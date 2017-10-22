Навальный вышел из-под ареста и провел митинг в Астрахани

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman for This is Navalny project

В воскресенье основатель Фонда по борьбе с коррупцией Алексей Навальный вышел из-под ареста и улетел на предвыборный митинг в Астрахань - первый после заявления об участии в президентских выборах телеведущей Ксении Собчак, которую сам Навальный назвал "спойлером".

Как отреагировали на последние новости его сторонники в Астрахани и что за люди помогают Навальному в этом городе, изучала Русская служба Би-би-си.

В девять часов утра в воскресенье Алексей Навальный вышел из спецприемника в Москве, где отбывал очередное административное наказание - 20 суток - за призывы собраться на акцию протеста в Санкт-Петербурге в день рождения президента Путина.

А в пять вечера он уже ехал из аэропорта Астрахани на свой предвыборный митинг. Такие митинги Навальный проводит в нескольких городах страны каждые выходные - если не сидит под арестом. Подсчитано, что каждый пятый день своей президентской кампании Навальный провёл в заключении.

За полчаса до начала собравшихся накрывает ливень, на выбитом асфальте образуются лужи. И все же, когда на сцену выходит Навальный, его ждет около полутора тысяч человек. Абсолютное большинство собравшихся очень молоды, многим явно нет 18 лет.

"Дмитрий Медведев, почему вы так никому и не ответили?" - обращается Навальный к премьер-министру, который, как сообщается, сейчас как раз в Астрахани с неофициальным визитом - и, по мнению Навального, наверняка смотрит трансляцию митинга в интернете.

"Настоящая катастрофа в том, что это спрашиваем только мы. Спрашивала ли прокуратура? Спрашивал ли хоть один депутат? Ведущие на телеканалах? Видите, они нас никак не представляют вообще", - продолжает оппозиционер.

Из толпы задают вопрос о недавнем заявлении Ксении Собчак и ее решении об участии в президентской кампании.

"Каждый, кому есть 35 лет, может выдвинуться на выборы, - издалека начинает политик. - Вот и у меня такое право есть!"

Прямого ответа на вопрос о Собчак он так и не дает, заявив только, что, если его права пойти на выборы лишат, он призывает такие выборы бойкотировать.

Особые аплодисменты вызывает обещание Навального распустить Роскомнадзор. Вопрос из толпы про закон об оскорблении чувств верующих поддерживают ободрительным гулом. И очень радуются студенты, когда Навальный спрашивает, кого из них в университете убедительно просили не приходить на митинг.

"Вы хотите жить в стране, где в вузе запрещают ходить на митинги?" - спрашивает он со сцены.

"Не-е-ет!" - радостно вопит компания парней, для конспирации надевших капюшоны и медицинские маски. Открытую часть лица они прикрывают табличками "Навальный 2018", которые раздали участникам митинга.

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman for This is Navalny project

Студент Саша и двое его друзей лиц не прячут, хотя в колледже им тоже сказали, что если заметят на акции Навального, то могут исключить. Всем студентам накануне раздавали бумаги, предупреждающие о наказании за участие в несанкционированном митинге, и заставляли их подписывать, рассказывает Саша. "Но мы-то знаем, что этот митинг санкционированный", - спокойно говорит он.

Через год Саша заканчивает колледж. "И получается так, что я смогу зарабатывать 20 тысяч от силы. Невозможно уже: цены растут, зарплаты нет", - очень по-взрослому говорит он.

"Нас достало, - сообщает 11-классница, отдавая промокшей подруге свою куртку. - Мы хотим что-то поменять... Чтобы, когда моя тетя слегла с менингитом, ее бы не оставляли в коридоре больницы в коме лежать".

В школе девочкам тоже советовали не ходить на митинги, но их это напутствие не впечатлило, они даже медицинских масок не принесли: "Мы не хотим быть терпилами, как наши родители, а с чего-то же надо начинать".

