Правда ли, что у робота-гражданки больше прав, чем у саудиток?

Media playback is unsupported on your device "Я учусь быть человеком": интервью самого современного робота

Саудовская Аравия стала первой в мире страной, давшей гражданство роботу. Многие пользователи арабского интернета посчитали, что у человекообразной машины уже больше прав, чем у саудиток.

В понедельник на прошлой неделе девушка-робот предстала перед журналистами и техниками в Эр-Рияде. В среду она блистала на форуме Будущих инвестиционных инициатив в саудовской столице, где и получила гражданство на глазах у сотен делегатов конференции из разных стран.

Чем больший резонанс получала новость о паспорте Софии, тем больше слышавшие о ней социологи, техники, правозащитники и пользователи соцсетей задумывались о том, как у робота, ранее говорившего об убийстве людей, может оказаться больше прав, чем, собственно, у саудовских женщин.

Причём это касается и прав в прикладном смысле слова - "технодевушке" можно водить машину.

"Историческое событие: первый в мире робот получил гражданство. Приветствуйте новоиспечённую саудитку Софию", - сказано в официальном "Твиттере" Центра международных коммуникаций Саудовской Аравии.

Робот создала гонконгская компания Hanson Robotics, которая не предусмотрела покрывать антропоморфу голову, как этого требуют саудовские законы. И - ничего.

"Я польщена и невообразимо горда этой уникальной честью, - сказала девушка-робот. - Это историческое событие - первый робот с гражданством".

Многие саудиты также испытали гордость за такую инновацию: хештег #РоботССаудовскимГражданством только за сутки после конференции использовали более 30 тысяч раз.

При этом возник и другой хештег - #СофияЗаВыходБезМужчины, который использовали более десятка тысяч раз.

Дело в том, что, согласно саудовскому законодательству, любая женщина должна появляться на публике в сопровождении мужчины - обычно это близкий родственник.

Image caption Саудовские законы требуют, чтобы женщины появлялись на улице в бурке с мужчиной-сопровождающим

"У Софии нет мужчины-"охранителя", она не носит хиджаба - как так", - задался вопросом пользователь @nda9a в "Твиттере".

Другие же постили картинку лица робота с чёрным покрывалом с подписью: "Как София будет выглядеть в ближайшее время".

Раньше тысяч рабочих

Кроме того, саудитов впечатлило с какой скоростью "технодевушка" получила гражданство королевства.

"Робот получил гражданство раньше, чем иностранные рабочие, прожившие в стране всю жизнь", - удивляется журналист Муртаза Хусейн.

Подобное ограничение в правах многолетних жителей королевства - результат распространённой во всём Персидском заливе системы "кафала", которая не даёт права на гражданство работникам-иностранцам, которых в королевстве - сотни тысяч.

Правозащитники сообщают, что в Саудовской Аравии существует крупный чёрный рынок рабочих, которые попытались покинуть прежних работодателей, но не могут пересечь границу страны, так как им нужна выездная виза.

"Гуманоид София получила гражданство Саудовской Аравии, где у миллионов людей нет таких прав. В какое время мы живём", - написал в "Твиттере" ливано-британский журналист Карим Шехайеб.

При этом Эр-Рияд в последнее время пытается улучшить своё международное реноме, заявив о ряде предстоящих реформ.

После многолетних дебатов в королевстве разрешили вождение женщинам - правда, только с июня будущего года. Кроме того, план развития Саудовской Аравии до 2030 года подразумевает диверсификацию экономики, которая позволила бы крупнейшей ближневосточной монархии слезть с "нефтяной иглы".

Правообладатель иллюстрации Arab News/You Tube Image caption София дала первую пресс-конференцию в понедельник

Робот как юрлицо

В России вопрос прав роботов давно волнует умы и юристов, и политиков.

Европейский парламент с февраля работает над сводом правил, по которым люди должны будут общаться с искусственным интеллектом и роботами. Законодатели решают, следует ли наделять будущих роботов статусом "электронной личности".

Весной на предложение использовать роботов при написании законов председатель парламентского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников ответил отрицательно, хотя и признал, что "теоретически, конечно, это наверное, можно сделать, но ничего хорошего из этого явно не получится".

"Сейчас модная тема по поводу роботов, по поводу интеллекта. Технологии развиваются. Но мы должны понимать: другое дело, такие-то профессии отпадут, а люди куда денутся? Людей все больше и больше", - выразил сомнения депутат.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Искусственный интеллект не обязан быть "железкой с проводами", а может принимать и вполне виртуальную форму

В сентябре председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о законодательной необходимости отрегулировать отношения человека и роботов.

Однако ещё в прошлом году основатель Grishin Robotics и генеральный директор Mail.ru Group Дмитрий Гришин вместе с управляющим партнёром санкт-петербургского офиса юридической компании Dentons Виктором Наумовым создал концепцию закона о робототехнике, подразумевающего приравнивание роботов к юрлицам.

Виктор Наумов поделился в беседе с Русской службой Би-би-си своими мыслями об ответственности за действия роботов.

По словам юриста, робот, как юрлицо, может быть посредником между двумя физлицами в оказании какой-то услуги.

"Как раз для удобства эта форма - когда у робота есть конечный бенефициар, но робот действует самостоятельно - в ограниченном количестве случаев может использоваться, например, когда робот играет на бирже или выдаёт кредиты. Позже он может совершать и другие самостоятельные действия. В рамках нашей дискуссионной модели робот - квази-субъект. Но, подчеркну, речь не идёт о роботе-пылесосе или автоматизированных устройствах. Речь должна идти о настоящем искусственном интеллекте", - добавил Наумов.

Особняком стоит и вопрос ответственности искусственного интеллекта, используемого в транспортной отрасли - эта тема также привлекла внимание российских властей.

"В научно-фантастическом представлении робот - это "железка с разумом", но в ряде ситуаций он может не иметь материальной оболочки. Важен вопрос ответственности - кто будет возмещать ущерб, как в случае обычных ДТП, и другие "пограничные" вопросы", - говорит управляющий партнёр петербургского офиса Dentons в беседе с Би-би-си.