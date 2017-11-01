Лондон, культура ноября: Русская революция, джаз и Pussy Riot

Правообладатель иллюстрации Siniye Nosy Image caption Художественная группа "Синие носы" - участники выставки пост-советского арт-акционизма в лондонской галерее Saatchi

Ноябрь - традиционно один из самых насыщенных событиями месяц в лондонском культурном сезоне. В этом году насыщенность эта вырастает многократно в связи со 100-летием Русской революции.

Предлагаем на ваш выбор несколько самых интересных, на наш взгляд, культурных событий месяца.

"Монохром: черно-белая живопись" Национальная галерея, 30 октября 2017 - 18 февраля 2018 гг.

Правообладатель иллюстрации The Metropolitan Museum of Art Image caption "Одалиска в гризайли" Жана Энгра - черно-белый вариант его же знаменитой "Большой Одалиски", 1824-1834 гг.

Само название выставки звучит оксюмороном: живопись, казалось бы, по определению не может быть черно-белой.

Оказывается, может: традиция эта насчитывает свыше 700 лет, и проследить ее можно от Средневековья через эпоху Возрождения прямо в наш XXI век. На выставке соседствуют черно-белые картины старых мастеров - ван Эйка, Дюрера, Рембрандта и Энгра и работы известных современных мастеров - Герхарда Рихтера, Чака Клоуза и Бриджет Райли.

Кульминация выставки - иммерсивная инсталляция "Комната одного цвета" исландского художника Олафура Эллиасона, огромное "Красное солнце" которого несколько лет назад украшало Турбинный зал "Тейт Модерн".

"Импрессионисты в Лондоне" Tate Britain, 2 ноября 2017 - 7 мая 2018 гг.

Правообладатель иллюстрации Brooklyn Museum of Art Image caption Одна из знаковых работ импрессионизма - картина Клода Моне "Здание парламента в Лондоне. Закат" (1903)

За исключением, пожалуй, британца Уильяма Тернера, импрессионизм в нашем сознании ассоциируется почти исключительно с французским искусством.

Однако для любого ценителя этого стиля живописи название выставки "Импрессионисты в Лондоне" не станет неожиданностью. Кто не знает "Мост Ватерлоо" Клода Моне, "Мост Чаринг Кросс" Камиля Писарро и целый ряд других созданных в Лондоне шедевров импрессионизма?

Не все знают, однако, что французские художники пересекали Ла-Манш вовсе не ради столь привлекательных для их "живописи впечатления" лондонских туманов.

В 1870-71 годах охваченная Франко-прусской войной Франция, с осадой Парижа и последующим восстанием Парижской коммуны, была не самым уютным местом для художников и, спасаясь от хаоса, они бежали в ближайшую дружественную европейскую столицу.

Многие осели в Лондоне. Созданные здесь несколько десятков шедевров и составили эту первую в своем роде выставку, второе название которой - "Французские художники в изгнании" - проливает свет на ее исторический контекст.

"Красная звезда над Россией: революция в визуальной культуре 1905-1955" Tate Modern 8 ноября 2017 - 18 февраля 2018 гг.

Правообладатель иллюстрации The David King Collection at Tate Image caption Эмблемой выставки кураторы выбрали плакат Адольфа Страхова "Раскрепощенная женщина" (1926 г.)

Хотя открывшаяся в октябре в Tate Modern ретроспектива Ильи и Эмилии Кабаковых тоже номинально была "пристегнута" к 100-летию революции, на самом деле крупнейший в мире музей современного искусства отмечает юбилей именно этой выставкой.

"Представленная на выставке визуальная история России и СССР - от свержения царя и революционных восстаний 1917 года через Гражданскую войну и сталинский террор - покажет, как политические потрясения привели к волне новаторства в искусстве и дизайне" - так сама "Тейт" определяет содержание этой уникальной экспозиции.

В ее основе - гигантская - свыше 250 тысяч единиц - коллекция советских плакатов, живописи, фотографий и книг, которую на протяжении всей своей жизни собирал британский дизайнер Дэвид Кинг.

Сам Кинг всего лишь год не дожил до этой первой крупной выставки своего собрания.

Лондонский джаз-фестиваль, 10-19 ноября

Правообладатель иллюстрации LJF Image caption На лондонском фестивале джаз предстанет в своем не только звуковом, но и визуальном облике

Ежегодный десятидневный джазовый марафон год от года становится все более грандиозным.

350 концертов на разбросанных по всему огромному городу 60 площадках - угнаться за этим не сможет даже самый преданный фанат.

Огромен и стилистический разброс: от диксиленда до авангарда, от полуэстрадного вокала до джазового симфонизма, от джаз-рэпа до фолк-джаза. Среди самых ярких звезд: Пэт Мэтини, Томаш Станько, Маркус Миллер, Херби Хэнкок, Паоло Конте, Виктория Муллова, Ди Ди Бриджуотер, Роберт Гласпер, Фарао Сандерс, Теренс Бланшард.

Полная программа здесь.

