Легко ли в России вести бизнес? Отвечает Всемирный банк

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Россия заняла 35-е место в ежегодном рейтинге Doing Business, подготовкой которого занимается Всемирный банк. Рейтинг оценивает состояние делового климата и показывает, насколько комфортно предпринимателю вести бизнес в той или иной стране. Россия за год поднялась в этом списке на пять позиций.

В текущем году Всемирный банк выпустил уже 15-й по счету доклад о ведении бизнеса. Уровень комфортности ведения бизнеса измеряется по 11 показателям - доступности кредитов, подключения к электросетям, защите прав миноритарных акционеров, регистрации имущества, простоте открытия своего дела, получения разрешения на строительства и других.

Всего в рейтинге 190 стран. Лидером этого года вновь стала Новая Зеландия, возглавлявшая список и в прошлом году.

"Оценка, которую дает Всемирный банк, дается по принципу расстояния до лучших практик. Если в прошлом году у нас была здесь отрицательная динамика, то в этом году тенденцию удалось переломить, и показатель для России значительно вырос", - сказал министр экономического развития Максим Орешкин на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.

По его словам, шесть лет назад Россия начинала свой путь в этом рейтинге со 124-й позиции и добилась за этот период самого большого прогресса среди всех 190 стран-участниц.

За прошедший год наилучшие результаты, согласно рейтингу, показали Бруней, Таиланд, Малави, Косово, Индия, Узбекистан, Замбия, Нигерия, Джибути и Сальвадор. Эти страны в общей сложности за год провели 53 реформы.

Новая Зеландия второй год сохраняет лидерство в рейтинге ведения. За ней идут Сингапур и Дания.

На последнем месте в рейтинге из 190 стран оказалось африканское государство Сомали. Перед ней расположились Эритрея и Венесуэла.

Рейтинг Doing Business составляется уже 15 лет. Впервые рейтинг был опубликован в 2003 году. За этот период страны входящие в рейтинг провели более 3 тысяч реформ.

"Третий год подряд мы опережаем все страны БРИКС. В этом году мы стали лучшей страной из Евразийского экономического союза. Соседями и прямыми конкурентами для нас являются такие страны как Франция, Швейцария, Голландия, Япония. Позади нас остались Бельгия и Италия", - сказал министр.

Как вести бизнес в России?

Высоких позиций в рейтинге Всемирного банка потребовал президент Владимир Путин в день своей инаугурации в 2012 году. В майских указах президента значится, что Россия должна подняться со 120-го места по итогам 2011 года до 50-го в 2015 году, а итогом работы должно стать 20-е место в рейтинге по итогам 2018 года.

В рейтинге за 2011 год Россия была на 120-м месте, а в прошлом году заняла 40-е место. "Намного лучше", - сказала главный исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева в этом году на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Но мой профессор по статистике когда-то говорил, что если вы засунете ноги в холодильник и положите голову в печь, у вас температура будет средняя, но вы будете мертвым", - пошутила она, добавив, что для России важно концентрироваться на тех сферах, где больше всего проблем.

В этом году Всемирный банк констатирует, что темпы проведения реформ по улучшению делового климата в России ускоряются. За последние 15 лет страна провела 36 реформ в этой области. В основном они касались регистрации собственности и предприятий.

Сильнее всего Россия продвинулась в категории "подключение к сетям электроснабжения": в ней она сейчас занимает 10-е место. В материалах Всемирного банка приводится пример: для подключения к электросетям в России необходимо пройти лишь три процедуры, а в среднем по миру - пять.

"Мы продемонстрировали лучшую динамику среди всех стран рейтинга за последние шесть лет", - сказал министр экономического развития Максим Орешкин.

По его словам Россия вошла в топ-10 лучших стран по подключению к сетям и в топ-30 в части регистрации собственности, исполнения контрактов, регистрации предприятий и кредитования.

По четырем из показателей рейтинга - "международная торговля", "подключение к сетям", "кредитование", "защита миноритарных акционеров" - показатели улучшились по сравнению с прошлым годом.

Хорошие показатели у России и в части регистрации собственности: по нему она занимает 12-е место в мировом рейтинге. Сроки, необходимые для юридического оформления передачи прав собственности, сократились до 13 дней, тогда как в 2004 году, когда начался мониторинг этого показателя в исследовании, такая процедура занимала 52 дня.

В то же время есть и сферы, где, по словам Орешкина, Россия выглядит очень плохо. В частности, это международная торговля и процесс выдачи разрешений на строительство.

К примеру, сроки согласования и получения разрешительной документации для строительства в России примерно на 50% выше, чем в среднем по миру. Кроме того, затраты на прохождение экспортных и импортных процедур на границе остаются высокими, говорится в материалах Всемирного банка.

По направлению "налогообложение" Россия опустилась в рейтинге на семь позиций.

Как Россия продвигалась в рейтинге?

Самые серьезные прорывы в рейтинге пришлись на 2013 год, когда Россия поднялась со 112-й на 92-ю строчку.

Следующий прорыв произошел в 2014 году. Тогда Россия номинально "перешагнула" через почти три десятка строк в рейтинге и заняла 62-ю позицию. Но формально это не так: в тот год Всемирный банк изменил методику расчета (в них попала не только Москва, но и Санкт-Петербург).

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По новой методике Россия занимала 65-е место годом ранее и переместилась на 62-е место. Еще год спустя Россия поднялась с 62-го места на 51-е.

А в прошлом году методику снова меняли, изменив расчеты по двум индикаторам - уплате налогов и исполнении госконтрактов. И в итоге в прошлом году Россия одновременно и поднялась, и упала в рейтинге: номинально она поднялась с 51-й строчки на 40-ю, а фактически по новой методике опустилась с 36-го места на 40-е.

Что не учитывает Doing Business?

Изменение позиций в рейтинге - огромное достижение, признает источник Русской службы Би-би-си, который входил в рабочую группу при главе Всемирного банка. Он говорит на условиях анонимности, поскольку не уполномочен общаться с прессой.

По его словам, Россия выиграла и от изменений в методологии расчета рейтинга. Кроме того, в России есть огромные проблемы с инвестиционным климатом, включая геополитические и коррупционные риски, а их рейтинг Doing Business не измеряет.

"Я думаю, что рейтинг Doing Business имел смысл ровно до того момента, когда правительства начали включать этот рейтинг в число целевых показателей. Это примерно тоже самое, как если бы врачу в качестве показателя успешности, поставили бы среди целей температуру больного", - сказал Русской службе Би-би-си профессор Чикагского университета Константин Сонин.

Правообладатель иллюстрации Yurij Smityuk/TASS Image caption Прогресс в Doing Business вряд ли решит проблемы с деловым климатом в стране

"С этого момента деятельность врача стала бы не лечением, а просто сбиванием температуры", - добавил он.

Сонин считает, что усилия российского правительства в деле облегчения жизни бизнеса - "полезное и хорошее дело", но проблемы с инвестиционным климатом сейчас в значительной степени связаны с наличием санкций и контрсанкций, коррупцией и общей неуверенностью в завтрашнем дне, а не с организационными вопросами на том уровне, который измеряет Doing Business.

"Без серьезных шагов, которые будут вести к постепенной отмене санкций, без отмены контрасанкции и общего повышения открытости экономики, серьезной борьбы с коррупцией и укреплением политической системы (например, отсутствие фальсификаций на выборах) организационные изменения не изменят ситуацию радикально", - сказал Сонин.