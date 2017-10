Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Arms" в названиях британских пабов означает "герб". А началось такое использование геральдики и гербов несколько веков назад.

"Голова короля", "Ведро крови", "Трехногая кобыла" - о названиях британских пабов, смешных, страшных и просто странных, написаны целые библиотеки. А началась эта вакханалия названий примерно семьсот лет назад.

Питейные заведения существовали в Британии, как и в других частях Европы, по крайней мере с римских времен - тогда они назывались tabernae (таверны), но собственных имен ни в римскую эпоху, ни позже, в Средневековье, они, как правило, не имели.

Точнее, устные названия им, конечно, давали местные жители - по тому же принципу, по которому обозначали и жилые дома, и лавки, и другие объекты: по местоположению, например, или по имени владельца, или по какой-то приметной детали. В средневековом Лондоне, например, была "красная пивная" - просто у нее была дверь красного цвета.

Кроме того, питейные заведения, чтобы как-то привлечь внимание почти поголовно неграмотных клиентов, вывешивали у входа какой-нибудь понятный символ. Например, бочонок или изображение петуха.

Последнее - игра слов. Петух по-английски - cock, и также называется краник в бочке. Сейчас это слово (и изображение петуха) присутствует в вывесках многих пабов. Где-то, как в названии претендующего на титул старейшего паба Англии Ye Olde Fighting Cocks в городе Сент-Олбанс, оно очевидным образом напоминает о петушиных боях, но где-то, как полагает британский лингвист, профессор Лора Райт, оно произошло именно от краника в бочке.

Символы над дверями кабаков поначалу были однообразны, но в течение веков большего и не требовалось: местные жители хорошо знали, где находится место, где можно попить.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пабов "Королевский дуб" в Британии - 450 штук, и все названы в честь дуба, в ветвях которого в середине XVII века прятался будущий король Карл II после поражения от войск Кромвеля

Именно прежде всего попить, а не напиться пьяным: чистая вода была дефицитом, особенно в средневековых городах, а люди по опыту знали, что от грязной воды живот, скорее всего, заболит, а от пива - скорее всего, нет.

Население росло, число кабаков - тоже, и владельцам питейных заведений (как и лавок, например) в городах захотелось как-то выделяться среди других.

Радикальная перемена, как рассказала в передаче "Молва" (Word of Mouth) Радио 4 Би-би-си профессор Лора Райт, случилась в начале XIV века: владельцы лавок, мастерских и кабаков наряду с очевидными предметами - сапогами или бочонками - стали использовать в вывесках геральдические символы.

По словам лингвиста, это было связано с появлением в обществе нового сословия - рыцарства. Точнее, с его превращением из сословия неотесанных наемных бандитов в сословие новой придворной знати, получившей титул от короля, не чуждой изящества и роскоши. В Англии это превращение произошло где-то на рубеже XIII и XIV веков.

Image caption Корчма "Остановка на пути в Иерусалим" в скале под Ноттингемским замком ведет свою историю с конца XII века и претендует на титул старейшего питейного заведения Британии.

"До тех пор только феодалы по рождению имели гербы или эмблемы - скажем, изображение замка или слона или чего-нибудь ещё. Когда появилось рыцарство, эти блестящие молодые люди, они наверняка поражали воображение. Они писали оды своим дамам сердца, они сражались на турнирах, они роскошно одевались - и они заводили собственные эмблемы или гербы. Они рисовали их на попонах своих лошадей, например", - рассказывает Лора Райт.

"То есть, появились благородные рыцари, которые не были рождены знатными, но стали знатью - и торговцы и пивовары, посмотрев на это, подумали: вот он не из благородных, а может изобразить замок с башнями на попоне. А почему бы и мне не повесить над своим пабом замок?" - продолжила эксперт.

И пошло-поехало: замки-крепости, львы, единороги. Особенно после того, как в 1393 году король Ричард II повелел всем пабам в обязательном порядке иметь вывеску.

Десять самых популярных названий пабов Британии 1. Red Lion "Красный лев" 569 пабов по всей стране 2. Crown "Корона" 532 3. Royal Oak "Королевский дуб" 450 4. White Hart "Белый олень" 325 5. Swan "Лебедь" 309 6. Railway "Железнодорожный" 302 7. Plough "Плуг" 301 8. White Horse "Белая лошадь" 295 9. New (Pub, Inn) "Новый паб", "Новая корчма" 262 10. Ship "Корабль", "Ковчег" 257

(Источник: https://www.pubsgalore.co.uk)

Дальше стали использовать уже королевскую символику. Заявить о своей любви к правящему монарху, изобразив его на вывеске, было политически грамотно, и King's Head, "Голова короля" - до сих пор одно из самых популярных в Британии названий паба.

У некоторых туристов, знакомых с печальной судьбой Карла I, словосочетание "голова короля" вызывает неприятные (для королей) ассоциации. На самом деле оно не имеет ничего общего с отделением головы от туловища.

В старину, напомним, клиентура кабаков была почти поголовно неграмотной, и вывески были изображениями, а не надписями. В данном случае - изображением, условным портретом монарха - голова с короной.

