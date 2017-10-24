Кандидат Василий Противвсех: как это было на Украине

Правообладатель иллюстрации Ukrinform Image caption На выборах президента Украины в 2010 году Василию Противвсеху не удалось вмешаться в борьбу Юлии Тимошенко и Виктора Януковича

"18 лет я наблюдаю, как страну затягивают в пропасть. И понимаю, кто это делает: разные политики, [парламент], президент, - те, кто против народа. И это понимаю не только я: много людей настроены против всех. Но мы […] никак не решимся стать на смелый путь. А у меня просто лопнуло терпение. Я - против всех".

Эти слова произнес кандидат в президенты Украины, который возвел едва ли не единственный лозунг своей избирательной кампании - "Я против всех" - в абсолют. Сегодня он отказывается говорить о Ксении Собчак, которая намерена бороться за кресло президента России под этим же лозунгом.

Семь лет назад, перед выборами президента Украины 2010 года, 63-летний бизнесмен из Ивано-Франковска Василий Гуменюк официально сменил фамилию на Противвсех (по-украински - "Противсіх") и зарегистрировался в качестве кандидата.

Би-би-си рассказывает об опыте его участия в выборах и о том, почему ему не удалось стать сенсацией той кампании.

Янукович, Тимошенко, Противвсех

Ландшафт украинской политики перед президентскими выборами 2010 года был предельно простым.

Согласно данным социологических исследований, фаворитами кампании были действующая глава правительства Юлия Тимошенко и лидер оппозиционной Партии регионов, бывший премьер Виктор Янукович, которые в первом туре выборов должны были набрать примерно по 30% голосов.

О таком результате могли только мечтать остальные потенциальные участники избирательной гонки, в том числе действующий президент Виктор Ющенко, набиравшие, по прогнозам социологов, в разы меньше голосов, чем лидеры.

Впрочем, эксперты тогда замечали еще один любопытный факт касательно грядущих выборов: существенная часть электората собиралась демонстративно проголосовать против всех участников избирательной гонки.

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Василий Противвсех призывал своих сторонников голосовать против обоих фаворитов кампании-2010

За полгода до голосования опросы показывали, что прийти на выборы и поставить галочку в графе "Не поддерживаю ни одного кандидата в президенты" были намерены от 7 до 10% избирателей.

Социологи предполагали, что таким образом избиратели собирались продемонстрировать свою усталость от бессменности лиц в верхних эшелонах украинской политики.

В этой ситуации в Центризбирком с полным пакетом документов на регистрацию кандидатом в президенты пришел человек с фамилией Противвсех.

"На средства односельчан"

Еще за месяц до появления в ЦИК его звали Василий Гуменюк. Бывший мэр западноукраинского курортного городка Яремче и средней руки бизнесмен, он с 2007 года возглавлял Ивано-Франковскую торгово-промышленную палату.

По собственному признанию, фамилию он решил поменять специально под выборы - "чтобы пробиться в президентскую гонку сквозь раскрученных яценюков, тимошенко, симоненко и януковичей".

"Я просто привлекаю к себе внимание единомышленников, которых не так уж и мало", - говорил Противвсех.

В его избирательной программе нашлось место для обещаний вроде превращения Украины в свободную экономическую зону - "Швейцарию для Восточной Европы", введения единого налога - "десятины" или полной отмены неприкосновенности для всех должностных лиц.

"Я иду на то, чтобы баллотироваться в президенты с фамилией Противвсех, поскольку я - и уверен в том, что вы тоже - со святой ненавистью стремитесь в конце концов проголосовать против тех, кто все эти годы обманывал вас, кто на этом обмане наживал огромные деньги… Я все сделаю, чтобы люди в Украине были счастливыми и богатыми! Клянусь в этом на святой Библии!" - заканчивалась его программа.

Правообладатель иллюстрации Ukrinform Image caption Опрошенные Би-би-си эксперты говорят, что больше всего в кампании Василия Противвсеха им запомнились шарфики с его фамилией: один из них даже повязали на шею статуи Михаила Грушевского в центре Киева

По законодательству Украины, каждый кандидат в президенты для регистрации должен был перечислить на специальный счет залог в размере 2,5 млн гривен (больше 300 тысяч долларов по тогдашнему курсу).

На вопросы журналистов, откуда у Противвсеха взялась сумма, которая, если верить декларации о доходах, превышала его доход за десять лет, кандидат отвечал уклончиво.

"Это средства моих друзей, моих односельчан, проживающих по всему миру", - заявил он в интервью Украинской службе Би-би-си.

