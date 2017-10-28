Image caption Когда Скутер нашли мертвой, ее хозяйка решила, что это дело рук серийного убийцы

В Лондоне действует серийный убийца кошек: что о нем известно?

На протяжении двух лет в Великобритании действует серийный убийца кошек. В разных районах Лондона за два года были убиты почти 370 кошек. Полиция и местные активисты уверены, что речь идет о серийном убийце, который может быть опасен и для людей.

Некоторые детали этой истории могут шокировать неподготовленного читателя.

Котоубийца с М25

Со Скутер, черно-белой кошкой Шантель, произошло нечто необъяснимое.

В последний раз хозяйка видела Скутер на своей кухне этим летом. Теплым тихим вечером кошка сидела на барном стуле, наблюдая за тем, как ее хозяйка ходит по дому с шагомером, чтобы успеть выполнить суточную норму. На утро кошка пропала.

Пока Шантель искала ее на улице, к ней подошел сосед и сказал, что нашел Скутер около часа ночи. Она лежала мертвая на дорожке у дома. Тогда сосед подумал, что кошку сбила машина, хотя на их улице никогда не было оживленного движения.

Он рассказал, что зашел к себе, чтобы взять одеяло и закрыть мертвую кошку, но вернувшись, не нашел ее. Он не заподозрил ничего особенного и просто подумал, что ее утащили лисы.

Через некоторое время уже другой сосед пришел к Шантель и рассказал, что тоже нашел Скутер.

Он нашел мертвое животное около 5:30 утра на газоне перед домом. Кошка выглядела так, будто потягивалась, однако у нее был отрублен хвост, тело распорото, все внутренности были выпотрошены и лежали перед ней на траве.

Сосед тут же обратился в местные службы, чтобы те забрали тело, так что своими глазами Шантель этого не видела. В одном она была уверена точно: Скутер погибла не из-за несчастного случая.

Шантель читала истории об убийце кошек, который орудовал в окрестностях М25, кольцевой дороге вокруг Лондона. Но она не могла представить, что животному грозит опасность в ее собственном доме в Сент Леонардс-он-Си, в 70 милях от южного побережья Великобритании.

"Мне никогда не приходило в голову запирать кошку на ночь, но если бы я это сделала, она до сих пор была бы жива", - говорит Шантель.

Они с мужем всерьез задумываются о том, чтобы переехать в другой дом с закрытым садом, чтобы их остальные кошки не выходили на улицу.

"У меня дважды были выкидыши, но даже с этим справиться было проще, потому что я была готова к такому. Я никогда в жизни не переживала неврозы, но после этого случая я полностью потеряла покой", - говорит Шантель.

В случившемся Шантель винит убийцу кошек, который действует в Великобритании с 2015 года.

По мнению полиции, это мужчина. Предположительно, за два года он зарезал более 370 животных. В основном его жертвами становились домашние кошки, но иногда попадались лисы, зайцы и птенцы дикой совы.

Первые жертвы были найдены в Кройдоне на юге Лондона, поэтому в прессе неизвестного мужчину прозвали Котоубийца из Кройдона.

Но позднее убийства были зафиксированы и в других районах города, поэтому старое прозвище быстро сменила кличка Убийца кошек с M25.

При этом география убийств расширилась еще дальше: новых жертв стали находить на острове Уайт, в графстве Кент, в Бирмингеме, Уиррале и Шеффилде.

Image caption Жители Кройдона собрались на поминальную службу в память о погибших животных

По следам убийцы

В начале июня в небольшом зале рядом с оживленной развязкой в Кройдоне собралось несколько человек.

С улицы доносился автомобильный гул, но внутри играла арфа. Собравшиеся зажгли свечи, на столе перед ними стояла большая фотография полосатого кота с белым брюшком.

Люди собрались, чтобы почтить память погибших животных, читать стихи и слушать музыку.

"Любовь справится со всем", - сказала 46-летняя защитница животных Будикка Райзинг, одна из участниц церемонии.

В течение двух лет вместе с мужем, 52-летним Тони Дженкинсом, она вела настоящее расследование, чтобы поймать убийцу.

Райзинг переехала в Великобританию из ЮАР в 1994 году и с тех пор постоянно участвует в акциях по спасению животных. Сама себя она называет "безумная кошатница".

Вместе с Тони она организовала небольшую благотворительную организацию Snarl, которая занимается спасением животных.

Когда в 2015 году появились первые сообщения об убийствах кошек и лис в южном Лондоне, Будикка и Тони почти сразу заподозрили, что в городе действует целая банда.

"Сначала я связывала происходящее с краш-фетишем - когда для сексуального возбуждения животных давят ногами. Но постепенно мы поняли, что, возможно, имеем дело с серийным убийцей", - говорит Будикка.

