образования, однако первый же ее рисунок был продан рекламному агентству.

Лондонское метро стало заказывать ей рекламу конкретных развлекательных мероприятий - такую, как на этом постере 1912 года, зазывающем на загородную ярмарку в помощь благотворительной организации по охране животных.

Правообладатель иллюстрации Museum of Transport/Laura Knight

В 1920-30-х годах на волне послевоенной эмансипации многие женщины стали работать в графическом дизайне, поскольку им стало легче получить художественное образование и начать карьеру в этой сфере. Что, впрочем, не означало, что им платили столько же, сколько их коллегам-мужчинам.

Лора Найт поборола эту тенденцию: она стала не только известным художником-оформителем, но и получила в 1929 году орден Дамы-командора Британской империи за заслуги в изобразительном искусстве; в 1936 она стала первой женщиной, принятой в состав Королевской академии художеств; во время Второй мировой войны Найт была официальным военным живописцем, а в возрасте 69-ти лет была направлена делать зарисовки с Нюрнбергского процесса.

Литографский оттиск представленного на выставке плаката "Регби в Твикенхэме" был продан в 2012 году на аукционе Christie's за 4 750 фунтов (6 200 долларов).

Правообладатель иллюстрации London Transport Museum/Dora M Batty

Но не только на матч по регби или футболу можно было попасть посредством столичного транспорта.

В 1920-х годах стали появляться постеры, рассчитанные на женскую аудиторию - как, например, этот - "На метро за покупками: из пригорода в центр за 30 минут", - созданный в 1925 году Дорой Бэтти, которая часто в своих графических работах изображала женщин, одетых и причесанных по последнему слову моды.

Бэтти создала более 50 плакатов только для лондонского транспорта. Она вообще была чрезвычайно плодовитым художником-оформителем и керамистом, но, к сожалению, не получила такого признания, которым пользовались многие ее коллеги-мужчины.

Правообладатель иллюстрации London Transport Museum/Mary Koop

Автором этой шикарной очереди из зонтиков 1925-го года - "На летние распродажи - на метро с легкостью" - была Мэри Куп. О ней мало что известно - она училась в художественной школе в Кройдоне, а затем в Лондонской школе изобразительных искусств.

Эстамп этого постера в 2012 году был продан без малого за 9 000 фунтов, а сам этот рисунок был напечатан на множестве вещей - от настоящих зонтиков до почтовых марок.

Правообладатель иллюстрации London Museum of Transport/Arnrid Banniza Johnston

Сразу видно, что это не совсем обычная реклама лондонского зоопарка, куда, как гласит надпись, можно добраться на метро, доехав до станций "Чок-фарм" или "Камден-таун": здесь посетители и постояльцы поменялись местами, и, пожалуй, стоит присмотреться поподробнее, кто именно попал в клетки.

Этот смелый плакат в 1930 году нарисовала шведка Арнид Банниза Джонстон, дочь торговца зерном и кукурузой, и его публикация тут же раскрыла перед ней двери в индустрию оформительства.

Она скончалась в 1972 году, и в одном из ее некрологов была сказано так: "Многие ее друзья считали, что ее щедрая натура столь же значительна, сколь и нарисованные ею животные".

Правообладатель иллюстрации London Transport Museum/Sheila Stratton

Постеры развлекательного характера во время Второй мировой войны сменились информационными, а большая часть трудоспособных женщин была занята на производстве, так что оформительство отошло на второй план.

Однако к 1950-му году Лондонское транспортное управление вновь стало приглашать женщин-графиков, в их числе оказалась и Шейла Страттон.

Ее поразительно модернистский постер 1954 года призывает совершать автобусные экскурсии по Лондону и его окрестностям и является одним из самых оригинальных, опубликованных Лондонским транспортным управлением за все послевоенное десятилетие.

Правообладатель иллюстрации London Transport Museum/Dorrit Dekk

Этот плакат 1961 года показывает все разнообразие лондонских типажей - от торговца рыбой до судьи и лейб-гвардейца, - которых обслуживает столичный транспорт.

Его автор - художник-график Доррит Декк, начавшая свою карьеру в послевоенные годы в Центральном управлении информации, из недр которого выходили такие образовательные постеры, как "Кашель и чихание распространяют заболевания" и тому подобное.

Дороти Каролина Эпштейн родилась в Чехословакии в еврейской семье, училась живописи в Вене, а с приходом туда нацистов переехала в Лондон, где поступила на работу в женскую вспомогательную службу ВМС в качестве офицера сверхсекретного отдела по радиоперехвату зашифрованных сообщений вермахта, которые посылались на немецкие торпедные катера, патрулировавшие Ла-Манш.

После войны она много работала для авиакомпании Air France и судоходной P&O, а также для Британских железных дорог и Управления лондонского транспорта.

Правообладатель иллюстрации London Transport Museum/Carol Barker

Красочный постер Кэрол Бейкер "Лондон для детей" 1973 года выполнен в модном в то время психоделическом стиле.

Для создания ностальгических картин лондонского прошлого Бейкер использовала в своих работах разнообразную технику и средства, включая кусочки ткани, старинные фото и кружева. Она также много и успешно иллюстрировала детские книжки.

Правообладатель иллюстрации London Transport Museum/Jennie Tuffs

В 1980-е годы Управление лондонского транспорта стало заказывать высокохудожественные плакаты художникам напрямую, чтобы заполнить постерами непроданные места, отведенные для коммерческой рекламы.

Дженни Таффс в 1987-1999 гг. создала семь плакатов для лондонского метро, включая представленный выше, приглашающий посетить оранжерею принцессы Уэльской в ботаническом саду Kew Gardens. Он стал одним из самых продаваемых плакатов сувенирного магазина лондонского Музея транспорта.

Правообладатель иллюстрации London Transport Museum/Ruth Hydes

В Лондоне и его окрестностях много животных, в том числе есть и олени, что запечатлела в своей работе 2015 года Рут Хайдс, призывая горожан открыть для себя лесной массив в пригороде Эппинг.

А вот Анна Хаймас получила заказ нарисовать четыре плаката, пропагандирующие зимние развлечения в британской столице, нацеленные как на туристов, так и на лондонцев, и Winter Fun ("Зимние забавы") - один из них (фото внизу).

Ее работы стали частью более широкой кампании #LondonIsOpen ("Лондон открыт"), запущенной мэрией британской столицы с целью показать после "брексита", что Лондон - это дружный, открытый для бизнеса и всего мира город.

Правообладатель иллюстрации London Transport Museum/Anna Hymas

Как отмечает директор Музея транспорта Сэм Маллинс, эта коллекция "дает возможность понаблюдать за изменениями социальных, экономических и политических условий, которые за последние 100 лет оказывали воздействие на жизнь и работу женщин - что особенно своевременно, по мере того как мы приближаемся в 2018 году к столетию с того момента, когда женщины получили право голоса".

Выставка Poster Girls продлится до января 2019 года.