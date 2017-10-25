СМИ России: Кремль вернул контроль над выборами с помощью Собчак

В обзоре российских газет:

Какой будет президентская кампания Собчак

Ксения Собчак объявила состав своего предвыборного штаба, и "Ведомости" пишут, что телеведущая оживила еще не начавшуюся избирательную кампанию, которая, как предсказывают эксперты, будет медийной.

Проект базируется на обоюдном интересе Ксении Собчак и администрации президента, и все согласовано с президентом, говорит человек, знакомый с нынешним руководством администрации: "Администрации нужно оживить кампанию. Плюс Ксения для них довольно безобидна - не будет выходить за рамки приличия и переходить на личности. А в конце кампании можно даже будет сказать, что она конструктивная оппозиция, у нее много правильных идей и мы их обязательно будем использовать в работе".

Акцент в кампании будет сделан на медийной составляющей, интернете и городах-миллионниках, считает политтехнолог Евгений Минченко: "Они могут калькировать технологию агитклубов. Важно обеспечить эффект присутствия и показать, что у протестного электората есть свой кандидат".

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Проблемой может стать то, что в штабе много людей из 1990-х и возраста Собчак, но нет людей 25-30 лет, отмечает политолог Михаил Виноградов: "Риск, что кампания будет ориентироваться на реалии 1990-х, существует. Их опыт полезен, но недостаточен". Основной риск - доминирование в кампании людей с медийным мышлением, которые все-таки отличаются от технологов, добавляет он: "Для медийщиков медиавыхлоп и хайп уже достаточный результат, а для технологов это всего лишь инструмент достижения электорального результата".

Пестрота команды Собчак может подкидывать общественной полемике ложную тему, считает политолог Глеб Павловский: "Собранная команда странная сама по себе. По отдельности почти каждый из них мог бы привести кого-то на пост президента, а вот собранные все вместе они будут друг другу только мешать".

Происходит "разморозка истеблишмента", в рамках которой могут возникать гибридные проекты с участием нескольких групп влияния, полагает Павловский: "Кем будет тут Собчак, мы увидим. Но очевидно, что политически этот проект возможен только в том русле, что прорыл Навальный, и мы бы это так не обсуждали, если бы не он". Выборы ушли из рук Кремля на ранней стадии и теперь он пытается в них войти с помощью Собчак, резюмирует эксперт: "Теперь сценарий выборов не у Кремля, а у общества. Навальный тут всех опередил. Сможет ли он предложить что-то большее - увидим позже".

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ЦБ предложил экс-менеджерам "Открытия" вернуть премии

ЦБ предложил бывшим топ-менеджерам банка "ФК Открытие" добровольно вернуть премии, полученные в 2017 году, рассказали РБК два источника, близкие к банку и ЦБ (который после санации "ФК Открытие" в лице своей временной администрации руководит им).

"Речь идет о возврате в банк бонусов, полученных, в частности, исполнительным руководством банка, то есть членами правления", - говорит один из неназванных собеседников. В "ФК Открытие" подтвердили обсуждение процедуры добровольного возврата премий. "В настоящее время проработан, в том числе с юридической точки зрения, вопрос добровольного возврата бонусов, - сообщили в пресс-службе. - Вопрос о судебном взыскании будет рассматриваться по результатам добровольного возмещения".

Выплата довольно крупных бонусов менеджерам фактически накануне санации вызвала подозрение ЦБ. Бонусы были выплачены широкому кругу сотрудников. "Их размер соответствовал обычному годовому бонусу, в том числе члены правления получили 290 млн руб. Членам наблюдательного совета бонусы не выплачивались", - сообщал представитель "ФК Открытие".

По мнению юристов, механизм возврата бонусов, скорее всего, содержит инструменты, стимулирующие бывших менеджеров к возврату средств. "Вероятно, предложение ЦБ было неформальным, но в такой форме, что отказаться от него мог только человек, не планирующий продолжать работу в российском банковском секторе или оставаться в России", - считает партнер бюро А2 Михаил Александров.

"Вывод активов в виде неправомерной выплаты бонусов может подпадать под действие ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями), - рассуждает управляющий партнер адвокатского бюро "Проценко и партнеры" Татьяна Проценко. - По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб. либо лишение свободы до четырех лет. Если будет доказано, что деяние повлекло тяжкие последствия, наказание может быть до десяти лет лишения свободы".