Image caption Активистка Будикка Райзинг начала собственное расследование серии загадочных убийств животных

Сейчас пара официально сотрудничает с полицией в Кройдоне. Расследование об убийствах животных получило название "Операция Такахе" (по случайному совпадению ее назвали в честь редкой бескрылой птицы, обитающей в Новой Зеландии).

Именно представители Snarl убедили полицию вмешаться. Они собрали достаточно информации и выступили на общем собрании жителей района, на котором был и начальник городской полиции, сэр Бернард Хоган-Хоув.

"Я понимаю, что кому-то покажется все это смешным, - говорит руководитель операции, детектив Энди Коллин. - Но хозяева животных переживают настоящие потери".

Snarl занимается тем, что отбирает дела для полиции. Они просят всех, кто обнаружил мертвое животное, вначале звонить им. Так экспертам будет проще определить, в каком случае произошло убийство, а в каком - несчастный случай на дороге.

Они также помогают сохранить нетронутыми места преступления, проверяют микрочип животного и ищут возможные улики.

Image caption Убийца выслеживает своих жертв на тихих дорожках вдоль жилых домов

В некоторых случаях они приезжают слишком поздно, и труп увозят местные службы, как это произошло с кошкой Шантель. Но когда останки удается эксгумировать, Snarl помогает оплатить медицинскую экспертизу, которая устанавливает, как было убито животное.

"Очень важно, чтобы дела, с которыми мы работаем, действительно были связаны. Вполне возможно, что почерк убийцы начали копировать другие люди", - объясняет Энди Коллин.

Благодаря работе Snarl полиция получила более четкую картину того, как действует убийца.

Он нападает в основном ночью, действует в жилых кварталах. Животных он приманивает кошачьим кормом, крабовыми палочками или кусками сырой курицы. Он наносит удар тупым предметом, а затем ждет как минимум полчаса, прежде чем начать потрошить тушку.

Своим жертвам он отрезает головы, лапы и хвосты, а также вспарывает животы. Зачастую он не оставляет следов крови, которые бы указали на то, что убийца потрошит животных в другом месте. Чаще всего он бросает тело близко к тому месту, где животное было поймано. Как правило, это публичные места, например, детские площадки. Известны случаи, когда убийца дважды появился в одном и том же районе.

"Мне кажется, некоторые просто не верят. Людям проще поверить во что угодно, кроме этого", - говорит Будикка, комментируя реакцию на жестокие расправы.

Недоверие жителей ярче всего проявляется в постах на странице Snarl в Facebook. Одни обвиняют активистов в раздувании проблемы и говорят, что кошки гибнут из-за лис или несчастных случаев. Другие пишут возмущенные посты о том, что убийцу нужно наказать.

"На нашей странице бывает много троллей", - говорит Будикка, которую некоторые пользователи несколько раз обвиняли в присвоении денег фонда и лжи относительно масштабов проблемы.

"И все-таки мне кажется, что демонстрировать гнев нормально. Если люди будут держать это в себе, ни к чему хорошему это не приведет", - продолжает она.

Image caption Чтобы привлечь внимание к проблеме, волонтеры раздают листовки с информацией об убийце

Деятельность Snarl вызывает не только критику и недовольство. Организация объединяет множество людей в разных районах города, которые раздают листовки, рассказывающие о проблеме. Благодаря этому, некоторые пришли на мемориальную службу в июне.

"Так много людей до сих пор не знают, что где-то рядом орудует убийца домашних животных", - говорит Джулия, одна из тех, кто регулярно раздает листовки.

Джулия предпочла не раскрывать своего полного имени и не стала говорить, где она живет, так как опасается, что из-за этого может пострадать ее питомец. По ее словам, степень беспокойства и недоверия настолько велика среди ее соседей, что убийца спокойно может прятаться среди жителей района.

"Мы надеемся, что это не так, но исключить этого мы тоже не можем", - объясняет девушка.

Как действует полиция

Как правило, будущий убийца начинает с того, что мучает животных.

По словам детектива Коллина, переход от насилия над животными к насилию над людьми - это только вопрос времени.

Национальное криминальное агентство Великобритании составило психологический портрет преступника. По их версии, такое обращение с животными стало результатом сложностей в отношениях с женщинами.

"Кошки становятся жертвами из-за того, что ассоциируются с женским началом. Убийца не может наладить отношения с женщинами или испытывает проблемы с одной женщиной", - говорит детектив.

"Если это не какая-то определенная женщина, которая в любом случае находится в опасности, то ситуация становится еще серьезнее. В определенный момент он может почувствовать себя настолько безнаказанным, что с кошек переключится на женщин, девушек, пожилых дам или детей".

Колин сказал, что если преступника поймают, по закону, его ждет незначительное наказание за нанесенный ущерб, при этом полиция надеется, что его удастся привлечь к более серьезной ответственности.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Полиция занялась убийствами животных только в 2016 году

"Если животное умерщвлено гуманным способом, это может не повлечь никакой ответственности", - говорит Колин. Психологический ущерб потерпевших может быть компенсирован наказанием за нарушения общественного порядка.

