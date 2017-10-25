Пресса Британии: Facebook должен разъяснить роль России в британских выборах

В обзоре британских газет:

Британские депутаты требуют от "Фейсбука" отчета о действиях России

Британские газеты рассказывают о том, что, вслед за американскими политиками, депутаты Палаты общин заинтересовались, не вмешивается ли Россия и в британскую политику.

Комитет по технологиям, культуре, СМИ и спорту запросил у Facebook данные о размещенной в соцсети рекламе и страницах, связанных с Россией, за период, когда проходил референдум по "брекситу" и последние парламентские выборы этим летом.

Daily Telegraph пишет, что глава комитета Дэмиен Коллинз обратился к Марку Цукербергу с требованием передать данные не только обо всех примерах размещенной рекламы, но и о том, сколько денег было потрачено на рекламные посты и сколько людей их увидели.

Парламентский комитет расследует влияние "фейковых новостей" на важные политические процессы в мире. Коллинз уточняет в своем запросе, что часть расследования концентрируется на роли "иностранных игроков", использующих такие платформы, как "Фейсбук", для вмешательства в политические дебаты других государств.

Парламентарии интересуются, не применялись ли во время британских волеизъявлений последних двух лет те же методы, что во время президентской гонки в США.

Издание I пишет, что компании Facebook дали две недели на подготовку детального ответа на письмо. Правда, по сведениям газеты, некоторые депутаты утверждают, что у правительства уже и так есть подробные данные о российском вмешательстве в британские выборы, но оно не считает нужным или возможным их обнародовать. Пока.

Европе нужно сохранить свою культуру

Британские газеты рассказывают о выступлении председателя Европейского совета Дональда Туска в Брюсселе.

Times отмечает, что Туск подтвердил, что переговоры по "брекситу" продвигаются туго, и высока вероятность того, что соглашение между Британией и Евросоюзом не будет достигнуто в отведенный срок.

Также глава Европейского совета сказал, что он лично продолжает надеяться, что "брексит" все же не произойдет.

По его словам, ЕС будет готов к любому сценарию, включая отмену "брексита" - все зависит от Лондона, а вовсе не от евросоюзных чиновников.

Daily Mail обращает внимание на неожиданную эмоциональную составляющую выступления Туска.

Бывший премьер-министр Польши назвал ЕС не просто союзом стран, объединенных общими экономическими интересами и разделяющими общие ценности, но и единого культурно. Именно культурные традиции и особенности отличают страны ЕС от остального мира. Это не значит, что они лучше или хуже. Но, как выразился Туск, "наша открытость и толерантность не означают, что мы отказываемся от охраны нашего культурного наследия и достояния".

Туск также отметил, что у европейцев есть право и обязанность охранять то, что отличает их от других культур. Не для того, чтобы быть против или создать барьеры и демонстрировать превосходство, но для того, чтобы сохранить самих себя и продолжать гордиться собственной исторической и культурной самобытностью.

После "брексита" иностранная рабочая сила в Британии станет дороже

Британские газеты пишут и о будущем трудовых мигрантов из стран ЕС после "брексита".

Times пишет, что организация Migration Watch UK опубликовала свой отчет и рекомендации правительству.

Предполагается, что низкоквалифицированные мигранты в возрасте 18-30 лет, в которых нуждаются отели, рестораны и магазины, смогут приезжать в Британию по специальным визам, которые будут выдаваться на срок до двух лет. А сезонные рабочие, которые приезжают на сбор урожая, смогут работать по визе, которая будет выдаваться на срок до одного года.

Всего Migration Watch UK предполагает введение восьми категорий рабочих виз после "брексита". Высококвалифицированные мигранты должны будут иметь рабочий контракт с годовой зарплатой не менее 30 тысяч фунтов в год, и условия станут едиными как для граждан ЕС, так и для граждан других стран. Зато никаких ограничений на срок выдачи визы для таких мигрантов, как и на их право в дальнейшем подавать на постоянный вид на жительство, не будет.

Обладатели средней, но востребованной, квалификации (к ним разработчики относят строителей, сантехников и электриков), смогут получать только трехлетние визы, а их работодатели должны будут платить ежегодный сбор, который должен сподвигнуть их выращивать местные кадры вместо того, чтобы приглашать иностранцев. Этот вид иностранных работников, в отличие от высококвалифицированных специалистов, не будет иметь доступа к пособиям и не сможет подавать на постоянный вид на жительство в Британии.

Daily Mail отмечает, что если предложения будут реализованы в таком виде, это станет катастрофой для многих отраслей производства. По данным издания, сейчас на британских предприятиях работает 332 тысячи граждан ЕС, а в торговле - 508 тысяч. По сведениям газеты, за найм каждого неквалифицированного работника фирмам придется платить 6 тысяч фунтов в год, что перестанет быть выгодным для бизнеса, но не решит проблему нехватки низкоквалифицированных рабочих рук в разных секторах экономики.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com