"Русский Массачусетс"

Депутат Госдумы от "Справедливой России" Олег Шеин сравнивает родную Астраханскую область с американским Массачусетсом: "Здесь демократичный регион, другим он быть не может в силу его мультикультурности. Здесь многовековые традиции взаимодействия между разными этносами и конфессиями, здесь отрицают ксенофобию. И это проецируется на политическую повестку тоже. Сюда никогда не доходили РНЕ, баркашовцы. После разгрома мафиозной мэрии меры политического давления в отношении оппозиции резко сократились".

И действительно, на штаб Навального в Астрахани никто не нападал, в отличие от соседних Краснодара или Волгограда. Когда сторонникам Навального не согласовывали тут митинги - 12 июня и 7 октября - они устраивали массовые прогулки по центру города с флагами России и раздачей листовок. Полиция сопровождала гуляющих, но не вмешивалась.

Даже казаки и НОДовцы на митинге не появились. Главным оппонентом Навального оказался подвыпивший мужичок, представившийся Олегом. Он сердито кричал из толпы, и Навальный тут же пригласил его на сцену.

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman for This is Navalny project

"Во внешней политике, я считаю, Путин молодец", - Олег получает микрофон, и его немедленно освистывают.

"Наша страна вернула былое влияние!" - перекрикивает он. "А ты без штанов остался, олень!" - возражает ему кто-то из митингующих.

"Давайте спросим, готовы ли они отдавать свои деньги на восстановление Алеппо?" - предлагает Навальный. "Нет!" - вопит толпа.

"Знаете, мы с 91 года многим верили, - переходит Олег к другим аргументам. - А нас все обворовывают и обворовывают!"

"Это может стать моим лозунгом: к нас с 1991 года все обворовывают и обворовывают! - подхватывает Навальный. - И с 1999 года, когда Путин пришел к власти, тоже! Так может, стоит попробовать что-нибудь другое?"

Толпа хохочет и напоследок провожает Олега аплодисментами.

"Я не вижу из-за софитов, но знаю, что там стоят милиционеры, - обращается Навальный к дальнему краю парка. - И я хочу вам сказать - голосуйте за меня. Тогда вам не придётся охранять мирный митинг в воскресенье вечером!"

"Нам все это до лампочки"

Митинг проходил в парке Дружба, официальном гайд-парке Астрахани. Тут три детские площадки (ближнюю к сцене оккупировали митингующие), разбитый асфальт и чахлые деревца. Именно сюда отправили митинговать сторонников Навального.

Когда-то парк принадлежал тепловозоремонтному заводу, как и соседний дом культуры. Сегодня на здании ДК красуется сияющая надпись "Лига ставок", а про парк не знают даже многие астраханцы - он с четырех сторон окружен жилыми домами и незаметен с улицы.

За три дня до митинга на въезде в парк поставили знак "въезд запрещен". Сторонники Навального уверены - это чтобы им было сложнее монтировать тут сцену. Когда волонтеры заметили "кирпич", цемент у основания знака еще даже не застыл. Они нацарапали палкой по свежему цементу цифры - "2018".

Монтаж сцены начинается в полночь. Дежурить в парке ночью скучно, но придется - чтобы до утра не случилось никаких провокаций.

Оля Гусева подзывает бродячего котенка и греет его на коленях. Оля - главный человек в этом ночном парке. Раньше она работала организатором мероприятий, а когда пришла в федеральный штаб Навального, ей поручили подготовку митингов.

Именно Оля ищет подрядчиков на месте, чтобы поставить сцену и звук. Каждый мелкий вопрос - о том, где должен стоять генератор, какой ширины проход оставить между сценой и задником, как устроить зону прессы - рабочие адресуют ей.

"Реклама с Навальным в YouTube меня задолбала. Я уже неделю ее смотрю про этот митинг, а только позавчера узнал, что я здесь работать буду, - со смехом сообщает один из рабочих во время перекура. - Не, уж слишком заманчиво это все звучит..." - с сомнением добавляет он о политической платформе оппозиционера.

"Хайпит мужик, - присоединяется рабочий постарше. - Непонятно, зачем это делать. Нам, кто икру ест не каждый день, а раз в два года, это все до лампочки".

В час ночи приходят четверо надежных волонтеров - костяк штаба - с баннером "Навальный - 2018", который будет задником сцены.