Как признается сам детектив, он испытывает "глубокое разочарование" из-за того, что не может поймать убийцу.

В августе экспертная группа обнародовала некоторые данные о подозреваемом. На него указал очевидец, который проследил за мужчиной, заметив его на месте преступления в Катерхэме на юге Лондона. Его же могли видеть в Орпингтоне, в графстве Кент.

По описанию, это мужчина около 40 лет, с короткими волосами, одетый в темную одежду, предположительно с рубцами на лице. Так же известно, что с собой у него фонарик или лампа.

"Это проясняет ситуацию, но не существенно", - говорит детектив Коллин.

Не очень помогает и тот факт, что все преступления были совершены в тихих жилых кварталах.

"Нам все время говорят, что британское общество - самое защищенное в мире, благодаря камерам наблюдения. Но когда идешь по улицам на окраинах, где по идее должны быть камеры, можно заметить, что люди разворачивают их в сторону собственных домов", - говорит Коллин.

Кроме того, довольно сложно собрать доказательства, которые можно было бы использовать в суде.

На кошачьей шерсти почти невозможно обнаружить следы ДНК. Даже если команда Коллина сможет это сделать, совершенно не обязательно, что это будет ДНК убийцы.

Следственная группа считает, что преступник носит перчатки, именно поэтому под ногтями убитых животных не было частиц кожи. Но все эти детали вряд ли смогут помочь в расследовании.

"Если вы вышли ночью на улицу, вполне вероятно, что вы наденете перчатки. И не то, что из-за этого у вас над головой тут же появляется огромный баннер", - говорит следователь.

Image caption Полиция установила, что убийства кошек начались в районе Аддискомб на окраине Кройдона

В одном полиция продвинулась вперед: следователям удалось ограничить географию преступлений.

Якорной точкой, откуда началась волна убийств, стал район Аддискомб на окраине Кройдона. Как и в других районах, где орудовал преступник, тут множество тихих тропинок и дорожек, которые идут вдоль домов. По ним легко проникнуть в сад, а потом покинуть его незамеченным.

"Есть некоторые детали, которые связывают Аддискомб и нашего подозреваемого", - говорит Коллин.

"Это может быть дом, где этот человек вырос или где жили его бабушка и дедушка, или где сам он живет до сих пор. Место, где этому человеку спокойно и комфортно, или где он ходил в школу".

Первая британская криминалистическая лаборатория, созданная для расследования преступлений против животных, в сентябре объявила, что проведет повторную экспертизу трупов кошек и котов, которые могут быть жертвами убийцы.

Лаборатория была открыта при университете Саррея и действует, как судебно-медицинская лаборатория для животных.

"Мы исследуем все детали, имеющие отношение к делу. Эти исследования не проводились до этого", - говорит представитель университета Дейв Фергюсон.

Для Наоми это хорошие новости. Она разрешила на 15 месяцев заморозить тело своей убитой кошки Айви в надежде на то, что повторная экспертиза поможет найти виновных.

Image caption Хозяйка кошки Айви позволила заморозить ее тело, чтобы провести повторную экспертизу

Однажды утром, когда Наоми как всегда позвала Айви, чтобы покормить, кошка просто не вышла к хозяйке.

Наоми тут же отправилась на поиски по ближайшим дворам, затем объехала район на машине.

Она почти сразу обнаружила обезглавленное туловище своей кошки на обочине дороги.

"Я очень переживала, не могла перестать плакать", - говорит девушка. Несмотря на то, что хозяйка пыталась отыскать голову Айви, найти ее так и не удалось.

Наоми пришлось взять трехнедельный отпуск на работе, чтобы справиться с депрессией и тревогами. По ее словам, ее до сих пор мучают нарушения сна и кошмары.

Сейчас она запирает оставшихся кошек на ночь и старается не задерживаться по вечерам.

"Когда кошку сбивает машина, ты можешь смириться с этим. Но убийство - это совсем другое. Это вызывает столько боли и злости", - говорит девушка.

Будикка Райзинг считает, что истории вроде тех, что случились с Наоми и Шантель, помогут людям понять, насколько сильное эмоциональное потрясение переживают владельцы убитых животных. По ее мнению, это также заставит больше людей проявлять бдительность.

"Проблема в том, что люди до сих пор считают его убийцей кошек из Кройдона, несмотря на то, что убийства происходят и за его пределами. Я надеюсь, люди поймут, что лучше не выпускать своих питомцев на улицу, и начнут сообщать в полицию о любом подозрительном поведении, - говорит активистка. - Но больше всего я надеюсь, что люди узнают его по особым приметам и смогут рано или поздно задержать его".

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