"Вряд ли предложение топ-менеджерам банка "ФК Открытие" о добровольном возврате бонусов ограничивается только просьбой регулятора", - говорит партнер московской коллегии адвокатов "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игорь Дубов. Но он не исключает, что экс-топ-менеджерам могли быть предложены компромиссные условия, например, послабления в оценке ответственности топ-менеджеров за понесенные банком убытки.

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Сбербанк замахнулся на триллион

К 2020 году Сбербанк хочет зарабатывать 1 трлн руб. в год - столько, сколько сейчас зарабатывают все банки страны. "Ведомости" пишут, что 14 ноября руководство Сбербанка представит наблюдательному совету новую стратегию развития.

И в новую стратегию заложена чистая прибыль в 1 триллион рублей, рассказали два человека, близких к наблюдательному совету, и подтвердил человек, знающий это еще от одного директора Сбербанка.

Официально банк не комментирует такую цифру. К октябрю Сбербанк обеспечил почти всю прибыль отрасли, но это следствие огромных убытков санируемых Бинбанка и "ФК Открытие". Если экономика продолжит восстанавливаться и не будет внешних шоков, Сбербанк сможет заметно увеличить прибыль (сократив стоимость риска, операционные затраты, и увеличив комиссионные доходы),и все же 1 трлн руб. в 2020 г. кажется слишком оптимистичным, полагает аналитик Fitch Александр Данилов.

Сбербанк в силу масштабов бизнеса, эффективности и структуры фондирования может оставаться прибыльным в любой фазе кредитного цикла, а вот остальные вынуждены бороться за долю рынка в ущерб качеству нового бизнеса, но если банковский сектор перейдет от стагнации к росту, то ситуации, когда на Сбербанк приходится 90% всей прибыли, не получится, считает руководитель группы банковских рейтингов АКРА Кирилл Лукашук.

"Мы полагаем, что маржа Сбербанка будет сжиматься крайне медленно, так как срок активов превышает срок пассивов на 2,5 года: срок жизни кредитного портфеля составляет четыре года, а фондирования - 1,5, что в ситуации снижающихся ставок будет сдерживать сокращение чистой процентной маржи", - указывает аналитик "ВТБ капитала" Михаил Шлемов.

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Санкт-Петербург ожидает хлебный дефицит и рост цен

Дефицит вагонов, с которым уже столкнулись производители соли и щебня, может критически сказаться и на снабжении мукомольных предприятий Санкт-Петербурга, пишет "Коммерсант". Из-за активного экспорта зерна вагоны не доходят до местных переработчиков. По оценке властей города, это грозит дефицитом хлебопекарной продукции и ростом цен.

О трудностях ряда мукомольных предприятий Санкт-Петербурга, связанных с поставками вагонов, губернатор Георгий Полтавченко уведомил вице-премьера Аркадия Дворковича. В письме Полтавченко отмечает, что в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия города не могут получить вагоны для его транспортировки. Это создает риски срыва сроков поставок, роста себестоимости зерна и остановки производства.

"Сегодня на рынке железнодорожных перевозок работает "Русагротранс", который Федеральная антимонопольная служба считает доминирующим субъектом, и другие участники рынка, например, "Технотранс". Цены "Русагротранса" регулятор подвергает мониторингу, остальные операторы пользуются свободным ценообразованием. Из-за ценового контроля стоимость предоставления вагонов у "Русагротранса" существенно дешевле, чем у недоминирующих компаний, поэтому борьба идет именно за его вагоны", - рассказал изданию собеседник в отрасли.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько связывает замедление оборачиваемости вагонов с нехваткой локомотивной тяги и традиционно низкой скоростью отгрузки зерна с элеваторов в центре России и Поволжье. По подсчетам "Совэкона", в июле-сентябре объем железнодорожных перевозок пшеницы в России на экспорт вырос почти в 1,4 раза - до 2,36 млн тонн.

На дефицит вагонов ранее жаловались производители соли и щебня, и в РЖД заявили, что принимают меры по обеспечению вывоза всего предъявляемого к перевозке груза, но отметили: право распоряжения вагонами принадлежит собственникам или операторам. Торговые сети заявили, что не получали от мукомольных предприятий Петербурга информации о возможных перебоях с поставками продукции.

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Обзор подготовила ОльгаКараулова, служба мониторинга Би-би-си.

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