"Особая жестокость" полиции в Каталонии: правда или вымысел?
Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость от Испании.
Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал сенат лишить Каталонию статуса автономии, после того как лидер Каталонии Карлес Пучдемон пригрозил в одностороннем порядке провозгласить независимость региона.
Каталонские сепаратисты продолжают обвинять власти и полицию Испании в неправомерных действиях при проведении голосования о независимости Каталонии 1 октября.
Некоторые из активистов называют действия Мадрида репрессивными: именно такой точки зрения придерживаются авторы видео, которое опубликовала базирующаяся в Барселоне организация Omnium Cultural, выступающиая за независимость Каталонии. Ролик, опубликованный организацией в Youtube, посмотрели более миллиона пользователей.
Авторы популярного ролика утверждают, что полиция, пытаясь помешать проведению референдума, действовала чрезмерно жестко. При этом они уверяют, что прежде полиция в странах Евросоюза никогда не применяла столь жестких мер в отношении граждан.
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После того как конституционный суд Испании признал опрос незаконным, полиции было поручено всячески препятствовать проведению голосования в Каталониии. Полицейские пытались помешать избирателям прийти к пунктам сбора бюллетеней, а сами опросные листы изымались.
В интервью Би-би-си министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что фотографии, свидетельствующие о применении силы полицией, были фальсифицированы.
"Чертовы фейки"
Фейковые фотографии действительно широко использовались сторонниками независимости Каталонии.
При этом необходимо указать, что международные СМИ, в том числе и Би-би-си, освещая события в Каталонии, публиковали реальные фотографии и видеоматериалы.
В то же время нередко пользователи соцсетей пытались выдать фотографии, сделанные во время других событий, за снимки, якобы подтверждающие брутальность полиции в Каталонии.
Так, пользователь Twitter @CelticGossip опубликовал фотографию, разошедшуюся в сотнях ретвитов, на которой полицейский замахивается дубинкой на инвалида в коляске. Однако, как выяснилось, эта фотография была сделана в 2011 году, когда полиция пыталась разогнать акцию протеста в Барселоне против мер жесткой экономии.
Испанская группа по проверке фактов Maldito Bulo ("чертовы фейки") нашла еще ряд подобных примеров.
Как им удалось выяснить, чаще всего использовались фотографии с протестов пожарных в 2013 году, которые выступали против урезания зарплаты и требовали признать свою работу особо опасной.
Действия полиции
Если несколько фотографий оказались фальшивками, это еще не значит, что все остальные снимки также были поддельными.
Би-би-си удалось поговорить с журналистами, которые рассказали, как на их глазах полиция расталкивала участников акций протеста, хватая их за волосы и стаскивая по лестницам. Фотокорры также запечатлели, как полиция использовала резиновые пули против сторонников независимости Каталонии.
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Мадрид признал, что в отдельных случаях полиция в само деле прибегала к насилию, и испанские власти уже принесли извинения за проявленную стражами порядка жесткость.
Никогда такого не было?
Итак, полиция 1 октября действительно применила силу. Но справедливо ли говорить, что прежде силы правопорядка в странах ЕС никогда не применяли столь жестких мер в отношении протестующих?
Первые данные о пострадавших в ходе столкновений в Барселоне, как выяснилось позже, были преувеличены.
Так, одна женщина утверждала, что полицейский намеренно переломал ей пальцы. Однако на самом деле пальцы ее оказались целы, она получила ушиб, о чем позже сама рассказала в эфире каталонского телеканала TV3.
20 октября департамент здравоохранения Каталонии опубликовал уточненные данные о пострадавших в результате действий полиции.
Согласно этим данным, за медицинской помощью обратились 1066 пострадавших в ходе столкновений с полицией 1 октября. Из них 991 пациент обратился к врачам в день проведения референдума, еще 75 пришли в медицинские учреждения позже.
Большинство из обратившихся - 886 человек - получили легкие травмы или обратились с жалобами на неважное самочувствие. Из всех обратившихся к врачам только пятеро получили серьезные травмы.
Данные о 1066 пострадавших представлены каталонскими чиновниками, и проверить, все ли 1066 человек получили травмы в результате действий полиции, не представляется возможным.
Никаких других данных о числе пострадавших, кроме представленных каталонскими властями, нет.
Ранее представители испанского правительства и СМИ пытались поставить под сомнение эти данные, указывая на то, что в медицинские учреждения могли обратиться и те, у кого на самом деле не было проблем со здоровьем, а также те, чьи недуги и травмы не были связаны с разгоном протестов.
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В день проведения референдума также получили ранения 12 полицейских. Эти данные никто не пытается оспорить - ни испанское правительство, ни власти Каталонии.
Оценивая уровень насилия во время столкновения полиции с избирателями в Каталонии, важно учитывать не только число пострадавших, но и те меры, которые были приняты полицией.
Если посмотреть на действия полиции в других странах ЕС, то становится очевидно, что в Европе стражи порядка не раз прибегали к весьма энергичным мерам, равным, а порой превосходящим по жесткости действия каталонских полицейских.
Вот несколько примеров:
- Один человек погиб в сентябре прошлого года, когда полиция в центре Белфаста применила газ CS. Мужчина, по данным полиции, вел себя угрожающе и мог представлять опасность для окружающих.
- Полиция Германии использовала водометы в Гамбурге для разгона участников акции протеста во время саммита G20 летом этого года. В результате 270 человек получили травмы.
- В 2012 году десятки демонстрантов обратились за медпомощью после того, как полиция в Афинах применила слезоточивый газ. Стражи порядка прибегли к этой мере, когда стало ясно, что протесты против мер жесткой экономии грозят вылиться в серьезные беспорядки.
- В 2015 году полицейский в Португали ударил мужчину дубинкой на глазах у его маленького сына. Инцидент произошел около футбольного стадиона.
- Около двухсот человек получили ранения в итальянской Генуе, когда полиция применила дубинки для разгона демонстрантов во время саммита "большой восьмерки" в 2002 году.