Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Стоун утверждает, что это он уговорил Дональда Трампа баллотироваться в президенты

Роджер Стоун - высокопоставленный сторонник и советник предвыборной кампании Дональда Трампа - был заблокирован в "Твиттере", после того как разместил оскорбительные комментарии в адрес журналистов.

Стоуна обвинили в нарушении правил этой соцсети.

Аккаунт был заблокирован спустя несколько часов после того, как Стоун опубликовал твит, в котором использовал грубые и гомофобные выражения в адрес журналистов, в том числе ведущего CNN, открытого гея Дона Лемона.

"Твиттер" не сообщает, заблокирован ли аккаунт Стоуна временно или насовсем.

В 1970-е годы Стоун был помощником президента Ричарда Никсона, а затем стал политическим консультантом.

В документальном фильме Netflix "Помоги мне, Роджер Стоун" он утверждает, что именно он был тем самым человеком, который убедил Дональда Трампа баллотироваться на пост президента.

Будучи советником Трампа на ранних этапах его предвыборной кампании, он оставил этот пост в августе 2015 года - при не до конца выясненных обстоятельствах: сам он настаивает, что ушел по собственному желанию, но Трамп утверждает, что Стоун был уволен.

С тех пор Дональд Трамп старался дистанцироваться от Стоуна, несмотря на то что последний при каждом удобном случае высказывался в поддержку своего бывшего работодателя.

Стоун посвятил несколько часов в субботу в "Твиттере" нападкам на журналистов CNN и New York Times - за опубликованные теми материалы.

Нападки эти последовали через несколько часов после того, как CNN сообщила, о первых обвинениях, выдвинутых большим жюри в ходе расследования о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

На своей странице в "Фейсбуке" Стоун поделился тем, что "блокировка должна была закончиться некоторое время назад, но его "Твиттер" все еще не работает".

Он также добавил: "Некоторые СМИ распространяют информацию, что я был заблокирован пожизненно, но я не получал уведомлений от "Твиттера" на этот счет".

Одна из тех, к кому были адресованы субботние комментарии - корреспондент CNN Ана Наварро, - в ироничной манере заявила, что нисколько не сочувствует Стоуну в этой ситуации.

"О, какое горе! Вы все слышите, как я играю ему на своей скрипочке?" - "Твиттер" Аны Наварро