"Спал?" - с завистью спрашивают Илью Дьяконова, координатора штаба. "Час спал. А потом полы вымыл - мы в общаге на этой неделе дежурные", - весело сообщает Илья.

Одна из причин, почему Илья не испугался стать координатором штаба Навального, - то, что терять ему нечего: "Жилья своего нет, все мое - это ноутбук". На него Илья накопил, работая ночным сторожем.

Отучившись на факультете госуправления, "куда родители кинули", Илья пошел на практику в обладминистрацию, где и заинтересовался политикой: "Нам преподают управленческую теорию. Любой человек, который переносит эту теорию на реалии, понимает, что что-то не так".

"Лучше бы на площадку скинулись"

Правообладатель иллюстрации Evgeny Feldman for This is Navalny project

Местному штабу нужно собрать 6 000 подписей за Навального. Пока желающими оставить подпись зарегистрировались 3 000, а ежедневно в штаб, по словам Ильи, заглядывают человек 25 - пожаловаться на свои проблемы, расстроиться, что Навальный не может их решить, ведь он не депутат и не мэр, а то и поругаться: "Лучше бы скинулись и нам во дворе детскую площадку починили!"

Однажды зашел бездомный, пожаловался, что голоден. Волонтеры дали ему печенья и пряников, которые нашлись в штабе.

Костяк волонтеров - человек 30 - собирается на планерку накануне митинга. Они распределяют роли: кто-то будет раздавать шарики, другие - считать количество пришедших возле рамок, следить за безопасностью.

Астраханка Ольга пришла в штаб вместе с годовалой дочерью. "Вообще у меня двое детей, - говорит она, - и мы хотим, чтобы дети жили в светлой России".

Пока Ольгу инструктируют, как действовать завтра, ребенка держит ее муж, Алексей. Он тоже волонтер штаба - в воскресенье будет обеспечивать безопасность. О Навальном Алексей узнал, когда тот вместе с другими оппозиционерами приехал в Астрахань в 2012 году.

Когда речь заходит об оппозиции, в Астрахани сразу вспоминают весну 2012 года. Тогда кандидат в мэры эсер Олег Шеин вместе со сторонниками и наблюдателями голодали, протестуя против фальсификаций на выборах мэра. Поддержать его приехали сотни людей из разных городов, а из Москвы - еще и лидеры оппозиции.

Алексей Навальный звал активистов со всей страны ехать в Астрахань, Дмитрий Гудков ставил палатку на глазах у омоновцев, Ксения Собчак - в те времена отнюдь не конкурент Навального - оплачивала авиабилеты активистам и раздавала полицейским цветы. Полиция тогда еще не привыкла действовать против митингующих жестко.

"Городом реально управляла мафиозная группировка, в прямом смысле этого слова - там были люди с уголовным прошлым. Это сопровождалось жестким террором нас как оппозиции, включавшим в себя и поджог машин, и похищение человека, и избиение активистов, - вспоминает сейчас Олег Шеин. - 2012 год был переломной точкой. Последовал арест [победившего кандидата от "Единой России"] Столярова. Вслед за арестом прошла тотальная зачистка города от криминалитета".

Оппозиция победила, и с тех пор московские знаменитости в Астрахани не появлялись. Сам же Шеин в прошлом году избрался в Госдуму.

"Это наш маленький административный ресурс, противостоящий их безграничному админресурсу", - говорит он о своем мандате. С помощью этого ресурса он помогает защищать свои права ассоциации многодетных матерей, развивает объединение независимых профсоюзов, организует активистов жилищного движения. Это, говорит он, его способ обустроить Россию.

"Нужно формировать сеть общественных объединений: жилищное, профсоюзное, зоозащитное, дольщиков, - говорит депутат. - Нужна реальная живая ткань людей, обладающих позитивным опытом противостояния государственной машине. А к политической повестке они сами неизбежно приходят - видя, что их частные проблемы вытекают из происходящего в стране в целом".

Шеин доволен, что в городе теперь есть штаб Навального, потому что заниматься политикой для людей полезно: "Можно заниматься своей страной с позиции "Крым наш", можно с позиции "Навальный - 2018". Но в любом случае в людях просыпается гражданственность, сознательность".