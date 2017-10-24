Девочки в трущобах Рио любят играть в футбол. Когда нет стрельбы

Правообладатель иллюстрации Gustavo Oliveira/WBR Photo

Жизнь в фавелах, где обитает почти четверть населения Рио-де-Жанейро, нелегка.

В этих трущобных районах непрерывно идет война между вооруженными бандами наркодельцов и полицией. Число жертв велико, и местные жители больше всего опасаются попасть под перекрестный огонь. В среднем в Рио каждые семь часов кто-то получает огнестрельное ранение.

Бразилия только начинает оживать после худшей рецессии за всю свою историю. Уровень безработицы в стране по-прежнему высок, и на этом фоне недавний всплеск насилия не удивителен.

Правообладатель иллюстрации Gustavo Oliveira/WBR Photo

Местные жители привыкли к жизни в этих опасных условиях. А некоторые девушки находят утешение в увлечении футболом.

Они собираются на площадке в спортивном комплексе на холме Морро до Каракол. Этот комплекс был построен британской благотворительной организацией Street Child United, которая занимается пропагандой спорта среди молодых людей, живущих в проблемных социальных условиях.

Чтобы обеспечить безопасность детей, приходящих сюда, благотворители договорились с местными жителями, полицией и даже наркодельцами - комплекс был объявлен нейтральной территорией.

Правообладатель иллюстрации Gustavo Oliveira/WBR Photo

Девушки стараются проводить тренировки хотя бы раз в неделю. Но несколько раз встречи приходилось отменять из-за частых перестрелок между наркоторговцами и полицией.

"Такие перестрелки вспыхивают несколько раз в неделю. Никогда нельзя понять, когда полиция будет проводить очередную операцию в фавелах, это большая проблема", - говорит тренер Дрика.

"Иногда на поле выйти невозможно, а в другие дни нам приходится прятаться в раздевалке, потому что вокруг идет стрельба. Некоторые дети плачут от страха, и у меня от этого сердце обливается кровью", - продолжает она.

Тамми, 20 лет

Правообладатель иллюстрации Gustavo Oliveira/WBR Photo

Тамми живет в фавеле вместе с матерью и отчимом. Она мечтает стать тренером, чтобы зарабатывать деньги и помогать семье.

"На футбольном поле все мои проблемы исчезают - это то место, где я заряжаюсь энергией, где я обрела друзей, где у меня появилась новая семья, - говорит она. - Я люблю футбол, потому что верю в общность людей, потому что вместе мы сильны. Футбол помогает мне брать на себя ответственность. Я мечтаю стать учителем физкультуры, и футбол мне в этом помогает".

Таисса, 16 лет

Правообладатель иллюстрации Gustavo Oliveira/WBR Photo

Таисса живет с матерью и любит школу, но занятия часто отменяют из-за перестрелок. Когда школа закрывается, она вынуждена помогать матери, которая убирает квартиры.

Один из родственников Таиссы погиб в перестрелке, но она не хочет об этом вспоминать и говорит, что предпочитает думать о будущем.

"Я люблю играть в футбол, потому что с раннего детства об этом мечтала. Я хочу стать профессионалом", - говорит она.

Ларисса, 16 лет

Правообладатель иллюстрации Gustavo Oliveira/WBR Photo

"Это необъяснимая страсть, потому что когда я играю в футбол, то чувствую себя как на другой планете, забываю о всех проблемах, смеюсь и знакомлюсь с друзьями", - говорит Ларисса.

Она живет в семье, где еще семь человек, и пробует подрабатывать в плотницкой мастерской.

Майяра, 17 лет

Правообладатель иллюстрации Gustavo Oliveira/WBR Photo

"Футбол заставляет забывать о всех бедах, и мне это по душе", - говорит Майяра.

Нищета и полиция всегда присутствуют в её жизни. Её мать без работы, а отец - на пенсии. Но Майяра мечтает о времени, когда она и вся ее семья, включая бабушку, заживут лучше.

Ана Клара, 14 лет

Правообладатель иллюстрации Gustavo Oliveira/WBR Photo

"Мне всегда хотелось стать футболисткой, с раннего детства, когда мой отец водил меня играть в песочницу за другой стороне реки", - рассказывает она.

Несмотря на частые перестрелки, Ана Клара старается каждый день ходить в школу, даже если опаздывает из-за беспорядков на улицах.

Ее мать - портниха, а отец работает в больнице. Она мечтает стать профессиональной футболисткой и помогать семье.

Джессика, 16 лет

Правообладатель иллюстрации Gustavo Oliveira/WBR Photo

"Я с самого начала влюбилась в футбол", - говорит Джессика, которая живет с матерью и четырьмя сестрами.

Эти девушки подвергаются каждодневной опасности стать жертвами гангстеров или попасть под шальную пулю.

Их тренер - Клаудианни Дрика, которая сотрудничает с благотворительными организациями, действующими в Рио.

Дрика родилась на севере Бразилии в городе Серджипе, где ее воспитала бабушка. Она была одной из 10 детей в семье, в доме не было электричества, телевизора или плиты. У нее не было игрушек. Футбол был единственным занятием, от которого она получала удовольствие.

Когда ей было 14 лет, бабушка умерла и она переехала к матери и отчиму в Рио-де-Жанейро. Но ее выгнали из семьи, и она долго ночевала по друзьям. Сейчас она живет у тетки.

Правообладатель иллюстрации Gustavo Oliveira/WBR Photo

Её жизнь стала меняться к лучшему, когда она начала тренироваться с сотрудниками другой благотворительной организации, Favela Street Foundation, которая действует в одной из крупнейших трущоб Рио - Комплешо да Пенья. В то время у них не было такого поля, на каком девушки играют сегодня.

Но их команда прошла отбор для участия того, чтобы представлять Бразилию на Всемирном чемпионате среди уличных детей 2014 года. Дрика была капитаном, и под ее предводительством команда вышла в финал и победила со счетом 1-0 команду Филиппин.

Теперь Дрика сотрудничает с благотворителями из Street Child United и служит образцом для девушек, которые сталкиваются в жизни с теми же проблемами.

Она привлекает к спорту до 300 девочек в год, способствуя их социализации, образованию и перспективам трудоустройства.

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