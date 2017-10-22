Испанский министр не считает события в Каталонии переворотом

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис: многие фотографии с пострадавшими каталонцами были фальшивкой

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис категорически отверг заявление председателя каталонского парламента Карме Форкаделя о том, что введение прямого правления Мадрида в Каталонии фактически является государственным переворотом.

"Если кто и пытается совершить переворот, то это каталонское правительство", - заявил испанский министр, выступая в воскресной телепрограмме Би-би-си "Шоу Эндрю Марра".

В субботу премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил о намерении отправить в отставку правительство Каталонии и ограничить некоторые полномочия парламента автономии.

По некоторым данным, центральные власти в Мадриде собираются взять под свой контроль каталонскую полицию и государственный телеканал TV3.

Какова позиция испанских властей?

"Мы точно следуем положениям нашей конституции, - сказал Альфонсо Дастис, отвечая на вопросы телеведущего Эндрю Марра. - Если вы посмотрите на практику других демократических стран (прежде всего наших партнеров по Европейскому союзу), они никогда не согласились бы на раскол страны по воле одной ее части. В этом смысле наша конституция является точной копией, например, конституции Германии".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В субботу собравшиеся в Барселоне на демонстрацию сторонники независимости слушали выступление Пучдемона по своим смартфонам

Министр также утверждал, что многие из опубликованных фотографий сцен полицейского насилия в день проведения референдума в Каталонии являются сфабрикованными.

Ранее правительство в Мадриде принесло извинения пострадавшим в столкновениях с полицией жителям Каталонии. По данным каталонских властей, 1066 человек обратились за медицинской помощью в результате стычек с полицией в день референдума.

Действительно ли Испании угрожает переворот?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Подполковник Антонио де Молинья захватил в заложники депутатов парламента в феврале 1981 года

В последний раз Испания сталкивалась с попыткой государственного переворота 23 февраля 1981 года, когда группа военных и полицейских попыталась взять штурмом здание парламента в Мадриде.

Это восстание было подавлено, но оно явилось ярким напоминанием об авторитарном режиме генерала Франсиско Франко, который просуществовал с 1939 по 1975 год.

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон назвал шаги по введению прямого правления из Мадрида самой серьезной угрозой государственности Каталонии со времен Франко, когда провинция утратила свою автономию.

Что будет дальше?

Ожидается, что в пятницу парламент Испании одобрит предложения правительства о введении прямого правления, а также план о проведении новых парламентских выборов в Каталонии.

Поступают сообщения, что в тот же день каталонский парламент собирается провести чрезвычайное заседание, на котором будут обсуждаться меры центрального правительства.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Карлес Пучдемон осудил введение прямого правления в Каталонии

Ранее Карлес Пучдемон заявил, что его правительство не согласится с введением прямого управления. В субботу около 45 тысяч человек вышли на митинг протеста в Барселоне под лозунгом "свобода и независимость".

Призывы сепаратистов к внешнему вмешательству пока ни к чему не привели, так как ЕС занимает позицию невмешательства в события в Испании, считая их сугубо внутренним делом этой страны.

Испания уже в течение почти 40 лет является многопартийной демократической страной с конституционной монархией, обладающей одной из самых либеральных конституций в Европе. Например, она одной из первых европейских стран приняла закон о легализации однополых браков в 2005 году.

Насколько оправданы опасения возвращения к диктатуре?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На плакатах в Барселоне Франко изображается целующимся с Рахоем

Режим генерала Франко ненавидит большинство каталонцев. В годы гражданской войны (1936-1939) Каталония была основным оплотом республиканцев и левых партий.

Обвинения в том, что нынешнее правительство в Мадриде прибегает к франкистским приемам в обращении с Каталонией, являются весьма болезненными для Народной партии премьер-министра Мариано Рахоя, основанной членом франкистского правительства Мануэлем Фрагой Ирибарне.

Однако премьер-министр опирается на поддержку в данном вопросе и со стороны двух основных оппозиционных партий - центристской Гражданской партии и социалистов.

Избиратели социалистов, особенно в южных районах Испании, например, Андалусии, занимают антифранкистские позиции. Это важно, поскольку многие полицейские подразделения, направленные в Каталонию в период референдума, были сформированы из полицейских из Андалусии.