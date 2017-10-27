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Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию, декларирующую независимость от Испании.

Ранее премьер-министр Испании Мариано Рахой призвал сенат лишить Каталонию статуса автономии, после того как лидер Каталонии Карлес Пучдемон пригрозил в одностороннем порядке провозгласить независимость региона.

Каталонские сепаратисты продолжают обвинять власти и полицию Испании в неправомерных действиях при проведении голосования о независимости Каталонии 1 октября.

Некоторые из активистов называют действия Мадрида репрессивными: именно такой точки зрения придерживаются авторы видео, которое опубликовала базирующаяся в Барселоне организация Omnium Cultural, выступающиая за независимость Каталонии. Ролик, опубликованный организацией в Youtube, посмотрели более миллиона пользователей.

Авторы популярного ролика утверждают, что полиция, пытаясь помешать проведению референдума, действовала чрезмерно жестко. При этом они уверяют, что прежде полиция в странах Евросоюза никогда не применяла столь жестких мер в отношении граждан.

После того как конституционный суд Испании признал опрос незаконным, полиции было поручено всячески препятствовать проведению голосования в Каталониии. Полицейские пытались помешать избирателям прийти к пунктам сбора бюллетеней, а сами опросные листы изымались.

В интервью Би-би-си министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис заявил, что фотографии, свидетельствующие о применении силы полицией, были фальсифицированы.

"Чертовы фейки"

Фейковые фотографии действительно широко использовались сторонниками независимости Каталонии.

При этом необходимо указать, что международные СМИ, в том числе и Би-би-си, освещая события в Каталонии, публиковали реальные фотографии и видеоматериалы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Протестующие попытались остановить полицию, забиравшую урны для голосования с избирательных участков. В ответ стражи порядка применили силу

В то же время нередко пользователи соцсетей пытались выдать фотографии, сделанные во время других событий, за снимки, якобы подтверждающие брутальность полиции в Каталонии.

Так, пользователь Twitter @CelticGossip опубликовал фотографию, разошедшуюся в сотнях ретвитов, на которой полицейский замахивается дубинкой на инвалида в коляске. Однако, как выяснилось, эта фотография была сделана в 2011 году, когда полиция пыталась разогнать акцию протеста в Барселоне против мер жесткой экономии.

Испанская группа по проверке фактов Maldito Bulo ("чертовы фейки") нашла еще ряд подобных примеров.

Как им удалось выяснить, чаще всего использовались фотографии с протестов пожарных в 2013 году, которые выступали против урезания зарплаты и требовали признать свою работу особо опасной.

Действия полиции

Если несколько фотографий оказались фальшивками, это еще не значит, что все остальные снимки также были поддельными.

Би-би-си удалось поговорить с журналистами, которые рассказали, как на их глазах полиция расталкивала участников акций протеста, хватая их за волосы и стаскивая по лестницам. Фотокорры также запечатлели, как полиция использовала резиновые пули против сторонников независимости Каталонии.

Мадрид признал, что в отдельных случаях полиция в само деле прибегала к насилию, и испанские власти уже принесли извинения за проявленную стражами порядка жесткость.

Никогда такого не было?

Итак, полиция 1 октября действительно применила силу. Но справедливо ли говорить, что прежде силы правопорядка в странах ЕС никогда не применяли столь жестких мер в отношении протестующих?

Первые данные о пострадавших в ходе столкновений в Барселоне, как выяснилось позже, были преувеличены.

Так, одна женщина утверждала, что полицейский намеренно переломал ей пальцы. Однако на самом деле пальцы ее оказались целы, она получила ушиб, о чем позже сама рассказала в эфире каталонского телеканала TV3.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Полиция в Афинах во время протестов против мер жесткой экономии применила слезоточивый газ

20 октября департамент здравоохранения Каталонии опубликовал уточненные данные о пострадавших в результате действий полиции.

Согласно этим данным, за медицинской помощью обратились 1066 пострадавших в ходе столкновений с полицией 1 октября. Из них 991 пациент обратился к врачам в день проведения референдума, еще 75 пришли в медицинские учреждения позже.

Большинство из обратившихся - 886 человек - получили легкие травмы или обратились с жалобами на неважное самочувствие. Из всех обратившихся к врачам только пятеро получили серьезные травмы.

Данные о 1066 пострадавших представлены каталонскими чиновниками, и проверить, все ли 1066 человек получили травмы в результате действий полиции, не представляется возможным.

Никаких других данных о числе пострадавших, кроме представленных каталонскими властями, нет.

Ранее представители испанского правительства и СМИ пытались поставить под сомнение эти данные, указывая на то, что в медицинские учреждения могли обратиться и те, у кого на самом деле не было проблем со здоровьем, а также те, чьи недуги и травмы не были связаны с разгоном протестов.

В день проведения референдума также получили ранения 12 полицейских. Эти данные никто не пытается оспорить - ни испанское правительство, ни власти Каталонии.

Оценивая уровень насилия во время столкновения полиции с избирателями в Каталонии, важно учитывать не только число пострадавших, но и те меры, которые были приняты полицией.

Если посмотреть на действия полиции в других странах ЕС, то становится очевидно, что в Европе стражи порядка не раз прибегали к весьма энергичным мерам, равным, а порой превосходящим по жесткости действия каталонских полицейских.

Вот несколько примеров:

Один человек погиб в сентябре прошлого года, когда полиция в центре Белфаста применила газ CS. Мужчина, по данным полиции, вел себя угрожающе и мог представлять опасность для окружающих.

Полиция Германии использовала водометы в Гамбурге для разгона участников акции протеста во время саммита G20 летом этого года. В результате 270 человек получили травмы.

В 2012 году десятки демонстрантов обратились за медпомощью после того, как полиция в Афинах применила слезоточивый газ. Стражи порядка прибегли к этой мере, когда стало ясно, что протесты против мер жесткой экономии грозят вылиться в серьезные беспорядки.

В 2015 году полицейский в Португали ударил мужчину дубинкой на глазах у его маленького сына. Инцидент произошел около футбольного стадиона.

Около двухсот человек получили ранения в итальянской Генуе, когда полиция применила дубинки для разгона демонстрантов во время саммита "большой восьмерки" в 2002 году.