На вопросы о том, сколько голосов он планирует набрать на выборах, Противвсех отвечал, что планирует победить в первом туре. И добавлял: после победы сменит фамилию обратно на Гуменюк.

Без штаба

Кампанию, которую вел Василий Противвсех, было сложно назвать активной, вспоминает тогдашний глава Комитета избирателей Украины - неправительственной организации, проводившей мониторинг избирательного процесса, Александр Черненко.

Он использовал гарантированную агитационную квоту на государственных телеканалах, раздавал на улицах шарфики со своей новой фамилией, размещал рекламные щиты с лозунгами типа "Противвсех: за жизнь без Ю и Я", бесхитростно намекая на двух фаворитов выборов.

"Но на непосредственный контакт с избирателем он не шел. К публичным выступлениям он не был готов. Даже штаба как такового у него не было", - говорит Би-би-си Черненко.

Единственный сколько-нибудь примечательный эпизод той кампании с участием Противвсеха - это вынесение Центризбиркомом предупреждения Юлии Тимошенко по его жалобе.

Василий Противвсех заявил, что во время предвыборного визита в Чернигов Тимошенко напрямую агитировала против него, что запрещено украинским законодательством. На оправдания представителей Тимошенко: мол, она всего лишь призывала избирателей "не голосовать против всех", - ЦИК внимания не обратил.

"Технология"

Впрочем, даже без этой истории Василий Противвсех дал наблюдателям немало оснований называть себя "техническим кандидатом" - технологией, используемой штабом Виктора Януковича в борьбе против своего главного оппонента.

"Разумеется, [выдвижение Противвсеха в президенты] было технологией с целью запутывания избирателей. В то время наблюдалось колоссальное разочарование людей в политике и политиках. А поскольку большинство разочарованных представляли именно "оранжевую" часть электората, объективно [участие Противвсеха в выборах] подыграло Януковичу", - говорит Би-би-си киевский политолог Алексей Гарань.

Правообладатель иллюстрации Ukrinform Image caption Василий Противвсех обещал поменять фамилию на "Гуменюк" после своей победы в первом туре президентских выборов

Такие "технические кандидаты" составляли большинство среди 18 участников выборов, говорит Александр Черненко.

Исследование, проведенное Комитетом избирателей Украины, показало: немало членов избирательных комиссий по квоте Василия Противвсеха оказались связанными со штабами Виктора Януковича.

От "особого отношения" к Юлии Тимошенко не открещивался и сам Противвсех, заявляя, что считает основными оппонентами всех остальных кандидатов в президенты, но "самым основным" - именно тогдашнюю главу правительства.

Тем не менее, он отвергал обвинения в сотрудничестве со штабом Виктора Януковича.

Снова Гуменюк

Результат Василия Противвсеха на выборах, мягко говоря, оставлял желать лучшего - он набрал всего 0,16% голосов избирателей.

Александр Черненко называет этот результат ожидаемым.

"Украинского избирателя тяжело обмануть. Как правило, разочарованный избиратель - он интеллектуален, он разочарован, потому что достаточно знает [о политике], и его очень тяжело поймать на этот крючок", - говорит он.

Сам Василий Противвсех заявил Би-би-си, что отданные за него голоса "украли" - "все понемногу, в том числе и команда Януковича".

Правообладатель иллюстрации UNIAN Image caption Официальный результат Противвсеха на выборах-2010 - 1,6% голосов избирателей. Сам кандидат позже заявил, что часть голосов у него "украли"

Что было дальше?

Перед вторым туром президентских выборов, в который вышли Виктор Янукович и Юлия Тимошенко, члены избирательных комиссий по квоте Василия Противвсеха превращались в таковых по квоте Януковича, засвидетельствовали результаты мониторинга сети ОПОРА.

Сразу несколько кандидатов в президенты, не попавших во второй тур, - в частности, Виктор Ющенко и Арсений Яценюк, - призвали избирателей голосовать против обоих финалистов выборов.

Юлия Тимошенко назвала такие заявления "самой брутальной, самой циничной технологией", направленной против нее лично.

Во втором туре выборов-2010 Виктор Янукович опередил Юлию Тимошенко на 3,5% и стал президентом Украины. При этом в графе "Не поддерживаю ни одного кандидата в президенты" галочку поставили 4,3% избирателей.

В феврале 2010 года Василий Противвсех вернул себе свою старую фамилию Гуменюк.

В разговоре с Би-би-си в октябре 2017 года он отказался комментировать выдвижение Ксении Собчак в президенты России под лозунгом "Собчак против всех".

"Я не Че Гевара и не занимаюсь экспортом своих мыслей в другие государства", - сказал бывший кандидат в президенты Противвсех.