Фото: день Мертвых в Мексике - парад скелетов и бархатцы

Массовые шествия прежде не были частью празднований Дня мертвых. Но все изменилось в 2015 года после выхода очередного фильма о Джеймсе Бонде "Спектр". Заглавная сцена фильма, в которой Бонд бесстрашно преследует злодея в гигантской толпе участников праздника, снималась в Мехико.