Масонский знак вдохновил Роулинг на символ "Даров Смерти"

Правообладатель иллюстрации BBC Documentary Unit Image caption Символ "Даров Смерти" состоит из трех архиважных волшебных предметов

Британская писательница Джоан Роулинг рассказала о том, что именно вдохновило ее на создание символа "Даров Смерти", фигурирущего в седьмой книге о юном волшебнике Гарри Поттере.

Как рассказала Роулинг в новой документальной передаче Би-би-си, в одном старом, вышедшем более 40 лет назад фильме фигурировал масонский символ - похожий на тот, который впоследствии появился и в книге "Гарри Поттер и Дары Смерти".

По ее словам, она узнала, что умерла ее мать, когда смотрела этот фильм, и, вероятно, увиденное запало ей в подсознание.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Вся серия о Поттере во многом об утрате", - призналась Джоан Роулинг

Документальная программа Би-би-си "Гарри Поттер и История магии" вышла к 20-летию с момента выхода первой книги Роулинг - "Гарри Поттер и философский камень", и в ней автор рассказывает о том, что послужило вдохновением для книги и ее персонажей.

В частности, она вспоминает, как однажды поздно вечером стала делать зарисовки к сценам с травологом Помоной Стебель, посматривая при этом фильм 1975 года "Человек, который хотел быть королем" (режиссера Джона Хьюстона) с Шоном Коннери и Майклом Кейном в главных ролях.

"В этом фильме [появляющийся в кадре] масонский символ очень важен", - поясняет Роулинг.

Но откуда у нее столько уверенности в том, что именно это кино повлияло на символику ее очередного романа?

"Почему я совершенно уверена в том, когда именно я нарисовала эту картинку [с профессором Стебель], так это потому, что в какой-то момент, когда я ее рисовала и смотрела кино, умерла моя мать", - сказала писательница.

Она также призналась, что, когда через несколько лет она посмотрела этот фильм снова, то "вся похолодела".

"Я посмотрела на знак "Даров Смерти" и поняла, насколько они похожи", - сказала Роулинг.

Правообладатель иллюстрации BBC Documentary Unit Image caption Масонский символ, появляющийся в фильме "Человек, который хотел быть королем"

"Я чувствую, что на каком-то глубинном подсознательном уровне, они связаны", - полагает автор.

"Дары Смерти" состоят из волшебной Бузинной палочки, Воскрешающего камня и Мантии-невидимки. По книге, тот, кто обладает всеми тремя артефактами, становится Мастером Смерти.

"Вся серия о Поттере во многом об утрате, - признается автор. - Если бы моя мама не умерла, то, я думаю, сюжет мог бы быть совершенно другим, а не таким, каким в итоге стал".

Одновременно с выходом документальной передачи о творческом процессе Роулинг в Британской библиотеке открылась выставка с таким же названием - "Гарри Поттер и История магии".

На ней представлены рисунки самой Джоан Роулинг и ее черновики, а также редкие книги, рукописи и "колдовские предметы" из запасников Британской библиотеки, раскрывающие давние народные традиции использования колдовства и магии, лежащие в основе книг о Гарри Поттере.