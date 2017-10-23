Знакомая напавшего на ведущую "Эха": обиженный на жизнь человек

Правообладатель иллюстрации Vitaly Ruvinsky Image caption Главред сайта "Эха" Виталий Рувинский сфотографировал Бориса Грица после задержания

Предполагаемый нападавший на ведущую радио "Эхо Москвы" Борис Гриц долго не мог найти работу, собирался судиться с Израилем и после задержания заявил полицейским, что поддерживал с Татьяной Фельгенгауэр "телепатическую связь".

Его знакомые собираются поддержать подозреваемого в суде, рассказала Русской службе Би-би-си его однокурсница Анна Максимова.

Утром в понедельник, 23 октября, 48-летний Борис Гриц прорвался в редакцию радиостанции "Эхо Москвы", ослепив газовым баллончиком охранника, нашел ведущую и заместителя главного редактора Фельгенгауэр и нанес ей ножевые ранения в шею.

В руках у него был нарисованный от руки план радиостанции, рассказал главный редактор "Эха" Алексей Венедиктов.

Фельгенгауэр сделали операцию в НИИ им. Склифосовского. Она находится в состоянии искусственной комы.

Спустя несколько часов после нападения полиция опубликовала видео с показаниями Гриц. Он назвал свое имя и заявил, что ведущая каждую ночь изводила его, используя "телепатическую связь".

"Надо на что-то жить"

Борис Гриц - выпускник физического факультета педагогического института имени Ленина.

"Он сам из Абхазии, после окончания института вернулся туда, но вынужден был снова приехать в Москву, уже убегая от войны", - рассказала Русской службе Би-би-си бывшая сокурсница Бориса Грица Максимова, учившаяся с ним с 1986-го по 1991 год.

"На нашем курсе он был одним из самых умных студентов. Но в 1990-е годы физики в России были не востребованы, поэтому в итоге он уехал в Израиль", - добавила она.

Со своим бывшим однокурсником Максимова, которая работает сейчас начальником департамента в одной из московских страховых компаний, последний раз виделась около десяти лет назад. По ее словам, в последнее время дела Грица в Израиле шли плохо, он не мог найти работу и в конце сентября прилетел в Москву.

Когда мы разговаривали, он рассказывал, что даже думал поехать поработать дальнобойщиком в Канаду Анна Максимова, однокурсница Бориса Грица

"Он звонил мне 29 сентября, а потом 3 октября и прислал свое резюме, - рассказала Максимова Би-би-си. - В наш IT-отдел требовался специалист, web-разработчик, который мог бы работать с рекламой на сайтах. Мы хотели с ним даже встретиться, поговорить, но не успели".

Из резюме Грица следует, что с 1994-й по 2007 год он учился и преподавал в Институте физики им. Ракаха в Еврейском университете в Иерусалиме, где стал магистром по физике. С 1999-й по 2006 год в Институте наук о Земле того же университета получил Ph.D. в атмосферных науках. А в 2015-2016 годах прошел курс продвинутого программирования в компании Tel-Ran LTD.

В этой же компании, как следует из резюме, Гриц работал web-разработчиком с лета 2016-го по лето 2017 года. Русский язык он указал в резюме как родной и отметил, что свободно владеет английским и ивритом.

"Он специалист в довольно узкой теме - изучение слоев атмосферы - и ездил по контракту преподавать на какое-то время в США, - сообщила Максимова. - Но потом контракт закончился, и он был вынужден вернуться в Израиль. Когда мы разговаривали, он рассказывал, что даже думал поехать поработать дальнобойщиком в Канаду. А когда я удивилась, как же так, ответил, что надо на что-то жить".

"Ощущение тяжелого холода"

Грица беспокоило множество вещей. В сети можно найти онлайн-дневник, озаглавленный Boris Grits. В апреле 2017 года автор блога писал, что намерен судиться с Израилем из-за нарушения его права на труд. Он жаловался, что дважды звонил в Международный суд ООН, но на его звонки никто не ответил.

"Мне кажется, израильские службы начали блокировать мой доступ к международным ресурсам, если они связаны с Международным судом, - писал Гриц в своем блоге. - Я, кстати, не собирался сразу обращаться к Международному суду. В качестве первого шага я рассматривал обращение в израильский суд. Но я не верю израильтянам и имею на это более чем достаточные основания".

Последние полтора года автору блога не давала покоя личность ведущей "Эха Москвы" Фельгенгауэр. Еще летом 2016 года он писал, будто бы журналист имеет доступ к его личным данным. В сентябре 2017 года Boris Grits начал жаловаться, будто бы Фельгенгауэр телепатически преследует его.

"Последние пару дней она начала искать возможность воздействовать на мое сердце. С дыханием, точнее его прекращением, она уже давно экспериментирует. Вчера же утром проснулся с ощущением стального кольца, стянувшего мое сердце. Ну а сегодняшним утром меня ждало ощущение тяжелого холода в сердце", - следует из описания.

После нападения на Фельгенгауэр и задержания Гриц повторил эти суждения перед камерой полиции.

Правообладатель иллюстрации Anatoly Strunin/TASS Image caption Состояние Фельгенгауэр после операции серьезное, она в состоянии искусственной комы, сообщил Венедиктов

26 декабря Борису Грицу исполнится 49 лет.

"Нам уже всем под 50 и, может, его обидело какое-то выступление, которое он принял на свой счет, - предположила в разговоре с Би-би-си его бывшая сокурсница. - Когда мы общались, мне показалось, что он обиженный на жизнь человек".

Вместе с тем Максимова отметила, что если Грица будут судить, то она с другими его бывшими сокурсниками будет, вероятно, готова прийти в суд и дать показания в его пользу.

После нападения Следственный комитет России возбудил (СКР) уголовное дело по статье "Покушение на убийство". У него двойное гражданство, российское и израильское, следует из сообщения СКР.

Гриц проходит по делу подозреваемым, ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.