- Мужик, ты местный? Где тут у вас можно выпить?

- А вон, видишь, башка короля висит.

Правообладатель иллюстрации Oli Scarff Image caption Назвать кабак "Корона" было и политически грамотно, и удобно: не надо перерисовывать вывеску после каждой смены монарха

Самое популярное название британского паба - Red Lion ("Красный лев"). Их почти шестьсот по всей стране. Это название тоже связывают с королевской геральдикой: красный лев был эмблемой короля Шотландии Якова (Джеймса) VI, он же король Англии Яков I. Правда, есть и другие версии.

Очень популярно и название White Hart ("Белый олень"). Это животное было на гербе Ричарда II, того самого, что предписал всем пабам иметь вывески. Футбольные болельщики хорошо знают "Уайт Харт лейн" - только что закрывшийся стадион клуба "Тоттенхем". По пабу "Белый олень" назвали улицу Уайт Харт Лейн, по улочке - стадион.

А второе по популярности название паба - The Crown ("Корона"). Это тоже декларация верноподданичества, но она гораздо практичнее "головы короля" - не надо перерисовывать портрет с каждой сменой монарха.

Не очень понятно некоторым туристам и слово "arms" в названиях сотен пабов. По словарю вроде выходит, что это "руки", но при чем тут руки?

Ни при чем. Это тоже наследие прихода геральдики в маркетинг. "Arms" в названиях пабов - это остаток от выражения "coat of arms" - "герб".

Отдельную древнюю группу названий пабов составляют названия с религиозным подтекстом - The Bell, The Cross, Lamb and Flag ("колокол", "крест", "агнец и флаг" - имеется в виду флаг крестоносцев) и тому подобное.

Правообладатель иллюстрации Karwai Tang Image caption Пабов "Белый олень" в Британии больше трехсот. Это животное было на гербе Ричарда II

Корчмы при монастырях издревле служили "станциями" для пилигримов, а в эпоху крестовых походов - и для крестоносцев. "Религиозные" названия брали и просто пабы, расположенные рядом с церковью, например.

К религиозным во многих случаях относится и очень распространенное название The Ship, "корабль", потому что зачастую тут имелся в виду не какой-нибудь корабль, а Ноев ковчег.

На звание самого старого паба Англии, наряду с сент-олбанским пабом, претендует паб Ye Olde Trip To Jerusalem в Ноттингеме, название которого переводится как "Остановка на пути в Иерусалим".

Кстати, это загадочное "Ye" в названиях древних или претендующих на древность пабов, как объясняют нам английские филологи, не стоит читать как "йе". Буква Y тут заменяет вышедшую из употребления букву, которую когда-то писали в артикле "the". То есть, "ye" - это то же самое "the".

Еще один интересный тип названий пабов - названия, связанные с казнями. В старину публичные казни были популярным зрелищем, и для кабака было вполне логично взять в качестве названия что-то, связанное с этой областью тогдашней индустрии развлечений.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Старый чеширский сыр" - один из самых "туристических" пабов в лондонском Сити

Паб возле лондонского Тауэра завлекательно называется The Hung Drawn & Quartered - "повешенный, выпотрошенный и четвертованный". Именно так и именно там, возле Тауэра, полагалось казнить обвиненных в измене врагов короля.

Иногда связь названия с казнями не очень очевидна. Йоркский паб The Three Legged Mare - "трехногая кобыла" - называется так не в память о какой-то несчастной лошадке-калеке. Так назывался тип виселицы - на трех человек сразу.

Многие пабы названы в честь какого-то события или местной знаменитости.

То самое "Ведро крови" (The Bucket Of Blood) из заголовка - это не готическая фантазия владельцев этого паба в городке Хейл в графстве Девон. Это отражение реальной истории: пару сотен лет назад владелец пошел за водой, опустил ведро в колодец и вытащил полное ведро красной жидкости. В колодце нашли изуродованный труп.

"Мертвец и соня" и другие названия на ваш вкус

Там же, в Девоне, есть паб "Гнездо слона" (The Elephant's Nest). Нынче много смешных выдуманных названий, но за этим, как утверждают старожилы, стоит реальная история: владелец паба был невообразимо тучен и всегда сидел за баром в раздолбанном кресле. Кто-то из посетителей сказал ему, что он напоминает слона на гнезде. Необидчивый хозяин решил официально переименовать свой паб в "Гнездо слона".

Сейчас названия очень многих пабов составлены по формуле "А и Б". За многими из них скрывается история и смысл, как, например, в многочисленных The Rose and Crown ("роза и корона", напоминание об исходе Войны Алой и Белой роз) или The Dog and Gun ("собака и ружье") и еще сотнях "охотничьих" пабов.

Но многие такие названия сейчас придумывают просто, чтобы отличаться от конкурентов. В лучшем случае раскапывают какую-нибудь давно забытую историю или легенду.

А если раскопать подходящую историю не удалось - сейчас в интернете есть несколько генераторов случайных названий пабов типа "А и Б".

Я попробовал один из них. Первый же предложенный вариант оказался вполне ничего: "Мертвец и соня".