"ART RIOT: Постсоветский акционизм" Галерея Saatchi, 16 ноября - 31 декабря

Правообладатель иллюстрации Pussy Riot Image caption История Pussy Riot - одна из главных тем выставки "ART RIOT: Постсоветский акционизм"

Стоящая в самом авангарде среди крупных лондонских арт-институций галерея "Саатчи" решила отметить 100-летие Русской революции не экскурсом в историю вековой давности, а самым что ни на есть современным искусством.

Курировать проходящую под эгидой давно уже сотрудничающего с Saatchi семейного фонда Игоря и Наталии Цукановых выставку пригласили известного галериста Марата Гельмана. Как явствует из названия, выставка посвящена самому радикальному искусству политического акционизма.

Среди участников: Олег Кулик, Петр Павленский, группы "Синие Носы", AES + F и другие. В центре - два крупных перформанса об истории Pussy Riot и с участием самих девушек.

В течение всей работы выставки лондонский театр Les Enfant Terribles и Надежда Толоконникова покажут в залах галереи иммерсивные представления о танце на солее в храме Христа Спасителя, о суде и о пребывании в лагере.

17 ноября в зале Islington Assembly Hall пройдет спектакль "Театр Pussy Riot: Дни бунта" по недавно вышедшей книге Марии Алехиной и с ее непосредственным участием.

"Похождения повесы" Стравинского, Wilton's Music Hall, 17-25 ноября

Правообладатель иллюстрации Patrick Cadell Image caption Сцена из спектакля "Похождения повесы", опера Игоря Стравинского в постановке труппы OperaGlass Works на сцене лондонского Wilton's Music Hall

"Одна из величайших опер XX века" (определение британского композитора Томаса Адеса) написана Стравинским и авторами либретто Уистеном Оденом и Честером Кальманом на основе одноименной серии гравюр английского художника XVIII века Уильяма Хогарта.

Трудно было подобрать более походящее для спектакля место. Маленький очаровательный мюзикхолльный театрик Wilton's не только полностью сохранил свой интерьер начала XIX века - времен не так уж далеко отнесенных от хогартовских гравюр, но и расположен в тех самых местах, где повеса Том Рейкуэлл совершал свои похождения - некогда трущоб, а теперь уже вполне респектабельного района восточного Лондона.

Спектакль по опере Стравинского - первая постановка новой труппы OperaGlass Works, ставящей своей задачей помещать классические оперы в максимально приближенные к их атмосфере пространства.

"Марни", опера Нико Мули по фильму Альфреда Хичкока, English National Opera, театр Coliseum, 18 ноября - 3 декабря

Правообладатель иллюстрации ENO Image caption Вот так, нарочито туманно, представляют художники Английской Национальной оперы Марни - главную героиня фильма Хичкока и оперы Нико Мули

До недавнего времени перелицовка фильмов в спектакли была уделом более массового театрального жанра - мюзикла. Однако в последние годы живейший интерес к этому процессу стали проявлять оперные театры и современные композиторы.

В отличие от мюзиклов, выбирают они не блокбастеры, а более интеллектуальное, артхаусное кино.

Год назад на сцене Королевской оперы в Ковент-гардене поставили "Ангела-истребителя" по одноименному сюрреалитическому шедевру Бунюэля, а теперь настала очередь Хичкока.

"Марни" - картина из "золотого" хичкоковского периода рубежа 50-60-х годов, каждый из фильмов которого ("Птицы", "Психоз", "Головокружение") по своей эпической насыщенности и драматизму вполне может стать оперой. Это еще время одержимости мастера своей звездой белокурой красавицей Типпи Хедрен, прославившейся еще в "Птицах" и расставшейся (не без скандала) с Хичкоком после "Марни".

Американец Нико Мули - один из самых интересных современных композиторов, и постановка "Марни" - одна из самых ожидаемых премьер оперного сезона.

"Неделя российского кино", 19-26 ноября

Правообладатель иллюстрации RoK Image caption Уже отшумевшая в России "Матильда" свою международную премьеру получит именно на лондонской "Неделе российского кино"

Основанная всего год назад "Неделя российского кино" в Британии стремительно набирает обороты.

На сей раз кроме Лондона ее показы будут проходить в Эдинбурге, Оксфорде, Кембридже, Уорвике и Манчестере. Откроет фестиваль показ "Времени первых" в Музее науки, а закроет - международная премьера "Матильды".

За призы "Золотого единорога" поборются несколько десятков картин из России и о России. Кроме показов - обширная программа мастер-классов Андрея Звягинцева, Валерия Тодоровского, Алексея Учителя, выставка советского киноплаката, выставка живописи и концерт Бориса Гребенщикова.

Наряду с нашумевшими "Нелюбовью", "Матильдой", "Притяжением" и "Временем первых" в программе и почти незамеченные широкой публикой очень интересные новые ленты, такие как "Турецкое седло" (Разик Юсупов), "Гупешка" (Влад Фурман), "Скоро все кончится" (Алексей Рыбин).