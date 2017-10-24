Штрафной удар: протестовать в России становится все дороже

Правообладатель иллюстрации Valya Egorshin\TASS Image caption Несогласованные акции в России часто заканчиваются задержаниями

За последние пять лет размер среднего штрафа за нарушения на митингах вырос почти в 19 раз - до 45% от среднемесячного дохода россиян. Протестная активность, судя по судебной статистике, начала расти в 2016 году, а в 2017 году судьи стали чаще наказывать митингующих.

Задержания, аресты и даже уголовные дела - то, с чем рискуют столкнуться россияне, выходящие на уличные протестные акции, не согласованные с властями.

Помимо этого протестовать в России стало попросту дороже в денежном выражении, а наказания удается избежать все реже, следует из статистики судебного департамента при Верховном суде России.

С 2011 по 2016 год средний штраф, назначенный судом за нарушение "порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", вырос почти в 19 раз, подсчитала на основе статистики Русская служба Би-би-си.

Относительный размер штрафа подскочил с 4% до заметных 45% от среднедушевого дохода россиян.

В первом полугодии 2017 года размер среднего штрафа немного снизился, но это может быть временным явлением, рассуждает Алексей Глухов, юрист международной правозащитной группы "Агора".

Так, в октябре в Ростове-на-Дону волонтера штаба оппозиционера Алексея Навального оштрафовали на 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения митинга.

Наказание за несогласованный митинг, как правило, ужесточается с каждым последующим нарушением - вплоть до пяти лет тюрьмы по уголовной статье.

По статье 212.1 уголовного кодекса России о неоднократных нарушениях на митингах пока был осужден только активист Ильдар Дадин, получивший три года лишения свободы (впоследствии приговор был отменен).

В ближайшее время можно ждать предъявления обвинения Вячеславу Рыбакову из Чебоксар, предположил в разговоре с Русской службой Би-би-си Глухов.

Больше протестов

В течение последних десяти с половиной лет российские суды рассматривали административные дела о нарушениях на митингах в среднем в отношении девяти человек ежедневно (включая праздники и выходные).

В среднем пятерым из них назначалось наказание: административный арест, штраф или принудительные работы.

Больше таких дел было в 2011-м и 2012 годах, когда прошли думские и президентские выборы, недовольные властью россияне протестовали против фальсификаций.

Затем число дел резко снизилось - особенно после весны 2014 года, когда московские власти начали согласовывать регулярные акции движения "Другая Россия" Эдуарда Лимонова, объясняет Глухов.

Акции в рамках созданного Лимоновым движения "Стратегия-31" отличались повышенной регулярностью, так как проходили каждое 31-е число месяца.

Media playback is unsupported on your device Сторонникам Навального предложили уйти с митинга и сходить на "Крым"

Отношения политика и властей потеплели после аннексии Крыма в марте 2014 года и начала гражданской войны на востоке Украины, в которых оппозиционный до этого политик выступил на стороне российских властей.

Общая же протестная активность, судя по судебной статистике, вновь начала расти в 2016 году, при этом терпимость судов к нарушителям заметно снизилась.

Так, первом полугодии 2017 года людей, становившихся фигурантами административных дел по статье о нарушениях на митингах, суды наказывали в среднем в полтора раза чаще, чем в предыдущие годы рассмотренного периода.

"В 2016 году наблюдается небольшой взлет из-за "бытовых протестов", плюс были выборы в Госдуму, на которые шли представители оппозиционной партии "Парнас", проводившей митинги. В 2016 году также внесли в закон изменения, обязывающие одиночных пикетчиков подавать уведомления. Под него стали подпадать многие", - пояснил Глухов.