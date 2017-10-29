"Твиттер" заблокировал советника Трампа за нападки на журналистов и гомофобию
Роджер Стоун - высокопоставленный сторонник и советник предвыборной кампании Дональда Трампа - был заблокирован в "Твиттере", после того как разместил оскорбительные комментарии в адрес журналистов.
Стоуна обвинили в нарушении правил этой соцсети.
Аккаунт был заблокирован спустя несколько часов после того, как Стоун опубликовал твит, в котором использовал грубые и гомофобные выражения в адрес журналистов, в том числе ведущего CNN, открытого гея Дона Лемона.
"Твиттер" не сообщает, заблокирован ли аккаунт Стоуна временно или насовсем.
В 1970-е годы Стоун был помощником президента Ричарда Никсона, а затем стал политическим консультантом.
В документальном фильме Netflix "Помоги мне, Роджер Стоун" он утверждает, что именно он был тем самым человеком, который убедил Дональда Трампа баллотироваться на пост президента.
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Будучи советником Трампа на ранних этапах его предвыборной кампании, он оставил этот пост в августе 2015 года - при не до конца выясненных обстоятельствах: сам он настаивает, что ушел по собственному желанию, но Трамп утверждает, что Стоун был уволен.
С тех пор Дональд Трамп старался дистанцироваться от Стоуна, несмотря на то что последний при каждом удобном случае высказывался в поддержку своего бывшего работодателя.
Стоун посвятил несколько часов в субботу в "Твиттере" нападкам на журналистов CNN и New York Times - за опубликованные теми материалы.
Нападки эти последовали через несколько часов после того, как CNN сообщила, о первых обвинениях, выдвинутых большим жюри в ходе расследования о вмешательстве России в американские выборы 2016 года.
На своей странице в "Фейсбуке" Стоун поделился тем, что "блокировка должна была закончиться некоторое время назад, но его "Твиттер" все еще не работает".
Он также добавил: "Некоторые СМИ распространяют информацию, что я был заблокирован пожизненно, но я не получал уведомлений от "Твиттера" на этот счет".
Одна из тех, к кому были адресованы субботние комментарии - корреспондент CNN Ана Наварро, - в ироничной манере заявила, что нисколько не сочувствует Стоуну в этой ситуации.
"О, какое горе! Вы все слышите, как я играю ему на своей скрипочке?" - "Твиттер" Аны Наварро