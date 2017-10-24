Фото: день Мертвых в Мексике - парад скелетов и бархатцы
В Мексике в преддверии Дня Мертвых - одного из самых самобытных мексиканских праздников - прошел красочный парад. Тысячи человек вышли на улицы в маскарадных костюмах скелетов.
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Reuters
Сотни людей, одетых в костюмы скелетов, приняли участие в параде, посвященном чествованию мертвых в Мексике. Участники парада окружены бархатцами - оранжевыми цветами, которые по повериям притягивают души умерших.
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AFP
Dia de los Muertos - день, посвященный памяти умерших, отмечается в Мексике 1-2 ноября и совпадает по календарю с католическими Днем всех святых и Днем всех душ.
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AFP
Многие делают макияж, чтобы быть похожими на Катрину, женский образ, символизирующий особенное отношение мексиканцев к смерти. La Calavera de la Catrina ("череп Катрины") - так называется гравюра мексиканского художника Хосе Гвадалупе Посады, на котором изображен женский скелет в украшенной цветами шляпе.
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AFP
Многие готовятся к параду по несколько месяцев
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AFP
Массовые шествия прежде не были частью празднований Дня мертвых. Но все изменилось в 2015 года после выхода очередного фильма о Джеймсе Бонде "Спектр". Заглавная сцена фильма, в которой Бонд бесстрашно преследует злодея в гигантской толпе участников праздника, снималась в Мехико.
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AFP
С тех пор, вот уже два года проводятся пышные шествия. Люди раскрашивают лица, украшают волосы венками...
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AFP
В костюмированном шествии участвует и стар, и млад, главное продумать свой наряд.
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AFP
Катрина - изначально женский образ, но мужчины тоже не прочь принять участие. Был бы подходящий костюм и макияж.
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AFP
Элегантность - залог успеха.
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AFP
Не повод сбривать бороду, если ты вышел на парад мертвых.