Фото: день Мертвых в Мексике - парад скелетов и бархатцы

  • 24 октября 2017

В Мексике в преддверии Дня Мертвых - одного из самых самобытных мексиканских праздников - прошел красочный парад. Тысячи человек вышли на улицы в маскарадных костюмах скелетов.

  • Женщина в образе Катрины Reuters

    Сотни людей, одетых в костюмы скелетов, приняли участие в параде, посвященном чествованию мертвых в Мексике. Участники парада окружены бархатцами - оранжевыми цветами, которые по повериям притягивают души умерших.

  • Женщина в образе Катрины на параде в Мексике AFP

    Dia de los Muertos - день, посвященный памяти умерших, отмечается в Мексике 1-2 ноября и совпадает по календарю с католическими Днем всех святых и Днем всех душ.

  • Женщина в образе Катрины AFP

    Многие делают макияж, чтобы быть похожими на Катрину, женский образ, символизирующий особенное отношение мексиканцев к смерти. La Calavera de la Catrina ("череп Катрины") - так называется гравюра мексиканского художника Хосе Гвадалупе Посады, на котором изображен женский скелет в украшенной цветами шляпе.

  • женщина в образе Катрины AFP

    Многие готовятся к параду по несколько месяцев

  • People fancy dressed as "Catrina" take part in the "Catrinas Parade" along Reforma Avenue, in Mexico City on October 22, 2017. AFP

    Массовые шествия прежде не были частью празднований Дня мертвых. Но все изменилось в 2015 года после выхода очередного фильма о Джеймсе Бонде "Спектр". Заглавная сцена фильма, в которой Бонд бесстрашно преследует злодея в гигантской толпе участников праздника, снималась в Мехико.

  • A couple and their daughter show off their costumes during the Catrinas parade. AFP

    С тех пор, вот уже два года проводятся пышные шествия. Люди раскрашивают лица, украшают волосы венками...

  • A family takes part in the Catrinas parade in Mexico City AFP

    В костюмированном шествии участвует и стар, и млад, главное продумать свой наряд.

  • A man wears a colourful poncho and a sombrero during the Catrinas parade in Mexico City AFP

    Катрина - изначально женский образ, но мужчины тоже не прочь принять участие. Был бы подходящий костюм и макияж.

  • A woman wearing elaborate make-up and holding an umbrella takes part in the parade. AFP

    Элегантность - залог успеха.

  • A couple pose for a photograph during the parade. AFP

    Не повод сбривать бороду, если ты вышел на парад мертвых.

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